Chaque fin d’année, tout chroniqueur qui se respecte se casse la tête pour proposer un bilan des 365 jours écoulés, une évaluation du meilleur comme du pire. Ceci doit nécessairement s’accompagner d’une sage conclusion. Je l’ai fait à maintes reprises, mais, cette année, vous m’excuserez, je n’ai rien à offrir en fait de sagesse ou de lumière! En fait, je suis plus que jamais embourbée dans des idées contradictoires, de plus en plus perdue dans un monde affolé et égaré, qu’à bien des égards je ne comprends plus vraiment.

«Triste constat pour une chroniqueuse», me direz-vous, «que de ne rien avoir à dire». «Pas vraiment», puis-je vous répondre, parce que le fait de reconnaître que je ne trouve pas de sens au moment présent est en soi une évaluation de notre monde.

Je suis sûre que beaucoup d’entre vous en êtes arrivés à la même conclusion: là où nous pensions la paix installée pour de bon, nous faisons face à la guerre, là où nous étions persuadés avoir gagné la bataille des droits humains, nous reculons. Plus près de nous, comment accepter des reculs de nos droits linguistiques pourtant pris pour acquis après des décennies de luttes? Comment envisager l’avenir de notre région livrée à l’attaque des éléments? Quand nous voyons nos maisons emportées au large, et nos côtes, dunes et rivages, disparaître comme peau de chagrin? Comment accepter le manque de médecins de famille, d’accès aux soins, nous qui aimons tant dire que nous vivons dans le meilleur pays au monde? Bref, ça fait beaucoup de remises en question et d’incertitude.

Alors que faire? Je ne vois qu’une seule chose: agir individuellement au mieux de ses possibilités, «faire son possible», puisque, pour citer un adage bien connu «À l’impossible, nul n’est tenu». Donner un sens à un monde en désarroi, cela peut être s’occuper des nôtres, de ceux et celles qui nous entourent, agir dans nos communautés avec nos moyens, nos ressources, nos talents. C’est admettre, avec humilité, qu’on peut être utile au niveau local, mais qu’on n’est pas nécessairement apte ou qu’on n’a pas les ressources nécessaires pour influencer notre monde de façon plus large.

C’est surtout espérer que, petit à petit, une contribution, une avancée à la fois, les efforts que nous ferons, chez nous, à notre niveau, finiront par influencer la marche du monde. C’est tout le bonheur que je nous souhaite, lectrices et lecteurs, au moment d’entamer 2023.