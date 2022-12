Le meilleur de l’année cinématographique

Le moment est venu de revenir sur les douze derniers mois de l’année cinématographique. Une année marquée par le retour en salles des films à grand déploiement, dont certains de très grande qualité.

Un petit rappel: j’évalue un film selon des critères différents de ceux des membres de l’Académie ou du jury de Cannes, par exemple.

Si, pour ces gens, l’aspect artistique importe énormément, pour moi, un bon film doit d’abord et avant tout divertir (surtout en cette époque où les échappatoires sont les bienvenues).

Divertir, donc, mais aussi avoir un message à passer, en plus d’être bien joué et original.

J’accorde aussi beaucoup d’importance au scénario. Bref, je me mets dans vos souliers, amis cinéphiles, et je me demande: «ce film mérite-t-il qu’on lui accorde deux heures en plus du coût du prix d’entrée et du pop-corn». Voici donc, des 90 films que j’ai vus dans mes fonctions en 2022, les onze qui m’en ont donné le plus pour mon argent.

1) Avatar – La voie de l’eau

Une scène d’Avatar: la voie de l’eau. – Gracieuseté

Treize ans après le film culte, James Cameron revient avec une suite qui dépasse l’original à tous les points de vue. On savait après avoir vu la bande-annonce que les images seraient magnifiques. Ce qu’on ignorait, c’est que le récit, lui, serait si bien ficelé et émouvant (malgré une certaine prévisibilité). Le cinéaste canadien combine ses deux grandes passions, l’eau (Titanic et The Abyss) et les machines futuristes (Terminator, Aliens), dans un immense spectacle.

2) The Fallout (Crave)

Jenna Ortega, dans une scène du film The Fallout (Crave). – Gracieuseté

La carrière de la jeune Jenna Ortega progresse à une vitesse fulgurante, notamment grâce à la récente série à succès Wednesday Addams (Netflix). C’est toutefois dans le film The Fallout qu’elle a le plus brillé en 2022 alors qu’elle interprète une adolescente qui développe un trouble de stress post-traumatique après une fusillade dans son école. La performance d’Ortega est poingante, tout comme la réalisation de la jeune canadienne Megan Park.

3) Elvis

Austin Butler interprète Elvis Presley dans Elvis. – Gracieuseté

Elvis n’est pas mort! Le nouveau venu Austin Butler est absolument exceptionnel dans le rôle du King. Ses mimiques, son énergie et son jeu de jambes sont parfaits, tout comme ses costumes, ses coiffures et son maquillage. On a vraiment le sentiment de voir Elvis revivre. Une fresque musicale phénoménale qui s’adresse à un public très large et qui nous rappelle le pouvoir de l’authenticité.

4) Nope

Daniel Kaluuya interprète l’inébranlable OJ dans le film d’horreur Ben Non (Nope). – Gracieuseté

Nope n’a plu qu’à une minorité de cinéphiles. Mais pour une expérience cinématographique aussi déroutante qu’exaltante, il est difficile de faire un meilleur choix. Dans son troisième film, le réalisateur Jordan Peele a une fois de plus recours à son style extrêmement conceptuel et intimiste, axé sur l’horreur. Un film empreint de mystère qui s’inspire de Tarantino et de Spielberg tout en ayant une identité propre.

5) The Banshees of Inisherin (Disney+)

The Banshees of Inisherin raconte l’histoire toute simple de Pádraic (Colin Farrell) et Colm (Brendan Gleeson). – Gracieuseté

Ce film de Martin McDonagh charme, non pas tant par la qualité de son intrigue, mais par à peu près tout le reste. La cinématographie est une des plus belles de l’année. Les comédiens (Colin Farrell et Brendan Gleeson en tête) sont exceptionnels. L’humour noir est juste à point. Et le panorama de l’Irlande donne envie de voyager. Un film lumineux, dont la lenteur permet d’apprécier les nombreuses qualités.

6) Top Gun: Maverick

Tom Cruise et Jennifer Connelly dans une scène de Top Gun: Maverick. – Gracieuseté

Aucun film n’a vendu plus de billets sur la planète en 2022 que la suite du film culte de 1986. Ce drame de guerre qui met de l’avant la puissance de la famille et du pardon a charmé jeunes et moins jeunes, dans une production où les scènes de combat aériennes sont, de loin, les plus belles jamais tournées au cinéma. Tom Cruise n’a rien perdu de son charme et sa relation compliquée avec Rooster (Miles Teller) vaut à elle seule le prix d’entrée.

7) La traversée (Apple TV+)

Jennifer Lawrence interprète une ingénieure de l’armée américaine blessée au combat dans La traversée (Causeway; Apple TV+). – Gracieuseté

Sans maquillage, sans faux cils et sans perruque, Jennifer Lawrence est plus éclatante et convaincante que jamais dans ce drame où elle interprète une ingénieure de l’armée américaine blessée au combat qui tente de reprendre une vie normale. Dans ce film de Lila Neugebaue, il est impossible de rester insensible devant la grandeur des dialogues et des joutes oratoires que se livrent Lawrence et l’excellent Brian Tyree Henry.

8) Les méchants

Une scène du film d’animation Les Méchants (The Bad Guys). – Gracieuseté

La plus grande qualité de ce film d’animation des studios Dreamwork, c’est son humour. On rit. Beaucoup. Les gags sont intelligents et originaux. Certains s’adressent aux adultes et d’autres aux enfants, comme ce devrait être le cas dans tous les films d’animation familiaux. Le film déborde d’esprit. Je me suis aussi émerveillé devant la qualité du récit. Les nombreux coups de théâtre – dont certains sont impossibles à voir venir – risquent de faire l’envie des scénaristes de production pourtant beaucoup plus sérieuses.

9) Emergency (Prime Video)

Une scène d’Emergency (Amazon Prime). – Gracieuseté

On dirait que chaque année, ou presque, nous apporte un excellent film sur le mouvement des droits civiques afro-américains. L’année 2022 n’a pas fait exception avec ce film de Carey Williams. On y passe une nuit complètement folle (et terrifiante) en compagnie de deux Noirs et un Mexicain totalement effrayés de rapporter aux autorités qu’ils viennent de trouver une jeune Blanche inconsciente. Le troisième acte est d’ailleurs particulièrement percutant. Il nous propulse dans la peau et le cerveau d’un jeune Noir qui est tenu en joue par un policier. Une expérience tout simplement traumatisante.

10) EIFFEL

Emma Mackey et Romain Duris dans une scène de Eiffel. – Gracieuseté

«Librement inspiré de faits réels», Eiffel raconte bien sûr l’histoire romancée de la construction du symbole français par excellence, mais, surtout, celle de son créateur (Romain Duris ) et de la femme qui l’enflamma (Emma Mackey). Le chantier de la tour, recréé en très grande partie grâce à des images produites par ordinateur, est tout simplement époustouflant… et donne par moment le vertige!

Mention spéciale

Notre Dame de Moncton

Louise Turcot et Laurie Gagné offrent une performance exceptionnelle dans le film de fiction acadien Notre Dame de Moncton. – Gracieuseté

Dans une province pauvre comme la nôtre, gérée par un gouvernement avare et où l’action philanthropique est anecdotique, tourner un film de fiction est un exploit. Mais quand le film en question se compare à ce qui se fait de mieux dans la francophonie mondiale, là, on ne peut que s’émerveiller. La qualité de Notre Dame de Moncton, tourné avec et par des gens d’ici, mérite d’être soulignée à grands traits. La cinéaste Denise Bouchard et la scénariste Mélanie Léger méritent toute notre admiration.