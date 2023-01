Un monde étrange: coloré, mais très convenu

Sans être un échec, Un monde étrange (Strange World; Disney+) est probablement l’entrée la moins réussie des dix dernières années des studios d’animation Disney.

Il faut dire que Disney nous a offert de l’excellent matériel depuis 2012, de Wreck-It Ralph (2012), à La Reine des neiges (2013), en passant par Moana (2016), Zootopia (2016), Encanto (2021) et, surtout, Raya et le dernier dragon (2021).

S’inspirant des bande dessinées de science-fiction des années 1950, Un monde étrange se déroule à Avalonia, une communauté assez primitive entourée de montagnes infranchissables.

Un jour, l’explorateur Jaeger Clade et son fils Searcher partent à la recherche d’un passage qui assurerait à la population d’Avalonia des jours meilleurs. En chemin, Searcher découvre une plante inconnue. Alors que Jeager s’obstine à trouver le chemin qui le mènera de l’autre côté des montagnes, Searcher souhaite étudier sa trouvaille.

Le père poursuit donc son chemin alors que le fils retourne au village avec sa découverte.

Vingt-cinq ans plus tard, Searcher est parvenu à exploiter le potentiel de l’étrange plante (le pando), procurant ainsi une énergie abordable et abondante à Avalonia.

Mais voilà, le pando se meurt. Searcher est donc recruté pour trouver la racine commune de tous les plants de pando et de déterminer la cause du problème.

En compagnie de son épouse et de son fils, sa quête le mènera dans un monde inconnu, peuplé d’organismes étranges et dangereux…

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Un monde étrange innove. Non seulement le nouveau monde déborde-t-il d’imagination – dont une attachante et très drôle créature bleue -, mais un de ses personnages principaux – le fils de Searcher – est un adolescent métissé ouvertement gai – une première chez Disney.

Les moyens de transport sont aussi très originaux, même s’ils rappellent un peu ceux utilisés dans Raya et le dernier dragon. Rien de surprenant là quand on sait que le réalisateur et scénariste d’Un monde étrange, Don Hall, avait occupé les mêmes fonctions pour Raya.

En toute franchise, je m’attendais toutefois à mieux de Hall, un homme qui nous a aussi donné Moana et Big Hero 6 au cours des huit dernières années – sans compter que Raya figurait dans ma liste des dix meilleurs films de 2021.

Si l’animation d’Un monde étrange épate et que ses couleurs nous émerveillent, on ne peut pas vraiment en dire autant du scénario, hyper convenu.

Le récit emprunte énormément au roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, de même qu’à Avatar (2009) et au très sous-estimé Horton entend un qui! (2008). La musique est, de son côté, un très peu inspiré mélange symphonique entre John Williams et Danny Elfman. Sans compter que les scénaristes nous lancent quatre ou cinq morales à la tête sans prendre la peine d’en approfondir aucune.

Bref, on rit un peu et la qualité des scènes d’action parvient à retenir notre attention pour les 90 minutes du film. Le récit nous réserve malheureusement bien peu de surprises et la deuxième demie est longue et un peu redondante.

(Trois étoiles sur cinq)

La vie mouvementée d’A.J. Firky

Kunal Nayyar dans une scène de La vie mouvementée d’A.J. Firky. – Gracieuseté

Je n’aurais probablement pas regardé La vie mouvementée d’A.J. Firky (Prime Video) n’eût été la présence de Kunal Nayyar au générique. Et je ne peux pas dire que je m’en serais porté plus mal.

Nayyar était l’interprète du personnage de Rajesh Koothrappali dans la série télévisée culte The Big Bang Theory (2007-2019).

Dans La vie mouvementée d’A.J. Firky, Nayyar incarne un homme totalement différent de l’énergique et cabotin Raj. Il est plutôt A.J. Firky, un libraire en dépression profonde depuis le décès de sa femme.

Amelia (Lucy Hale), la jolie représentante d’une maison d’édition, et Maya, une enfant dégourdie dont la mère s’est suicidée, entrent alors dans la vie d’A.J…

Incestueux est le terme qui m’est venu en tête lors de mon visionnement de La vie mouvementée d’A.J. Firky. Le film a d’abord été tourné par Hans Canosa, le mari de celle qui a rédigé le scénario, la romancière Gabrielle Zevin. Et qui sont les producteurs? Les trois comédiens principaux de l’oeuvre: Nayyar, Hale et Christina Hendricks.

J’imagine à peine les gants blancs qu’a dû mettre Canosa pour proposer des améliorations au scénario ou au jeu de ceux qui sont ses patrons…

Il en résulte un film manipulateur qui essaie de se distancer de la comédie romantique traditionnelle, mais qui le fait en misant sur des thèmes comme la tragédie, la mort, le regret et l’abandon. C’est… lourd.

Les sentimentaux risquent d’aimer. Les autres? J’en doute beaucoup.

(Deux étoiles et demie sur cinq)