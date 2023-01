Finances publiques: avoir le beurre et l’argent du beurre

À peu près tous les prévisionnistes s’entendent pour dire que l’économie canadienne devrait ralentir considérablement, sinon entrer en récession cette année.

Par le passé, les récessions ont typiquement fait couler de l’encre rouge sur les livres des gouvernements. Ce scénario est très peu probable cette fois-ci au Nouveau-Brunswick, et ce pour de multiples raisons.

Le refroidissement économique dans lequel entrent le Canada et de nombreux autres pays est le produit délibéré des autorités monétaires pour éviter que l’inflation élevée que nous avons connue récemment ne se transforme en spirale inflationniste.

Si à peu près tous s’entendent pour dire que l’inflation au pays devrait ralentir considérablement cette année, à peu près personne ne s’attend cependant à ce qu’elle retourne rapidement à son niveau historique moyen de deux pour cent. C’est donc dire que la hausse des prix devrait continuer de nourrir la croissance des recettes gouvernementales, quoiqu’à un rythme moins élevé que l’an dernier.

Par ailleurs, il ne faut pas présumer que le Nouveau-Brunswick va automatiquement être pris dans les mailles d’une récession à l’échelle nationale.

L’économie néo-brunswickoise carbure à la croissance démographique. Pour la première fois en près d’un demi-siècle, la population du Nouveau-Brunswick s’accroît nettement plus rapidement que celle du pays, grâce principalement à un afflux sans précédent de «réfugiés du logement» du Sud de l’Ontario.

Tant et aussi longtemps que cette situation va perdurer, l’économie du Nouveau-Brunswick — et donc les recettes en taxes et impôts du gouvernement provincial — seront mieux protégées contre une récession que l’ensemble du Canada.

L’inflation et la croissance démographique expliquent également pourquoi les transferts fédéraux vont exploser cette année. Les paiements de transferts d’Ottawa dépendent principalement de deux facteurs: la croissance récente de l’économie nationale et la croissance démographique du Nouveau-Brunswick par rapport à celle des autres provinces.

L’an dernier, l’économie canadienne a fait un bond de plus de 10 pour cent, nourrie en grande partie par une forte inflation. Quant à la croissance démographique, le Nouveau-Brunswick et ses deux voisins des Maritimes ont mené le pays.

Historiquement, la crainte des provinces moins nanties comme la nôtre a presque toujours été qu’une forte croissance économique mène à une baisse des transferts d’Ottawa, plus particulièrement en matière de paiements de péréquation.

Notre gouvernement provincial n’a rien de tel à craindre cette fois-ci, bien au contraire. Le spectaculaire essor démographique du Nouveau-Brunswick lui permet d’avoir le beurre et l’argent du beurre: des recettes en taxes et impôts et des transferts fédéraux qui augmentent rapidement tous deux en même temps.

Des recettes, passons maintenant aux dépenses.

L’inflation est payante pour le gouvernement pour plusieurs raisons. Sans doute la plus importante, c’est qu’elle réduit l’importance de sa dette. Elle peut aussi être payante si elle fait augmenter les recettes bien davantage que les dépenses.

À ce dernier égard, les gouvernements ne sont pas tous créés égaux. L’inflation est bien moins payante pour Ottawa qu’il ne l’est pour une province comme le Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement fédéral est une machine à transférer de l’argent. Si l’on exclut le service de la dette, les paiements de transferts aux particuliers et aux gouvernements accaparent bon an mal an les deux tiers des dépenses d’Ottawa. La quasi-totalité de ces paiements sont ajustés à l’inflation.

Pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick, par contraste, les dépenses automatiquement ajustées à l’inflation n’occupent qu’une très faible part de son budget annuel. Ce dernier est composé en grande partie de salaires, la quasi-totalité desquels font périodiquement l’objet de négociations collectives avec les syndicats.

La forte inflation que connaît récemment le Nouveau-Brunswick signifie que les employés du secteur public auront beaucoup de terrain à rattraper au cours des prochaines années. Seul l’avenir nous dira s’ils y arriveront. Entretemps, le gouvernement provincial risque fort de continuer d’enregistrer des surplus sur leur dos — et sur celui des contribuables.