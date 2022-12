Les choix de Robert

Il ne reste plus que quelques dodos avant la nouvelle année et le temps est donc venu de remettre pour une deuxième année mes prix annuels dans le merveilleux monde du sport francophone en Acadie.

Les prix Milaine-Thériault (persévérance), Ron-Turcotte (inspiration), Red-Ouellette (entraîneur), Yvon-Durelle (découverte), Sylvio-Bourque (personnalité) et Patty-Blanchard (athlète de l’année) sont évidemment de retour.

Toutefois, deux nouvelles récompenses sont ajoutées. L’une sera remise à l’équipe de l’année (prix Bleu-et-Or), prix dont le nom vise bien sûr à honorer la formation masculine de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, alors que l’autre prix vise à célébrer l’athlète anglophone de la dernière année. Le ou la gagnante recevra ainsi le prix Willie-O’Ree.

Débutons tout de suite avec les deux nouvelles reconnaissances.

Pour le prix Bleu-Or, les Flyers de Moncton sont mon choix. Pour tout vous dire, je n’ai même pas hésité tellement l’exploit de l’équipe de hockey M18 de Moncton sort de l’ordinaire.

Après tout, les Flyers sont devenus la première formation M18 du Nouveau-Brunswick à remporter le Championnat canadien de ce groupe d’âge dans l’histoire de notre sport national.

J’ai par ailleurs eu une pensée pour les Matadors de Mathieu-Martin (football scolaire), les Castors de Saint-Quentin (hockey senior), les Marchands de Shippagan-les-Îles (hockey senior), l’équipe d’athlétisme des Jeux d’été du Canada de Niagara Falls et les Koyotes de Kent (hockey junior).

En ce qui concerne le prix Willie-O’Ree, bien que ç’a été fort difficile de les départager, mon choix s’est arrêté sur le paranageur Jesse Canney.

J’ai eu beau tenté de trouver des excuses pour honorer quelqu’un d’autre, je ne peux juste pas oublier le fait qu’il a remporté six médailles (une d’or, deux d’argent et trois de bronze) aux derniers Jeux du Canada et qu’il est désormais le plus grand médaillé dans l’histoire de la province à ces jeux, qu’ils soient d’été ou d’hiver. Il en totalise désormais neuf, puisqu’il avait aussi raflé deux podiums d’argent et un autre de bronze en 2017 à Winnipeg.

Les autres athlètes en lice nous venaient de l’athlétisme, soit Erin Vringer, Craig Thorne et Ryan Evans, ainsi que de la course sur route, Lee Wesselius.

Le prix Milaine-Thériault est remis au coureur de longue distance Daniel LeGresley.

Ce diable d’homme, qui ne cesse de multiplier les exploits, a cette année fait montre d’une persévérance exceptionnelle. En mai dernier, le quinquagénaire a couru pas moins de l’équivalent de 11 marathons en 10 jours à l’occasion de l’Infinitus 888k du Vermont. C’est complètement fou.

Les autres athlètes dont la persévérance m’a impressionné dans la dernière année sont le triathlète Marc Arseneau, le coureur sur route Raymond Caissie et le hockeyeur Jonathan Desrosiers.

Parce que je n’ai pas été en mesure de les départager, le prix Ron-Turcotte honore cette année deux personnes tellement elles ont été inspirantes.

L’une ne savait pas nager il n’y a pas si longtemps, l’autre n’est même pas supposé être en mesure de marcher.

Pourtant, dans la dernière année, Louise Thibodeau a complété un Ironman alors qu’elle accuse plus de 60 ans au compteur, alors que Patrick Richard, malgré sa condition, a complété ses deux premiers demi-marathons à vie. Les exploits de ces deux êtres exceptionnels ont d’ailleurs été parmi mes préférés à raconter en 2022.

Pour le prix Red-Ouellette, la récompense va à l’entraîneur-chef de l’équipe de football des Matadors de l’école Mathieu-Martin de Dieppe, Philippe Long. À force de travail et d’enseignements de la part de Long et ses précieux adjoints, les joueurs des Matadors ont mis un terme à une disette de 10 ans.

Les autres « coachs » qui ont été considérés sont Steve LeBlanc (athlétisme et cross-country), Carol Lepage (athlétisme et cross-country), Younes Bouida (soccer) et Derek Cormier (hockey).

Le prix Yvon-Durelle, qui vise à honorer un ou athlète qui a fait les manchettes après avoir longtemps été dans l’ombre, revient au hockeyeur Alexandre Soucy.

Après tout, combien d’athlètes peuvent se vanter d’avoir fait leurs débuts professionnels à l’âge de 34 ans? C’est pourtant ce que Soucy a fait en janvier dernier avec le Thunder du Delaware, dans la Ligue fédérale (FPHL). L’ancien porte-couleurs des Aigles Bleus de l’U de M a même trouvé le moyen de devenir l’une des vedettes de son club.

Ce qui rend l’exploit de Soucy encore plus impressionnant, c’est le fait qu’il a dû se relever d’un grave accident d’automobile qui l’a éloigné pendant trois ans du hockey. Non seulement il s’est blessé gravement, avec entre autres un cou fracturé, mais il a également eu la douleur de perdre son frère Marco dans l’accident.

Le hockeyeur Alexis Dubé, le coureur et sauteur Malik Gibbs, le lanceur de poids et de disque Samuel Bourque ont également été considérés.

J’ai décidé de sortir un brin des sentiers battus pour le prix Sylvio-Bourque. Ça adonne bien, Sylvio, dont je m’ennuie beaucoup, était le genre de bonhomme à faire les choses à sa façon.

Bref, ma personnalité de l’année est le lutteur Marko Estrada.

Non seulement le charismatique saltimbanque du ring de Le Goulet continue d’être le meilleur lutteur indépendant au Canada, mais il multiplie aussi les projets dans le milieu culturel, tant au cinéma, qu’en humour ou encore au théâtre. C’est sans oublier ses nombreuses et hilarantes vidéos sur sa plateforme Facebook.

Pour ce prix, j’ai aussi eu une pensée pour les hockeyeurs Alexis Dubé et Lukas Cormier, ainsi que pour la paratriathlète Kamylle Frenette.

Enfin, pour le prix Patty-Blanchard remis à l’athlète par excellence de 2022, du moins selon mes critères, mon choix va au hockeyeur Lukas Cormier.

La liste des exploits du jeune homme de Sainte-Marie-de-Kent parle pour lui. Il est ainsi devenu le premier joueur à remporter le trophée Émile-Bouchard, remis au meilleur défenseur de la LHJMQ, en plus de figurer au sein de la première équipe d’étoiles, là aussi pour une deuxième saison consécutive.

Il a aussi aidé le Canada à remporter le Championnat mondial junior en août, en plus de dominer la LHJMQ au chapitre des buts (33) et des points (81) pour un défenseur. Il est de plus devenu le premier défenseur du Nouveau-Brunswick à atteindre le plateau des 200 points en carrière dans la LHJMQ.

Mes autres candidats sont la paranageuse Danielle Dorris, la paratriathlète Kamylle Frenette, l’haltérophile Josée Gallant, la patineuse de vitesse Courtney Sarault, la paralanceuse Christel Robichaud, le hockeyeur Éric Faille, le lanceur de poids et de disque Samuel Bourque et l’homme fort Marcel Dupuis, qui a établi un record mondial à la scie à large lame.

Voilà pour mes prix annuels. Espérons maintenant que l’année 2023 nous réservera encore une fois son lot d’exploits et de moments inspirants.