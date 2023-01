La francophonie de Terre-Neuve-et-Labrador célèbre cette année ses 50 ans d’existence. Cinquante ans de vie et d’essor pour la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador et pour ses premières associations membres, la toute première née «Les Terre-Neuviens français» à Cap Saint-Georges sur la côte ouest de l’île, puis l’Association francophone de Saint-Jean et, enfin, l’Association francophone du Labrador.

Un demi-siècle de labeur, d’entêtement et de développement pour une communauté jusque-là ignorée, dans une province où même le révéré père Léger Comeau était convaincu qu’il n’y avait aucun Acadien. Il fallut, dans une première réunion à laquelle participait la francophonie terre-neuvienne, un Franco-terre-neuvien pour poliment lui faire remarquer que contrairement à ce qu’il venait de dire, lui, Robert Cormier, venait de Cap Saint-Georges à Terre-Neuve et qu’il était tout à fait et fièrement acadien.

Tout en vous racontant cela, chers lectrices et lecteurs, je me rends compte que 2023 marque également mes 50 ans au Canada, dont une année en Nouvelle-Écosse et 49 à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ma vie et l’évolution de la francophonie de ma province sont intimement liées. Je me suis impliquée depuis le tout début de ma vie d’adulte dans ses organismes, j’ai fait partie des luttes pour l’obtention d’un système scolaire et d’écoles françaises, occupé la première le poste de journaliste radio et télévision de Radio-Canada dans ma province – un dossier sur lequel avait travaillé avec acharnement la communauté franco-terre-neuvienne.

À titre de journaliste, j’ai été témoin de grandes réalisations comme l’ouverture du premier centre scolaire et communautaire à La Grand’Terre, la levée du drapeau franco-terre-neuvien, l’essor du premier et seul journal francophone, le Gaboteur, l’ouverture de la route reliant enfin les deux villages de Cap St-Georges et La Grand’Terre, l’obtention du Conseil scolaire francophone provincial.

Cinquante ans de réalisations qui permettent de mesurer l’immense chemin parcouru et ce malgré les défis de l’incompréhension parfois des politiques, des rivalités entre des communautés francophones qui ne se connaissaient pas et devaient apprendre à travailler ensemble, de manque chronique de financement à certains moments de notre histoire, d’essoufflement des bénévoles sollicités sans relâche par beaucoup d’organismes et d’associations.

Mais aussi un demi -siècle de défis sans fin, tout particulièrement, celui de convaincre tout notre monde de l’importance de la langue et de la culture, de leur transmission et de promouvoir la fierté d’être acadien et ou francophone. Voilà bien un chantier qui n’est jamais terminé, peu importe où on vit en Atlantique.