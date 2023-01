L’art de raconter un village sans artifice

Cette semaine, je vous invite à découvrir l’univers du premier récit de fiction de Sébastien Bérubé. J’ai eu envie aussi de faire un parallèle avec la musique du groupe La Patente (aussi du Madawaska) qui tout comme l’écrivain raconte des histoires pas toujours très douces.

Rivières-aux-Cartouches, Sébastien Bérubé

À cheval entre le roman et le recueil de nouvelles, ce nouvel ouvrage de l’auteur du Madawaska est tout sauf un voyage tranquille. Reconnu pour sa poésie percutante, Sébastien Bérubé arrive avec une première fiction narrative franche, lucide, qui ne prend pas nécessairement de détour. Son écriture est sensible, directe et tellement vivante. On a presque l’impression d’entendre la voix de l’auteur en lisant ce récit en plusieurs tableaux qui raconte la vie d’un village inventé à l’ombre du moulin où se croisent les rivières Restigouche et Madawaska.

En s’inspirant de légendes, de souvenirs, d’histoires secrètes racontées ici et là, l’auteur nous propose une chronique romancée d’un village à travers une kyrielle de personnages. Des ouvriers, des travailleuses, des mères, des pères, des chasseurs, des enfants, des petits patrons, parfois un peu tout croches, mais qui ne manquent pas d’audace. L’auteur nous raconte les joies, les peines, les blessures, les tourments et les aspirations des habitants d’un village, dont la pancarte Bienvenue est trouée par une centaine de plombs. C’est ainsi que débute le récit de cette communauté où cohabitent blancs et autochtones.

Entre la chasse, le travail pas toujours bien payé, le motel, le bar de danseuses, les salons de coiffure, l’église, le garage, les partys de famille bien arrosée et la saison des feux, les habitants font face comme ils peuvent à divers événements qui secouent leur vie. Il est question, entre autres, de liens familiaux, d’amour, de deuil, de ruptures, d’identité, de feux, d’injustices et de jeux de pouvoir. À travers la cinquantaine de courts récits qui s’entrecroisent, se dessine le destin des villageois un peu comme coule une rivière.

Plusieurs personnages reviennent d’une histoire à l’autre. Parmi eux, Léo et Rose-Hilda qui ont transformé leur maison en gîte, le Domaine Madawigouche, Gaétan Savard rebaptisé Bobouk ou encore La Sirène qui a perdu son amoureux dans la rivière. Il y a Marine, une «pas mariable» dit-on dans le village, qui a élevé une vingtaine d’enfants.

Les femmes sont au coeur de ce récit. WD-40 figure parmi mes récits préférés de la collection. La plume conteuse de Sébastien Bérubé est sans compromis avec des dialogues parfois crus, irrévérencieux, toujours justes. Sa poésie des forêts, des montagnes et des rivières, à hauteur d’hommes et de femmes, un peu comme celle des chansons de Desjardins, de Tire le coyote ou de Joey Robin Haché, donne du souffle à l’histoire. On est très loin du rose bonbon ou d’un roman avec une grosse intrigue et des revirements spectaculaires. Pendant la lecture, on est touché, on s’attriste, mais on sourit aussi à plusieurs reprises. C’est comme la vie.

«Les matins, au garage de Gérard, c’est comme les AA, mais pour ceux qui veulent pas arrêter de boire. En avant du rack de chips, juste à côté des magazines de cul, c’est le café qui passe dans un filtre, pas ce qu’on se dit.»

Il y a tellement de passages dans le livre qui ont retenu mon attention. Je pense, entre autres, à celui-ci: «Le café et la bière servent juste de fuel. C’est les signs OPEN, dans les vitres du garage et du motel, qui s’assurent que le moteur arrête pas de tourner. Les commérages ont pas besoin de se reposer. Ils ont juste besoin d’un comptoir où s’accoter.»

Parfois, on a l’impression d’être dans un film de Rafaël Ouellet qui a réalisé, entre autres, Arsenault et fils et Camion. Sébastien Bérubé qui a publié trois recueils de poésie signe ici son premier récit narratif de fiction. Espérons qu’il y en aura d’autres qui suivront. Rivières-aux-Cartouches – Histoires à se coucher de bonne heure sort en librairie le 17 janvier. (Perce-Neige, 2023) ♥♥♥♥

Rivières-aux-Cartouches de Sébastien Bérubé. – Gracieuseté: Éditions Perce-Neige Le paradis des infidèles du groupe La Patente. – Gracieuseté L’auteur Sébastien Bérubé. – Gracieuseté: Fullhouse Media

Le paradis des infidèles, La Patente

Aussi originaire du Madawaska, le groupe La Patente s’illustre de plus en plus dans le paysage musical francophone.

La formation a fait paraître en août dernier un mini album de cinq chansons débutant par une prière. Marc Colecchio et sa bande de joyeux lurons livrent des chansons grivoises, crues sur des airs folk rock festifs au rythme du banjo endiablé. C’est à découvrir ou à redécouvrir.

Sur un ton humoristique, le groupe met en lumière certains travers et enjeux de société plus sombres comme l’histoire de Mgr Touchette, un prêtre pas très catholique. Comme quoi les apparences peuvent être trompeuses.

«Mesdames et messieurs, j’va vous chanter une chanson/ C’est l’histoire d’un prêtre qui avait pas d’bonnes intentions/Y’a d’ça bien longtemps à Saint-Colomb-Des-Champs/Monseigneur Touchette, il portait bien son nom.»

Ces raconteurs d’histoires en chansons mettent en relief des personnages souvent épris de liberté qui aspirent notamment à une vie meilleure. C’est résolument une formation à suivre. ♥♥♥½