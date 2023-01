L’importance des médias

Lorsque j’ai commencé mon baccalauréat en journalisme à l’Université de Moncton, je rêvais de changer le monde. À la fraîcheur de la vingtaine, tout me semblait atteignable et je croyais en toute naïveté que nous serions une génération qui apporterait de grands changements.

À quelques jours de la trentaine, je suis loin d’avoir trouvé la solution pour contrer les maux du monde, mais je suis heureuse de voir que j’ai trouvé cette niche avec la communauté francophone du Nouveau-Brunswick.

Lorsque j’ai commencé à rédiger mes chroniques pour l’Acadie Nouvelle, je ne n’imaginais pas encore les rencontres et les discussions enrichissantes que j’aurais avec vous tous.

Les 52 dernières semaines m’ont permis de vous entendre, de faire bouillir des idées et de nous apporter tous ensemble vers une réflexion profonde des événements qui se dessinent autour de nous.

Les décisions du gouvernement de Blaine Higgs. La gestion des régies de santé du Nouveau-Brunswick. Les programmes d’immersion en français. La place des femmes et des hommes dans la province. Plusieurs sujets ont eu la chance d’être décortiqués et analysés par des lecteurs ou des rédacteurs passionnés au cours de la dernière année.

Que nous soyons d’accord ou non avec les opinions de l’autre, nos divergences sont nécessaires et préparent la voie vers des décisions sociétales plus éclairées.

Chaque débat que nous avons ensemble ajoute une brique de plus au chemin que l’on se dessine et c’est en prenant parole que vous ajoutez votre propre couleur au décor.

Je vois maintenant que le changement s’effectue à travers le temps et les petites victoires et qu’il s’installe parfois sans faire de bruit. Je comprends que lorsqu’on aura cette même conversation dans 10 ans, les choses auront évolué malgré elles.

Parce que l’on baigne dans ce privilège de parler librement et d’être informés de tout, on oublie que c’est grâce à nos médias que l’on connaît cette ère de justice sociale.

Ce sont les journalistes qui, de leur présence ininterrompue et leur travail acharné, forcent les gouvernements à être transparents et honnêtes envers nous tous.

Ce sont eux qui tiennent tête aux politiciens, aux riches et aux charlatans de ce monde qui cachent la vérité en sachant qu’elle est souvent immorale.

Ce sont les journalistes qui, comme porteurs de vérité, se font haïr et critiquer au quotidien, quand leur seule mission est d’informer des faits réels (et souvent injustes) de la vie.

Nos médias nous permettent de débattre, mais avant tout d’apprendre: ils exposent les faits qui ont un impact sur notre quotidien, ils mettent en lumière les injustices cachées et agissent comme conscience morale de la communauté civile.

Lorsqu’une information est diffusée dans nos médias, on sait qu’elle a été vérifiée sous plusieurs sources, que des gens ont été questionnés, qu’un travail de recherche a été fait.

C’est un réel privilège que j’ai de vous écrire mes idées, tout comme c’est un privilège pour vous de pouvoir lire votre journal calmement en ce beau samedi matin.

Soyons reconnaissants de nous avoir l’un l’autre.