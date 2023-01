La bonne décision

La décision de la chef libérale Susan Holt de réintroduire l’immersion française si ses troupes forment le prochain gouvernement est la bonne.

Les élèves qui veulent avoir une éducation bilingue doivent pouvoir en bénéficier par l’immersion dans la langue. Cela inclut une série de cours de français tout au long de l’école secondaire.

Pour les autres élèves qui veulent simplement être capables de «commander une tasse de café» en français, comme le premier ministre Blaine Higgs aime à le dire, il suffit de suivre un cours de conversation en français à l’école.

Si c’est ce que Mme Holt et les libéraux promettent, alors bravo à elle et à son parti.

Nous savons également que les changements proposés par Higgs et les conservateurs en matière d’enseignement du français sont pleins de trous comme un morceau de fromage suisse.

Premièrement, la quantité de français enseignée sera faible. Seulement la moitié des jours de classe à l’école primaire seront en français. Pire encore, cela tombe à 40% au secondaire. C’est tout simplement insuffisant. En immersion française, jusqu’à 90% des matières sont enseignées en français.

Deuxièmement, qu’apprendront les élèves? Pas grand chose, puisque les matières de base telles que les mathématiques, la lecture et l’écriture seront toutes enseignées en anglais. Les cours qui pourraient être enseignés en français comprennent les sciences et les études sociales, mais l’utilisation du mot «pourrait» signifie «très peu probable».

Cela laisse peu à enseigner en français, ce qui fera simplement de l’enseignement du français «du temps de jeu». Exactement ce dont nos enfants ont besoin, plus de temps de jeu! Les élèves du Nouveau-Brunswick sont déjà en retard sur le reste du pays en ce qui concerne les résultats des tests et le gouvernement Higgs introduit plus de temps de jeu dans leur journée!

Ensuite, il y a le problème de l’absence de repères pour mesurer ce que les élèves apprendront dans le système de Higgs. C’est étrange, car des objectifs précis existent pour les matières enseignées en anglais. Pourquoi pas pour ce qui est enseigné en français? Si les progrès ne sont pas mesurés, les élèves ne peuvent pas les atteindre. Ils sont perdants dans ce scénario.

La solution, comme Mme Holt, les libéraux et d’autres l’ont dit à maintes reprises, est de faire des investissements clés pour aider les élèves à apprendre. Et le Nouveau-Brunswick a des centaines de millions de dollars à investir dans l’apprentissage des élèves. Alors pourquoi diluer l’éducation en langue française?

Investir dans l’éducation de nos enfants. C’est la solution et nous, en tant que société, en récolterons les fruits.

Le premier ministre Higgs doit changer de cap. Les dommages qu’il cause à tous les Néo-Brunswickois, français et anglais, sont aberrants. Le tort qu’il fait à son propre parti est encore pire.

Une première étape serait que M. Higgs démissionne. Mais Susan Holt et les libéraux sont-ils la bonne solution de rechange?

Je le demande car les mots sont importants ici. Alors que Mme Holt a promis de réintroduire l’immersion française, elle a également spécifié «au moment opportun». Qu’est-ce que cela signifie? Un, deux ou trois ans après son élection? Nous ne le savons pas et «au moment opportun» peut signifier jamais.

C’est un enjeu qui pèsera lourd lors de la prochaine élection et la clarté des positions des partis est importante. Si la position des libéraux reste ambiguë, les électeurs décideront peut-être que le moment n’est pas opportun de voter rouge…