C’est par une nuit sombre et orageuse que les animaux arrivèrent à l’abattoir. Les épais murs de béton et la lourde porte de métal empêchaient quiconque de jeter un coup d’œil à l’intérieur du bâtiment, où l’odeur du sang et de la mort régnait, comme l’injustice règne sur la courte et misérable vie de ces animaux d’élevages.

Seuls les forts vents et la pluie torrentielle pouvaient pousser quelqu’un à vouloir s’infiltrer à l’intérieur de cette maison de l’horreur, avec ses murs à la peinture écaillée et à la structure de métal froid et rouillé.

Pour la première fois, c’est en se dirigeant vers leur triste destin que les animaux d’élevages ont pu marcher et se dégourdir, libérés de leurs cages et de leurs espaces clos, entassés les uns sur les autres. Le douloureux déplacement, au beau milieu de la nuit, aura empêché quiconque de profiter, ne serait-ce qu’une seule fois, de la lumière du jour, ayant été enfermée depuis leur naissance dans des établissements insalubres, souvent décimés par les maladies.

Ayant été retiré de leur mère presque immédiatement après leur naissance, c’est la détresse psychologique qui fut l’une des premières émotions vécues par chacun de ces individus, qui sont forcés de se reproduire afin de poursuivre le cycle de la violence et de la rentabilité.

Similairement aux sociétés humaines, les animaux femelles subissent de l’oppression supplémentaire en lien avec leur corps et leur capacité de reproduction. Exploités pour leur viande, les animaux de sexes féminins sont disproportionnellement exploités pour leurs progénitures, leurs œufs et leur lait.

Mais l’étape de l’abattoir a au moins le potentiel de mettre fin à cette souffrance, sachant que d’autres animaux sont enfermés derrière des barreaux et d’épaisses vitres d’aquariums, ayant commis comme seul crime de ne pas naître en tant que membre de l’espèce humaine.

Or, dans la maison de l’horreur, la vie n’a plus aucune valeur. Elle est plutôt exterminée à coup de millions, dans l’indifférence totale, à l’aide de chambres à gaz, de broyeurs, de décharges électriques et de pistolets d’abattage. Loin des yeux, le carnage se passe dans l’acceptabilité sociale, commercialisé par de puissants lobbys multimilliardaires qui réduisent la vie à sa plus simple expression, au nom de l’économie et des habitudes alimentaires.

C’est ainsi que, chaque année, plus de 80 milliards d’animaux d’élevages terrestres trouvent la mort dans les abattoirs du monde entier. On atteint facilement le trillion d’animaux lorsqu’on inclut les animaux aquatiques, qui, comme le démontre clairement la science, sont aussi des êtres sentients, capables de souffrir, de ressentir du plaisir, de la douleur et des émotions.

La consommation et l’exploitation des animaux non humains présentent de nombreuses similarités avec l’exploitation des humains, mais elles restent justifiées par nos sociétés parce que nous considérons les animaux comme inférieurs et subordonnés. Les mêmes justifications de l’oppression des animaux ont été utilisées pour justifier l’esclavage humain, les génocides et une multitude d’autres formes d’exploitation et d’injustices sociales.

Le mouvement féministe aurait aussi tout intérêt à militer en faveur des droits des animaux, surtout que dans de nombreux contextes, le féminisme met l’accent sur l’importance de l’intersectionnalité et l’idée que dans un système d’oppression institutionnalisée, toutes les oppressions sont liées.

Au-delà des gigantesques impacts qu’à la consommation de produits animaux sur l’environnement et le climat, les enjeux éthiques reliés à la cause animale ne sont pas sans conséquence sur l’être humain lui-même. Les animaux doivent être inclus dans les discours de libération, car les humains sont des animaux et nos oppressions ne peuvent être séparées les unes des autres.

D’innombrables enjeux sociaux nécessitent donc une lutte directe en faveur de la cause animale pour être correctement et pleinement débattus et résolus.