Écouter et lire Benoît

Il n’y a pas que 2022 qui vient de disparaître. La vieille année a emporté avec elle tant de gens qui ont marqué nos vies. Aux derniers jours de 2022, les deux Réjean et le pape Benoît ont ajouté leur nom à tant d’autres disparus.

Il y a des gens qui, par leur travail, ont une influence sur le cours d’une société. Je pense à Réjean Poirier qui a institutionnalisé le théâtre et les arts en Acadie. Avez-vous imaginé les intuitions qu’il a pu faire naître, les sentiments qu’il a pu éveiller et les ardeurs qu’il a pu motiver à travers la création de spectacles, de pièces et de concerts? La grandeur de son apport à notre culture n’est pas seulement visible à travers ses œuvres, mais elle se mesure aussi à tout ce qu’il a semé dans d’autres vies.

Nous pourrions dire la même chose du travail d’unw journaliste. À sa manière, Réjean Hébert a donné une trajectoire à tant de nouvelles dans la Péninsule acadienne. Par sa rigueur, il a donné une information de qualité basée sur des faits. Il avait le souci de la vérité. Son côté analytique était contrebalancé par sa liberté artistique qui s’exprimait dans ses jardins. Il y a quelques années, il m’avait fait faire le tour de sa cour. Je me souviens qu’il m’avait parlé du défi de limiter les nuisances de l’ivraie dans un champ. C’est aussi un défi social… dont il aura été victime.

+ + +

Au dernier jour de l’année, le pape émérite est mort. Les réactions ont été timides. Et contradictoires. Ceux qui l’aiment retiennent ce qui les a réjouis et consolés pendant son pontificat. Ceux qui ne l’aiment pas font ressortir ce qui leur a paru scandaleux et ignoble de sa fonction.

Cet homme qui ne voulait pas être pape l’aura été pendant 8 ans. C’est court. Ce qui fait dire à plusieurs qu’il aura été un pape de transition. Ces mêmes analystes font ressortir la difficulté pour Benoît XVI de se situer dans de nouveaux paradigmes.

Les rencontres difficiles du pontife avec l’islam et les autres spiritualités ont été symptomatiques de son regard, souvent pessimiste, d’un monde en quête de repères. Et de sa difficulté à assumer le passé récent de l’Église. Cela aura certes contribué à sa renonciation, une première depuis 1415. L’histoire retiendra probablement cela comme l’événement marquant de son pontificat. Mais il y a plus.

+ + +

Après la mort du grand Jean-Paul II, Benoît XVI avait de grands souliers à chausser. Les observateurs se demandaient si les gens allaient continuer à être présents aux audiences hebdomadaires place St-Pierre. Ils l’étaient. Plus nombreux encore qu’au temps du pape polonais. Pour expliquer cette affluence, on disait que les gens venaient pour voir Jean-Paul II, alors qu’ils venaient entendre Benoît.

Les écrits de Benoît m’ont surpris au départ. Compte tenu de sa rigueur intellectuelle et de sa stature théologique, je m’attendais à des textes difficiles. Au contraire: c’était limpide et accessible à tous. Son premier texte majeur, une encyclique sur la charité, reformulait des vérités universelles. Je pense à cette phrase-phare: «À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec une Personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive.» Avant d’être l’adhésion à une doctrine ou à une morale, le christianisme est une histoire de rencontre avec le Christ.

Certains diront que les textes de cet intellectuel avaient trop d’altitude et manquaient de concret. Son successeur François a le charisme pour faire atterrir les intuitions de Benoit XVI. La complémentarité des charismes et l’alternance des styles ont beaucoup de mérite.

+ + +

Je retiens son humilité. Le soir de son élection, il s’est décrit comme «un simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur». Pendant toute sa vie, il a œuvré discrètement. Lui, l’homme introverti et studieux, si peu mondain et si peu pasteur, aura exercé son ministère entre deux papes avec des styles de «curé du monde».

Les traits de sa personnalité ne l’avaient pas préparé à assumer la lourde charge pontificale. Malgré tout, il a montré du courage face à des vents contraires. Lorsqu’il a senti qu’il n’avait plus les capacités d’aller plus loin, il a eu la sagesse de laisser quelqu’un d’autre poursuivre son œuvre.

Humblement, il a renoncé à sa charge. Il a reconnu qu’il ne pouvait plus entretenir la vigne; la réforme de la curie et la pédo-criminalité commandaient un travail d’émondage trop exigeant.

Il fait partie des grands disparus de 2023. Il est disparu de notre regard; mais apparu au regard d’un visage de clarté. Avec d’autres, il brille désormais dans une constellation d’étoiles qui guident et inspirent les chercheurs de vérités.

Cette semaine…

Retenu une prière du pape. C’était lors de son voyage à Lourdes. Il avait dit quelque chose de vrai sur les demandes de guérison dans les lieux de pèlerinage. Il avait dit «On y vient souvent pour demander la guérison du corps; on repart toujours avec la guérison du cœur.»

Célébré la messe avec les oraisons l’occasion du décès d’un pape. Pour le chercheur de vérité qu’était Benoit XVI, une prière semblait écrite pour lui: «qu’il ait enfin la joie de posséder en plénitude la vérité dans laquelle il a fidèlement affermi ton peuple». Nous avons élargi nos intentions en priant pour nos pasteurs: le pape François et nos futurs évêques que nous espérons en 2023.

Regardé les funérailles du pape Benoît. Il avait demandé une célébration sobre; il a été bien servi. Les images d’une curie vieillissante et essentiellement masculine sous un ciel romain lourd et gris témoignaient bien de l’hiver traversé par l’institution.

Sorti les Rois pour les placer à la crèche. Voilà une clarté au cœur de l’hiver. La prière de l’épiphanie mentionne qu’une lumière intérieure, dans les cœurs, permet de «traverser les ténèbres de ce monde». C’est mon souhait pour la fête et l’année naissante: des étoiles au ciel et plein les cœurs.