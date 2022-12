Lumière et joie au seuil de l’hiver

J’ai pris mon mal en patience: à défaut de pouvoir skier, j’ai emprunté les sentiers pour marcher. Il y a de la glace dans les chemins de travers. Il faut enjamber des arbres morts. Les déchets ne sont pas recouverts de neige; le paysage est encore maculé. C’est ainsi cette année.

Tout comme dans la plupart de nos vies. Nos paysages intérieurs sont rarement immaculés. À moins d’aveuglements, ou parce que l’inconscient a refoulé des traumatismes impossibles à supporter, il faut apprendre à vivre avec. Avec ce qu’on a subi. Et ce qu’on a pu faire subir aux autres.

En nous coexistent les ténèbres et la lumière. Davantage de lumière. Parce que c’est elle qui est première. C’est elle qui va nous survivre. Et c’est à partir d’elle qu’on peut renaître.

À Noël, Dieu accepte de venir vivre avec l’humanité. Pas avec une partie seulement. Depuis le premier Noël, rien de nos existences ne Lui est étranger. Il vient pour illuminer nos noirceurs. Il reste encore l’obscurité de la guerre, de la maladie et des injustices, mais elle est traversée par une lumière.

Aux approches de la fête, la nuit s’épaissit. Dehors et dedans. Certains voudraient passer par-dessus les festivités parce qu’elles ne sont jamais telles que souhaitées. La magie n’opère plus. S’il ne nous reste que la nostalgie année après année, serait-ce parce qu’on a oublié le sens de la fête?

+ + +

Retrouvons la beauté de la naissance à partir de ce chef d’œuvre de Gerard Van Honthorst. Influencé par le Caravage, Van Honthorst introduisit le clair-obscur aux Pays-Bas et devint célèbre grâce à ses «peintures nocturnes». Dans cette Adoration des Bergers (1622), le Mystère se laisse entrevoir.

Ce tableau est inondé de clarté. Une blancheur éclatante et surnaturelle transfigure les visages des parents et des bergers. La lumière émanant du Christ donne vie aux formes et colore chaleureusement la chair humaine. Tous contemplent le nouveau-né. Même le bœuf. Signifiant que toute la création est penchée au-dessus du berceau. À Noël, les arbres des forêts dansent de joie et la mer bat des mains.

Dans la nuit, un ange annonce à des bergers la naissance d’un Sauveur. Van Honthorst a voulu mettre en valeur ces travailleurs essentiels oubliés. Les premiers à reconnaître un Dieu proche, fragile et vulnérable sont des gens simples, accessibles et pauvres. Qui se ressemble s’assemble!

Le plus jeune s’avance en premier. C’est lui qui désigne l’Enfant-Dieu aux autres, peut-être moins enclins à croire. Ce sont les plus jeunes, les enfants souvent, qui reconnaissent spontanément Dieu et qui le montrent. Si ce n’est pas un enfant autour de nous qui nous amène à la crèche, c’est peut-être l’enfant-en-nous, cette part de nous-mêmes qui sait toujours s’émerveiller.

Ce jeune berger s’appuie sur son bâton pour se reposer. Il prend solidement appui sur sa foi. Le bâton évoque l’avenir du Christ lui-même qui dira: «Je suis le bon pasteur, je guide sur des chemins d’éternité. Je donne ma vie pour mes brebis; jamais je n’en perdrai une.» Et son peuple lui répondra «Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal: ton bâton me guide et me rassure» (ps.23).

+ + +

Nous nous préparons à célébrer la fête des naissances. Chacun porte secrètement le rêve de pouvoir renaître. Pour nous, et pour les nôtres, nous voudrions pouvoir recommencer sur de nouvelles bases: que soient effacées les erreurs et les dépendances. Nous voudrions aussi un nouveau départ pour la planète, un armistice entre les états en conflits, un désir de réconciliation dans les cœurs endurcis.

Notre naissance est située dans un temps chronologique. Mais cette première en appelle d’autres. Au fil de l’existence, nous pouvons renaître tant de fois. Nicodème se demandait comment un homme peut retourner dans le sein de sa mère. Ce n’est pas nécessaire pour naître à la sagesse, à la compassion, à l’espoir. C’est mon espérance et mon souhait: renaître alors qu’on est déjà vieux!

+ + +

Moments forts de l’Avent…

Lors d’un 5 à 7: j’étais avec des gens soucieux du bien-être de l’esprit et du corps. Je regardais une personne. Plutôt deux en une seule. Une jeune fille, belle de son ventre arrondi. Au moment de quitter le dôme, une invitée lui lance «Bonne délivrance!», me demandant ensuite si on peut parler ainsi. Mais oui: une étape de l’accouchement porte le nom de délivrance. Et si nous choisissions la naissance de Noël pour se délivrer des ténèbres intérieures qui nous parlent?

En visitant les malades: j’ai été privilégié d’entendre des récits de vie émouvants. Tous parlent de la joie de leurs Noëls d’autrefois dans les temps de précarité. Nous sommes revenus à l’austérité, mais la magie de Noël n’opère plus depuis que nous sommes en panne d’espoir.

À la fin d’une messe: j’ai présenté Aude à la communauté. Étudiante internationale, elle attendait son premier enfant entre Noël et le jour de l’an. Le père s’est évaporé dans la nature et Immigration-Canada n’a pas prévu d’accommodements pour elle qui doit impérativement poursuivre ses études; elle cherche une crèche pour son enfant. Malgré ses inquiétudes, elle est restée sereine; la grâce de l’enfant opérait déjà. Cette semaine, elle m’a appris que Noël était en avance chez elle: Gracia est venue au monde. Joie d’une naissance!

Pendant une lecture: j’ai retrouvé cette phrase de Christian de Chergé, ajusté au temps de Noël: «Dans notre vie, il y a toujours un enfant à mettre au monde: l’enfant de Dieu que nous sommes».