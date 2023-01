Tout économiste avec un peu de vécu vous le dira, la seule chose qui est certaine lorsqu’on fait des prévisions, c’est qu’on va probablement se tromper. Pour emprunter à l’inimitable Yogi Berra, «il est difficile de faire des prédictions, surtout à propos de l’avenir»!

Bien que remplie d’écueils, la tâche de se projeter dans le futur demeure néanmoins essentielle, non pas parce que l’avenir est prévisible, mais plutôt parce qu’elle permet de mieux s’y préparer.

Dans cet esprit, voici trois prévisions pour 2023.

Les coffres du gouvernement provincial vont continuer de déborder

Nous examinerons cette question en plus de détails dans une prochaine chronique. Ici, il suffit de nous arrêter sur les deux raisons pour lesquelles la position financière du gouvernement provincial devrait continuer de s’améliorer rapidement en 2023.

D’une part, avec une population en plein essor et une inflation qui demeure historiquement élevée, les recettes provinciales en taxes et impôts devraient continuer d’afficher une croissance robuste. La perspective d’un ralentissement économique majeur, voire possiblement une récession à l’échelle nationale, ne devrait pas mettre cette prévision en péril.

D’autre part, les transferts fédéraux vont exploser. Il y a quelques semaines, Ottawa nous a annoncé qu’il verserait près de 400 millions $, soit environ 10 pour cent de plus en paiement de transferts au Nouveau-Brunswick pour l’année fiscale 2023-24. À cela devrait bientôt s’ajouter une hausse importante du financement fédéral pour la santé, non pas parce que le Nouveau-Brunswick et la plupart des autres provinces en ont vraiment besoin, mais plutôt parce qu’Ottawa se sent interpellé politiquement d’agir dans ce dossier.

La crise du logement va s’aggraver

Pour comprendre pourquoi la crise du logement va aller de mal en pis cette année, il faut se tourner vers l’explosion démographique que vit présentement notre province.

Il y a quelques semaines, Statistique Canada nous annonçait que notre population a fait un bond record de 25 000 habitants au cours des douze derniers 12 mois.

Derrière ce gain spectaculaire se trouvaient deux grands développements.

Premièrement, Ottawa a ouvert ses portes comme jamais au reste du monde. Au cours des 12 derniers mois, le Canada a accueilli un flux net record de plus de 820 000 nouveaux arrivants, soit environ le double de la tendance d’avant-pandémie. Le Nouveau-Brunswick était la province d’accueil de près de 17 000 d’entre eux, un record.

Deuxièmement, le Nouveau-Brunswick a brisé un autre record, cette fois-ci pour le nombre de résidents des autres provinces qu’il a accueillis. Au cours des 12 derniers mois, un flux net de plus de 10 000 d’entre eux sont venus s’installer au Nouveau-Brunswick. C’est huit fois plus que la tendance pré-pandémique. La très grande majorité de ces nouveaux résidents étaient des «réfugiés du logement» du sud de l’Ontario.

Malgré le ralentissement économique qui s’annonce, le Canada va probablement continuer de faire face à d’importantes pénuries de main-d’œuvre, ce qui laisse croire qu’Ottawa ne devrait pas trop resserrer ses frontières en 2023. Qui plus est, avec des taux d’intérêt qui devraient continuer de grimper au cours des prochains mois, l’abordabilité du logement dans le sud de l’Ontario ne devrait pas s’améliorer de sitôt.

Comme l’offre de logements n’arrive déjà pas à rattraper la demande, tout porte à croire qu’il sera encore plus difficile et coûteux de se loger en 2023. Et puisque le gouvernement provincial a abandonné sa politique de plafonnement des loyers, il faut s’attendre à ce que ce soit les ménages à faible revenu qui voient leurs loyers grimper le plus rapidement.

Le système de santé va aller de mal en pis

Bien sûr, avec une population qui explose et des baby-boomers qui continuent de vieillir — les plus âgés parmi eux vont atteindre 77 ans cette année — les pressions sur un système de santé déjà mal en point vont se faire sentir encore davantage.

En l’absence d’une stratégie audacieuse et bien conçue pour renforcer l’offre de travailleurs de la santé et mieux les déployer au sein du système, il y a fort à parier que ce dernier continuera de s’effondrer sous nos yeux en 2023.