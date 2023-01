La bile du prince Harry

Après la fête des rois, on tombe dans une sorte de léthargie sociale. On se remet du brouhaha festif qui nous a occupés, avec plus ou moins d’intensité, depuis un mois environ. On dirait que janvier et février ont été spécialement conçus pour nous donner un répit. Pour certains, c’est le temps de dégraisser la charpente. Pour d’autres, de dégraisser la carte de crédit. Bref, on revient sur terre, on retombe sur ses pieds. La fête est terminée; l’année peut commencer.

C’est le moment idéal pour faire de grosses brassées de linge sale. La plupart font ça à la maison, en famille, mais certains ne se gênent pas pour démêler leurs couleurs à la face du monde entier!

***

C’est le cas de l’infortuné prince Harry, jamais à court de contradictions, avec sa biographie «Le Suppléant». Méchant gros lavage! Tout y passe: de sa mère martyre qui prendrait pour lui si elle était encore là, jusqu’à son père absent qui ne s’est pas trop occupé de lui. En passant par la vilaine maîtresse de son père devenue reine-consort qui manigançait avec la presse pour rehausser son image au détriment du couple Harry-Meghan, bien qu’il soutienne maintenant en entrevue que finalement elle n’est pas vilaine du tout!

Dans la fameuse entrevue avec la grande prêtresse Oprah, en mars 2021, le couple avait insidieusement laissé entendre qu’il y avait du racisme dans la famille royale, créant une onde de choc planétaire que le palais de Buckingham avait dû démentir. Il aura fallu attendre deux ans avant que le prince Harry ne consente à son tour, cette semaine, à démentir cette rumeur!

Il vise aussi son frère l’héritier et sa belle-sœur roturière devenue duchesse qui ne trippaient pas sur sa dulcinée américaine, à tel point que la belle-sœur aurait fait pleurer sa fiancée américaine juste avant son mariage, et que l’héritier du trône aurait fini par sauter sur son frère suppléant à cause d’elle!

Sans oublier, évidemment, les médias du monde entier, en particulier les tabloïds affamés, qui auraient rapporté les racontars royaux négatifs envers le couple Harry-Meghan… en parfaite connivence avec Buckingham Palace!

***

Non content de l’avoir tout d’abord révélé à Oprah, ensuite d’en avoir fait un documentaire en six parties pour Netflix, et maintenant un livre sulfureux, le prince suppléant ne se tanne pas de le répéter dans toutes les entrevues qu’il accorde pour la promotion de son livre: il a vécu le drame, l’abandon, l’indifférence, la rivalité, le mépris, l’intimidation, l’enfer, alouette!

Ce qui ne l’aurait pas empêché d’être défloré derrière un pub, par une femme plus âgée que lui; de se geler les joyaux de la couronne au pôle nord; et d’envoyer au paradis vingt-cinq afghans bien comptés!

Tout le monde l’a trahi. Il n’a jamais été responsable de rien de ce qui lui est arrivé, car tout ce qui lui est arrivé est la faute des autres.

Jamais en manque de paradoxes, après avoir livré l’intimité de sa famille aux moqueries de la planète, il soutient qu’il n’a qu’un désir: se réconcilier avec cette famille!

Après avoir maintes fois expliqué qu’il est parti aux États-Unis pour fuir le cirque de la famille royale et retrouver son intimité, il n’a cessé d’attirer l’attention sur lui et Meghan en multipliant apparitions et déclarations médiatiques!

***

Je trouve que cette histoire ressemble un peu à celle de l’oncle de la reine Élisabeth, le roi Édouard VIII, devenu duc de Windsor, qui a préféré abdiquer plutôt que d’être séparé de l’amour de sa vie, Wallis Simpson, américaine deux fois divorcée. Ils s’installèrent en dehors du Royaume-Uni et ne firent plus partie de la famille royale. Deux histoires parallèles.

Et si l’on en juge par la tournure actuelle du contentieux qui semble s’amplifier entre Harry et sa famille immédiate, il se pourrait bien qu’il ait à renoncer lui aussi à fréquenter la famille royale, bien qu’il n’est pas avéré que le roi Charles soit aussi strict sur les allées-et-venues des anciens membres de la famille royale qu’a pu l’être sa grand-mère, la reine-mère Élisabeth, qui renia son beau-frère David devenu Édouard VIII.

Ciel où cela va-t-il nous mener? On l’ignore, mais on sait déjà que ça ne changera pas grand-chose dans l’histoire des familles acadiennes!

***

Toutefois, cette situation somme tout inédite pourrait avoir un impact sur la survie de la monarchie britannique telle qu’on la connaît présentement. Car le roi Charles ne dispose pas à son avènement de l’impressionnant prestige de longévité dont sa mère a pu profiter, ce qui la mettait à l’abri de forces antimonarchistes.

Pour Charles, ce sera différent. Il devra faire ses preuves, se montrer digne de l’estime qu’il recherche. Jusqu’à maintenant, force est de reconnaître qu’il n’a pas commis d’impair, qu’il s’est montré plutôt accessible, multipliant les apparitions publiques et les fameux bains de foule avec Camilla.

Tout cela ne relève pas du hasard, mais est dûment calibré pour rehausser leur image, en moussant la sympathie à leur égard.

Et il se pourrait fort bien que la vindicte à laquelle se livre le prince Harry, aiguillonné par son épouse ambitieuse, ne finisse par provoquer une sorte de ressac à son égard, et un courant de sympathie pour son père, ainsi que pour Camilla, Kate et William.

La semaine dernière, la popularité du prince Harry semblait en chute libre: à peine 26% de la population britannique avait une opinion favorable à son égard. C’est pire que Higgs!

***

Dans ce contexte, je me demande comment il va s’y prendre pour se réconcilier avec sa famille tout en poursuivant la promotion d’un livre qui présente cette même famille comme une bande d’individus infréquentables!

Évidemment, cette saga risque d’assombrir les festivités du couronnement en mai prochain. Ironiquement, ce sera le premier grand test qui pourrait démontrer au monde que Charles a vraiment l’étoffe d’un roi capable de réconcilier une famille dysfonctionnelle, sorte de préfiguration de l’avenir du Commonwealth.

Tout compte fait, la bile du prince Harry rend peut-être service à la monarchie!

Han, Madame?