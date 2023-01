Résolution collective, que’qu’un?

C’est quand même exceptionnel: en 2022, le départ de trois immenses personnalités mondiales a marqué la planète. Elles incarnaient des ressorts fondamentaux de la structure d’une civilisation. Je parle de la reine Élisabeth, du pape Benoît, et de Pelé, dieu du foot littéralement déifié de son vivant.

Élisabeth: la monarchie, symbole du pouvoir temporel. Benoît: la religion, symbole du pouvoir divin. Et entre les deux, Pelé, symbole qui unit même ceux que la monarchie et la religion divisent. Le sport, symbole de la nation.

Certes, la reine Élisabeth avait plus d’admirateurs dans le Royaume-Uni qu’en Acadie, et cela se comprend parfaitement quand on connaît l’histoire acadienne!

Et Benoît XVI suscitait la grogne chez nombre de catholiques en butte à l’intransigeance de l’Église face à l’évolution des mœurs de la société contemporaine.

De son côté, le dieu Pelé, même célébré par ses adversaires, aura pu laisser indifférents ceux qui ne saisissent pas les vertus cathartiques ou purificatoires du sport, et particulièrement le foot.

***

En fait, il ne s’agit pas ici de leur personne en tant que telle; il s’agit plutôt de ce qu’elles symbolisent.

Il me semble que nous frayons ici avec ce qu’il reste de sacré dans notre civilisation. Le sacré a une dimension qui nous dépasse; on peut appeler ça la transcendance. Elle nous dépasse parce qu’elle nous fascine et nous effraie en même temps.

Bref, l’humanité de l’an 2022 aura conclu un cycle temporel et spirituel qui clôt une boucle de l’histoire de notre civilisation. Il faut quand même tout un alignement de planètes pour que se produise un tel événement!

C’étaient des archétypes de la civilisation. Et comme une civilisation se succède à elle-même, déjà un roi a remplacé la reine, un pape a remplacé le pape, et Mbappé remplacera Pelé!

***

En attendant, la vie continue! Vous êtes en forme pour la nouvelle année? Vous avez bien digéré dindes, rôtis, jambons, saumons, homards, crevettes, pétoncles, coques, palourdes, en fricots, en pâtés, en ragoûts, en cipâtes, avec salades, fromages, bûches, tartes, chocolats, vins, mousseux, champagnes et Bromo-Seltzer?

Vos listes de résolutions sont prêtes, bien affichées sur la porte du frigo? On arrête de fumer, de boire, de manger? On se met à la course, à la natation, au yoga, au judo, au vélo? On met un frein à la perte de temps sur les écrans? On entreprend d’écrire sa biographie, de s’engager dans les affaires publiques, de préparer un pèlerinage à Compostelle?

Parlant de compost, on se promet de recycler, de poser des gestes pour l’environnement, de se mettre au jardinage, de manger bio, moins de viande, plus de tofu, de devenir végane, végétalien, végétarien ou carrément au régime tant qu’à souffrir pour gagner son ciel?

Bravo! Vous êtes courageux!

***

Je le suis moins, mais je vais faire de mon mieux pour sauver la francophonie canadienne!

Oui, je vais vivre plus intensément en français, avec le plus de conviction possible, avec une détermination sans faille et un engagement équipollent. Ça ne me rendra pas moins bilingue, mais ça m’évitera de vivre en anglais ce que je peux très bien vivre en français.

Je vais m’efforcer de corriger de petits trucs, du genre: dire télécharger, plutôt que «downloader». Aller magasiner, plutôt qu’aller «shopper». Lire un dépliant, plutôt que lire un «pamphlet». Utiliser un courriel, plutôt qu’un «mail». Dire en fin de compte, plutôt que «à la fin de la journée».

Et surtout, surtout, surtout: je vais saluer mes interlocuteurs francophones en français sur Facebook, au lieu de les apostropher en anglais au cas où il y aurait un anglophone au Zimbabwe ou en Australie qui lirait ça. C’est un manque de respect envers son interlocuteur. Et envers soi-même.

***

Je reste convaincu que pour sauver notre francophonie, il faut que chaque francophone au Canada soit le plus francophone possible, en tout temps et en tout lieu, dans ses relations, dans ses loisirs, dans ses activités.

Inutile de courir après les anglophones sur la rue pour les sommer de parler français. Il suffit, pour nous, pour chacun et chacune d’entre nous, de parler en français. Ça commence là.

Tout ça est très simple. Mais on aime soutenir que c’est dur, que c’est difficile, qu’il faut faire des efforts. C’est pourtant pas si compliqué de dire «bonjour» au lieu de «hello» à un ami francophone!

***

C’est comme à l’école avec l’apprentissage du français. On répète tellement que le français est une langue difficile, que les élèves finissent par bloquer. On les décourage net!

Pourtant, au cours de leur parcours scolaire, ils auront à apprendre des trucs bien plus compliqués en math, en chimie, en biologie, en physique, en économie, en histoire, en géographie et tutti quanti! Dans les sports, ils devront apprendre et respecter les règles de jeu, de la gymnastique et des stratégies pour gagner. Idem en arts, en musique, en théâtre. Même en anglais, ils devront s’en tenir aux codes, aux règles et aux exceptions!

Mais on ne passe pas notre vie à leur répéter que c’est difficile! Au contraire, on les encourage!

***

Pensons-y bien: la langue française, c’est la toute première «matière scolaire» qu’on commence à apprendre dès sa naissance. Quel parent oserait dire à son poupon: «Oh non, dis pas maman, dis pas papa, c’est trop difficile. Parle pas, c’est plus facile!»

Au contraire: on s’en réjouit! On éprouve un plaisir à les voir progresser. Et notre plaisir est contagieux, et le poupon devient un bambin qui multiplie les acrobaties langagières parce qu’il est heureux d’apprendre que lorsqu’il peut s’exprimer en alignant des mots l’un après l’autre, il peut communiquer ce qu’il ressent, ce dont il a besoin, ou ce qu’il veut. Il éprouve du plaisir, le plaisir de la langue.

Le français «à l’école», il commence au berceau. Et avec le plaisir vient la fierté! Méchante bonne résolution collective, ça!

Han, Madame?