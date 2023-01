Reprendre confiance

J’ai cru entendre le soupir de soulagement du pays tout entier lorsque le Premier ministre Trudeau a annoncé qu’il conviait les premiers ministres provinciaux à un sommet sur la crise dans les soins de santé au pays, le 7 février prochain. Enfin!

Dans notre région, comme partout au Canada, nous vivons sur le fil du rasoir : un accident, une faiblesse cardiaque et c’est l’urgence de l’hôpital le plus proche qui nous guette! Il n’y a encore pas longtemps, le mot « Urgence » évoquait les secours et était source de tranquillité d’esprit. Aujourd’hui, on en a peur, ce qui en dit long sur notre méfiance vis-à-vis des hôpitaux et des soins de santé en général. Entendons-nous bien, personne ne remet en cause les qualifications ou le dévouement du personnel de ces « courts des miracles », mais bien un système médical en plein désarroi.

Nous accordons encore moins de confiance, c’est tout dire!, aux responsables politiques, premiers ministres ou ministres de la santé, qui ne cessent d’offrir leurs excuses lorsqu’un de nos concitoyens meurt dans une salle d’attente des services d’urgence ou de retour chez elle après avoir attendu sans succès qu’on la soigne. Comment se fier à eux, alors qu’ils ne cessent de réclamer plus d’argent pour un système qui agonise, non tant par manque d’argent, que par manque de personnel et de ressources et, surtout, par un entêtement à cloisonner par province les services de santé, comme autant de chasses gardées?

Est-ce que des milliards de plus, donneront des médecins de famille partout en Atlantique? En milieu rural, comme dans nos villes? Dans ma province, plus de 100 000 personnes sont sans médecin traitant, ça ne va pas se régler du jour au lendemain. Et si plus de fonds pourrait vouloir dire plus de lits d’hôpitaux, où allons-nous trouver les infirmières-praticiennes, infirmiers, urgentistes et spécialistes pour soigner les patients supplémentaires?

Nos premiers ministres ont-ils compris que la population ne se laissera plus jeter de poudre aux yeux? La pandémie nous a éduqués à grande vitesse sur les lacunes en santé, elle nous a montré qu’il fallait des normes nationales, en particulier sur le traitement des personnes âgées et les pratiques des foyers de soins gérés par le secteur privé.

Le moment est venu pour nos dirigeants de faire preuve de beaucoup de lucidité, d’humilité et de bonne volonté, s’ils souhaitent que nous reprenions confiance en eux. Ce qu’ils doivent faire surtout, c’est de mettre de côté leur politicaillerie et leur langue de bois pour s’attaquer au vrai problème. Il y va de leur survie, et de la nôtre.