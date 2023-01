Faire preuve d’humanité

J’ai accueilli avec soulagement la nouvelle que l’avocat de Justin Bourque, l’auteur de la fusillade de Moncton du 4 juin 2014 qui a coûté la vie à trois officiers de la GRC, portera en appel la condamnation de son client à 75 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle.

Je sais que ma déclaration ne fera pas l’unanimité, que beaucoup de gens sont d’avis que Justin Bourque est bien là où il est – au fin fond du système carcéral – et qu’on n’a qu’à jeter la clé de sa cellule une bonne fois pour toutes. Après tout, n’a-t-il pas commis le crime suprême, celui de tuer trois policiers?

Le fait qu’il ait été mentalement atteint, que son père ait alerté, bien avant les faits, les autorités sur l’instabilité mentale de son fils, sur son obsession contre l’autorité policière et donc sur le danger qu’il représentait et que le tueur admette sans discuter sa culpabilité semblent avoir compté pour rien devant l’énormité de son crime.

Lorsque sa sentence a été prononcée et que, pour la première fois au pays, un accusé s’est vu remettre une sentence de 75 ans de prison sans possibilité de mise en liberté conditionnelle avant l’âge de 99 ans, je sais que je n’ai pas été la seule à en être affligée. Pour une poignée d’entre nous, ce n’est pas l’odieux de son geste ou la souffrance des familles des victimes que nous cherchions à relativiser, pas du tout, mais plutôt l’absence totale de possibilité de rédemption pour un jeune criminel socialement inadapté de 24 ans.

Bien plus que le sort de Justin Bourque lui-même, ce qui m’a immensément peiné lors de la lecture de sa sentence c’est la suspension de ce qui est le socle de la justice au Canada: l’espoir et la possibilité de réhabilitation. L’imposition de trois peines successives de 25 ans chacune pour chacun des 3 policiers tués revenait à emmurer vivant Justin Bourque.

Depuis, la Cour suprême du Canada a statué que les peines successives sont inconstitutionnelles, une décision rétroactive qui permet aujourd’hui de faire appel de cette sentence. Si le but est atteint, Justin Bourque pourra, à 49 ans, demander sa libération conditionnelle. Rien ne dit qu’il l’obtiendra.

Rien ne ramènera non plus les 3 policiers qu’il a tués, je le comprends pleinement, mais notre système policier et notre justice doivent toujours laisser une place à l’espoir et ne jamais perdre leur humanité.