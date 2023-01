Science-fiction à saveur acadienne et symphonie du verglas

Pour commencer l’année, je vous propose deux œuvres qui font écho à la fragilité humaine face aux changements climatiques.

Les Étrangers, Patrick Degrâce

En commençant la lecture de ce livre, je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Roman policier, récit de science-fiction? En réalité, l’auteur navigue entre les deux genres avec ce premier roman plutôt captivant. Deux histoires en parallèle sont racontées dans ce récit qui se déroule à une époque pas si lointaine. D’abord, celui de la disparition du magnat de l’industrie aérospatiale Burt Hickmore, dont l’avion s’est écrasé dans un lac en Louisiane. L’agent spécial du FBI Larry Anderson et Judith Lopez, du National Transportation Safety Board, unissent leurs forces afin d’élucider cette disparition suspecte. Est-ce un coup monté, un suicide ou un véritable accident?

Pendant ce temps à New York, Paul Landry, aux origines cadiennes, vient d’hériter d’une somme substantielle de sa grand-tante géologue.

Dans le but de comprendre les circonstances entourant son décès, l’homme au goût d’aventure se retrouve mêlé à une affaire assez rocambolesque qui l’amènera à espionner une colonie de vacances clandestine à Val-Doucet dans la Péninsule acadienne. Des événements étranges s’y déroulent. Le New-Yorkais sera amené à voyager dans l’espace où il découvrira un nouveau monde afin d’accomplir une mission.

D’ailleurs on se déplace beaucoup dans ce roman, de New York au Nouveau-Brunswick, en passant, entre autres, par l’Antarctique, la Louisiane, la Nouvelle-Zélande, la Californie jusqu’aux confins de l’univers.

Au-delà de la science-fiction et du polar, ce roman traite d’enjeux préoccupants. La fin de l’humanité, la crise climatique, les catastrophes écologiques, les pandémies, la vie ailleurs que sur la terre, ainsi que la question du français. L’auteur ratisse très large, peut-être même un peu trop, en fournissant une montagne de détails qui, à mon avis, alourdissent parfois l’intrigue. Il faut être attentif afin de bien suivre le récit. Si le sort de l’humanité est inquiétant, une lueur d’espoir se pointe à l’horizon.

Pour écrire son récit, l’auteur s’est basé sur des données scientifiques, d’autres recherches un peu plus controversées, des présentations vidéo de chercheurs et de la pure fiction. On nage vraiment dans un univers fantastique. L’auteur originaire de Caraquet a commencé à imaginer ce roman il y a plusieurs années. Il s’était toujours demandé pour quelles raisons les récits de science-fiction mettaient souvent en scène des extra-terrestres plus avancés technologiquement que les êtres humains. Avec Les Étrangers, l’auteur propose un autre point de vue sur le sujet.

Patrick Degrâce signe son premier roman. L’auteur qui travaille aussi dans le domaine de l’histoire et de l’archéologie vient d’achever un nouveau manuscrit d’un roman policier intitulé L’Antiquaire à paraître prochainement. (La plume d’or, 2020) ♥♥♥½

L’auteur Patrick Degrâce – Gracieuseté Les Étrangers de Patrick Degrâce publié aux éditions La plume d’or. – Gracieuseté Symphonie de la tempête de verglas de Maxime Goulet. – Gracieuseté: ATMA Classique Le compositeur Maxime Goulet. – Gracieuseté: Nadia Zheng L’Orchestre classique de Montréal. – Gracieuseté: Brent Calis

Symphonie de la tempête de verglas, Maxime Goulet

Mettre en musique la crise du verglas qui a frappé l’est du pays en 1998, voilà à quoi se sont attaqués le compositeur québécois Maxime Goulet et l’Orchestre classique de Montréal sous la direction de Jacques Lacombe.

Il y a 25 ans presque jour pour jour, l’une des pires catastrophes météorologiques de l’histoire du pays ayant paralysé le sud du Québec, en plus de toucher l’est de l’Ontario et certaines régions du Nouveau-Brunswick, s’est produite.

Dans sa symphonie en quatre mouvements, le compositeur évoque les différentes facettes de cette crise. La tourmente, la chaleur, la noirceur et la lumière. Cette œuvre permet aussi aux auditeurs de se remémorer les moments marquants de cette tempête.

Au début, la musique est dramatique, voire même menaçante, avec plusieurs effets évoquant le bruit du vent, de la pluie verglaçante, annonçant ainsi l’arrivée de la tempête. Le deuxième mouvement puisant dans le folklore rappelle l’entraide, l’accueil des gens et les retrouvailles entre amis et famille. Le troisième mouvement symbolise les pannes d’électricité, le silence et la noirceur dans la ville. Enfin, le dernier segment très énergique représente le retour à la lumière.

Deux autres œuvres du compositeur figurent sur cet album: Toute une journée et Histoire de pêche. L’artiste nous propose un univers musical peuplé de sons de l’environnement, rappelant des musiques de film. Comme il le précise dans ses notes dans le livret, le choix du programme s’est fait naturellement. Le concertino pour clarinette et orchestre à cordes Histoire de pêche est inspiré du livre Le vieil homme et la mer d’Ernest Hemingway.

C’est un disque fabuleux offrant des sonorités contrastées, originales et une musique expressive. L’orchestre compte parmi ses rangs Marc Djokic, violon solo, qui est originaire de Halifax. L’album sort le 6 janvier sur Atma classique. ♥♥♥♥