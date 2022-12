En 2023: force et courage!

Ça sent la fin. La fin de l’année, pas la fin du monde! Encore quelques tic-tac et nous larguerons les amarres à destination de l’inconnu. Quelles surprises, quels émois, quelles découvertes, quels éblouissements l’année nouvelle nous apportera-t-elle? Si nous le savions déjà, nous ne serions pas stimulés par cet inconnu qui nous attend sagement au creux du calendrier. C’est bon de ne pas tout savoir d’avance.

Et que dire de tout ce qu’on ignore encore, même après des millénaires de pensée humaine! Qu’est-ce que l’amour? Qu’est-ce que la vie? Qu’est-ce que la mort? Qu’est-ce que la liberté? Depuis le temps qu’on tente de répondre à ces questions, aucun être humain ne peut affirmer en avoir résolu le mystère.

Et c’est peut-être dans la nature des choses de ne pas tout savoir… et de chercher à avoir. L’histoire de la pensée humain ne serait-elle pas celle de la quête de la connaissance?

Comme si l’on était encore et toujours dans le jardin d’Eden, au pied de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, en train d’évaluer s’il est préférable de succomber à la tentation du fruit défendu ou plus sage de respecter l’interdiction d’en manger.

***

Peut-être que l’injonction «divine» d’éviter le fruit défendu n’était qu’une manière pédagogique de nous faire prendre conscience qu’il serait futile de tout savoir subitement, d’apprendre en vrac une multitude de choses qu’on ne serait pas en mesure d’absorber d’une seule bouchée. N’est-ce pas ainsi que nous élevons les enfants et instruisons les élèves?

En fait, je commence à penser que c’est bien que certaines questions restent sans réponses définitives, parce que cela permet à ceux qui viennent après nous et à ceux qui viendront après eux de poursuivre cette quête de connaissance; elle favorise l’élargissement de la conscience.

***

À cet égard, on peut dire que 2022 nous a gâtés. L’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie nous a fait prendre conscience que la paix sur terre est fragile, toujours sujette à la folie d’un ego surdimensionné, d’une haine viscérale ou d’une volonté de domination pathologique.

Cette invasion était d’autant plus stressante qu’elle est venue aggraver le sentiment d’insécurité ressenti juste avant, au Canada, lors de la saga de l’occupation d’Ottawa par des camionneurs alpha apparemment terrifiés par le port du masque anti-covid, occupation qui illustra l’incurie des élus municipaux, provinciaux et fédéraux de l’Ontario face à cette crise et leur incapacité collective à défendre le territoire de la capitale nationale. Rassurant!

L’année 2022 est aussi venue confirmer ce que nous soupçonnions depuis des mois à l’effet que le mozusse de virus diabolique, qui tient la planète en otage depuis maintenant trois ans, avait encore plein de tours dans son sac, nous ballotant vague après vague d’un variant à l’autre, d’un vaccin à l’autre, d’une insécurité à l’autre, nous faisant prendre conscience de la fragilité de nos services de santé.

***

Et si besoin était, l’année 2022 nous aura fait prendre conscience que les canicules, les vagues de froid, les feux de forêt, les sécheresses, les inondations, les glissements de terrain, la déforestation, la disparition de milliers d’espèces animales, la fonte des glaciers, la folie de Fiona et jusqu’au blizzard polaire qui vient de semer la mort aux États-Unis demeurent des menaces constantes qui non seulement nous révèlent la fragilité de la planète, mais aussi notre faiblesse à protéger le seul habitat que nous n’aurons jamais.

Quant aux droits humains, l’année 2022 nous aura fait prendre conscience de leur fragilité toujours présente, en particulier pour les femmes. Par exemple: aux États-Unis, la révocation du droit à l’avortement; en Iran, la brutalité policière visant à stopper la rébellion contre le port du voile; en Afghanistan, l’interdiction aux femmes d’accéder à l’éducation, de travailler auprès d’ONG, et d’occuper nombre d’emplois hors du domicile. Injustifiable.

***

Et pour nous, francophones du Canada, 2022 nous aura fait prendre conscience, chiffres de Statistique Canada à l’appui, de la fragilité de notre communauté nationale. La francophonie décline sur tous le fronts.

La révision de la loi fédérale sur les langues officielles s’éternise autant que celle du Niou-Brunswick. Après être passée dans les mains de l’ineffable ministre Mélanie Joly, la patate chaude fut transférée à la ministre acadienne Ginette Petitpas dont les déclarations publiques sont aussi rares que les apparitions de la Sainte Vierge.

Quelles entourloupettes prépare-t-on au gouvernement fédéral pour donner l’impression d’agir dans le dossier linguistique tout en faisant en sorte qu’on ne dérange pas la norme multiculturaliste à la mode ces temps-ci – et qui le sera encore plus avec l’arrivée des centaines de milliers d’immigrants que le gouvernement compte accueillir et qui iront grandir la démographie de langue anglaise?

C’est à se demander s’il ne s’agit pas d’un plan machiavélique dûment mis en place pour en finir une fois pour toutes avec la petite francophonie canadienne malingre réclamant encore des droits historiques susceptibles de finir par antagoniser les nouveaux arrivants, vu que la notion multiculturelle a bel et bien remplacé le concept des deux peuples fondateurs?

***

Et que dire de la prise de conscience que l’année 2022 a fait faire aux francophones du Niou-Brunswick en matière linguistique alors que son premier ministre a procédé à une sorte de coup d’État du CoR, multipliant les marques d’irrespect envers les Acadiens, remettant constamment en question leurs acquis linguistiques!

Ce que les francophones du Niou-Bi savent maintenant, ils ne pourront plus jamais l’oublier: leur fragile survie est menacée et ne tient plus, du moins pour le moment, que par leur volonté de résister aux «changements climatiques» politiques qui touchent la province et risquent de la faire basculer dans les années 1940.

Mais en 1940, il y avait des petits Louis Robichaud et Richard Hatfield qui poussaient. Y en a-t-il aujourd’hui qui seront capables un jour de redonner à l’Acadie ses lettres de noblesse?

L’année 2022 nous aura fait prendre conscience de nos fragilités. Que 2023 nous redonne force et courage! C’est le vœu que je formule pour nous tous et toutes. BONNE ANNÉE!

Han, Madame?