Merci à nos hommes de bras

Je voudrais terminer l’année en prenant le temps de souligner le travail remarquable de ces hommes qui ont passé leur Noël à travailler.

Ayant passé le temps des Fêtes dans la Péninsule acadienne, j’ai été secoué par la tempête et les vents forts du 23 décembre. Chez mon père, nous avons perdu une bonne partie de la toiture, que nous entendions arracher à coups de bourrasques jusqu’à 3h du matin.

À mon réveil le 24 décembre, j’ai pu constater qu’il en était de même dans plusieurs maisons de Tracadie et des environs.

Les rues et les terrains étaient remplis de revêtement de maison, de décorations de Noël et de morceaux de toiture apportés par le vent.

Ce matin de veille de Noël et les jours qui ont suivi, j’ai vu des hommes ramasser les cours arrières, réparer les maisons amochées et nettoyer les débris laissés par la tempête.

Sur Facebook, on voyait déjà apparaître des annonces d’ouvriers qui s’offraient pour réparer les toitures dans la Péninsule acadienne en plein 25 décembre.

C’est donc armés de courage qu’ils ont grimpé ces maisons, sous le froid humide de l’hiver et les couches de glace qui rendaient leurs déplacements difficiles, afin d’aider les gens dans le besoin.

Il en est de même pour nos monteurs de ligne qui ont été appelés en renfort alors qu’ils devaient célébrer Noël avec leurs familles et leurs proches. Ils ont, sans hésiter, travaillé jour et nuit dans des conditions extrêmement difficiles afin de rétablir le courant dans nos maisons.

On dit souvent que la vie est plus facile pour les hommes que les femmes et c’est parfois vrai dans certaines situations, comme dans l’équité salariale ou la représentation politique.

Mais ce n’est pas facile d’être un homme et c’est souvent eux qui finissent avec les tâches grossières et difficiles du quotidien.

Ce sont eux, majoritairement, qui réparent nos infrastructures et nos autoroutes, qui passent leurs journées à compléter des travaux physiques sous le froid de l’hiver ou la chaleur de l’été.

Ce sont souvent les hommes qui ramassent nos poubelles pendant qu’on dort la nuit, qui déneigent nos entrées après les tempêtes hivernales ou qui coupent le bois de chauffage que l’on utilise l’hiver.

Je crois qu’on ne reconnaît pas suffisamment le travail de ces ouvriers sans qui notre vie serait beaucoup moins confortable et sécuritaire aujourd’hui.

Je l’ai d’ailleurs vite compris lorsque mon célibat m’a forcé à me débrouiller complètement seule au quotidien: m’occuper de l’entretien de ma voiture, changer mes pneus, monter des meubles et installer des étagères m’a alors paru bien compliqué.

Même me déplacer seule la nuit est devenu un défi.

Donc je tiens à dire merci à ceux qui sont présents, peu importe les conditions.

À ceux qui se séparent de leur famille pour permettre à la nôtre d’avoir de l’électricité le jour de Noël.

Ces hommes, souvent oubliés, méritent que l’on reconnaisse leur travail au quotidien, car la vie ne serait pas la même sans leur dur labeur.