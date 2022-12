Yémen: la guerre oubliée

Le Yémen est un petit pays, au bout de la péninsule arabique, qui, depuis 2015, est en proie à une sanglante guerre civile. Pourtant, on en parle relativement peu dans les médias internationaux et c’est pourquoi elle est souvent présentée comme la «guerre oubliée».

La République du Yémen, née en 1990 de la réunification de la République démocratique populaire du Yémen, souvent appelé le Yémen du Sud, et de la République arabe du Yémen, souvent appelé le Yémen du Nord, est un pays extrêmement divisé. Depuis 2004, avec ce qu’on a appelé la guerre du Sa’dah, du nom de ce Gouvernorat au nord-ouest du Yémen, le pays a vécu de multiples rebellions et insurrections.

Des mouvements rebelles houthis, provenant principalement du nord-ouest du Yémen, se sentent marginalisés sur les plans politique, économique et religieux. Ce sentiment perdure depuis la guerre civile du Yémen du Nord dans les années 1960.

En dépit d’initiatives prometteuses, notamment la Conférence du dialogue national qui s’est achevée au début de 2014, il n’a pas été possible de mettre fin aux différents entre les puissances et composantes du Yémen. La rébellion houthiste, qui avait chassé du pouvoir le président en 2014, a pris le contrôle d’une partie du territoire, dont la capitale Sana’a, où se trouve une partie importante de la population yéménite.

La guerre a officiellement débuté en 2015 lorsque la coalition militaire pilotée par l’Arabie saoudite a fait tomber les premières bombes pour soutenir le gouvernement yéménite contre les rebelles houthistes. Le conflit a donc une dimension internationale avec la rébellion houthiste, qu’on dit soutenue par l’Iran, d’un côté et une coalition de pays arabes, dont les Émirats arabes unis, l’Égypte, le Maroc, le Soudan, menée par l’Arabie saoudite, de l’autre.

Malgré cette dimension internationale, Mustafa Naji Aljabzi, ancien diplomate yéménite aujourd’hui chercheur en géopolitique, qualifie le conflit yéménite comme étant d’abord une guerre civile avec de multiples facteurs de conflictualité à la fois régionaux, économiques, politiques, idéologiques et, peut-être même surtout, religieux. Mustafa Naji Aljabzi, consulté dans le cadre de cette chronique, rappelle également que l’histoire pèse lourdement dans cette guerre civile puisqu’elle a réveillé de vieilles rivalités dont certaines remontent à plusieurs siècles.

Depuis, le conflit ne cesse de s’enliser et la population ne cesse de souffrir. Selon l’Organisation des nations unies, il y aurait eu près de 380 000 morts, souvent victimes de facteurs indirects de la guerre telles que la malnutrition et la maladie.

En 2022, le Yémen a pu bénéficier d’une trêve qui a débuté le 2 avril et qui a pris fin le 2 octobre sans qu’on puisse trouver un accord qui permette de la prolonger. Malgré cette accalmie, on ne peut pas pour autant dire que 2022 a été une bonne année pour le Yémen.

Les guerres se déroulent sur plusieurs fronts, dont celui des communications, et les deux camps belligérants, par les médias et les réseaux sociaux, tentent de contrôler le message en diffusant de l’information comme de la désinformation. Pourtant, dans cette guerre des images, le conflit au Yémen attire peu l’attention publique internationale et est devenu une sorte de guerre ignorée.

Il y a eu en 2018, en une du New York Times, la photo Amal Hussein, une petite fille âgée de 7 ans, qui a tristement mis un visage sur les problèmes de malnutrition qui sévissaient au Yémen. Toutefois, on ne peut pas toujours mettre fin à une guerre par des images.

Les images peuvent provoquer une indignation mondiale et permettre de prendre conscience d’un drame humanitaire. Cependant, si on cesse d’en parler, si d’autres images ne suivent pas, le drame retombe dans l’oubli et prend ombrage des autres images.

En étant peu couvert par les médias, il y a moins de donneurs et d’organisations non gouvernementales qui souhaitent s’impliquer dans le conflit. Il y a également moins de volonté politique pour amener à une résolution de paix.

La guerre civile au Yémen se déroulait déjà sous le radar des médias, mais elle semble avoir été encore plus ignorée en 2022, éclipsée par l’invasion russe en Ukraine. La guerre au Yémen est, plus que jamais, une «guerre oubliée».