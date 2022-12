Bien se préparer pour la nouvelle année (Partie 2)

Le premier janvier est à nos portes! Si vous contemplez l’idée d’entreprendre une démarche santé, voici d’autres conseils réalistes et bienveillants pour y arriver.

Au besoin, réduisez votre consommation d’alcool

Apéros, 5 à 7, sorties au resto. Les occasions pour boire de l’alcool – qui étaient auparavant réservées uniquement au weekend – sont désormais devenues chose courante durant la semaine.

Peu importe les raisons qui sont venues bousiller votre routine de consommation d’alcool, il n’est jamais trop tard pour y remettre un peu d’ordre. Cela est possible en réduisant les occasions, mais aussi en réduisant le nombre de consommations par occasion.

Augmentez vos protéines, matin, midi et soir

Muffin pour déjeuner, sandwich pour dîner et pâtes pour souper. À la base, ces repas n’ont rien à envier à personne, sauf peut-être leur contenu en protéines. L’avantage avec les protéines, c’est qu’elles favorisent une meilleure stabilité de la glycémie et prolongent la sensation de rassasiement. Pour y parvenir, on peut accompagner le muffin d’un morceau de fromage ou d’un yogourt grec; ajouter des tranches de tempeh dans le sandwich; couper de moitié la portion de pâte, puis y ajouter des cubes de tofu marinés et grillés.

Planifiez et préparez vos lunchs

Que vous travailliez à l’extérieur de la maison ou en télétravail, prendre l’habitude de préparer ses lunchs la veille est une solution gagnante à tous les niveaux! Non seulement cette habitude permet de commencer votre journée un peu plus en douceur, mais surtout de réduire les occasions d’aller manger au resto ou à la cafétéria à l’heure du dîner.

Brisez l’habitude de grignoter le soir

Si la faim est réelle (p. ex., vous avez sauté un repas, venez de terminer un entraînement intense, avez le ventre qui gronde, etc.), prenez le temps de savourer votre repas ou votre collation. À l’opposé, si vous mangez par habitude (ouvrez les portes d’armoires chaque fois que vous allez à la cuisine), par association (mangez un aliment chaque fois que vous regardez votre émission de fin de soirée) ou pour assoupir une émotion, tentez de répondre à ce besoin avec une habitude non reliée à la nourriture. Par exemple, vous pourriez vous occuper les mains en buvant une tisane, en jouant un jeu sur votre tablette, en répondant à des courriels ou en lisant un livre.

Tenez un journal de vos progrès

Le journal permet de vous fixer des objectifs et de tenir un registre de vos progrès. Le fait de noter vos progressions peut devenir un élément très motivant tout au long de votre démarche. Ajoutez-y des citations inspirantes, des photos, etc. Prendre 15 minutes pour faire le point est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire au quotidien!

Consulter une nutritionniste

Peu importe les besoins, se faire accompagner par un professionnel (psychologue, entraîneur sportif, diététiste, etc.) facilite la transition et favorise des changements durables.

En terminant, je tiens à vous souhaiter une nouvelle année remplie de santé d’amour et de beaux projets. À l’année prochaine !