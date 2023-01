Une œuvre nécessaire qui secoue

Le nouveau roman de Philippe Besson aborde le sujet difficile des victimes invisibles des féminicides. En musique, je vous propose une œuvre porteuse d’espoir, La vie moderne de La Grande Sophie.

Ceci n’est pas un fait divers, Philippe Besson

L’histoire commence ainsi «Papa vient de tuer maman», déclare la jeune Léa de 13 ans à son frère de 19 ans, après avoir laissé écouler plusieurs secondes avant de réussir à nommer l’innommable. Si les féminicides font malheureusement régulièrement les manchettes, qu’en est-il de ceux qui restent, des enfants témoins de ces crimes violents. On en parle rarement. Inspiré de faits réels, le nouveau roman de l’écrivain français met en relief avec sensibilité la réalité de ces victimes invisibles, mais pourtant meurtries à jamais. Il nous dépeint ainsi le long combat de deux enfants brisés qui éprouvent à la fois de la colère, de la tristesse et de la culpabilité.

Léa qui vit avec ses parents dans la ville française de Blanquefort est témoin du meurtre de sa mère tuée à coups de couteau par son père dans la cuisine. Le père est en fuite. Sous la violence du choc, elle appelle son frère aîné parti à Paris étudier la danse classique. Or elle reste muette tellement l’émotion est vive. Finalement, elle arrive à dire ce qu’elle a à dire. Personne n’est prêt à vivre une tragédie de cette ampleur. À l’autre bout du fil, le frère qui est le narrateur de l’histoire est dévasté, envahi par le chagrin et un sentiment d’horreur. Il saute alors dans le premier train pour rejoindre sa sœur. Ensemble, ils tenteront de reconstruire leur vie tout en remontant le fil des événements pour essayer de chercher des signes précurseurs qui permettraient de mieux comprendre l’inexplicable.

Que ressent-on quand on vient de perdre sa mère assassinée par 17 coups de couteau? Le romancier décortique les émotions parfois contradictoires, en plus d’analyser la famille, de fouiller le passé et la relation entre la mère et le père.

Une enquête policière est menée. Léa sera ainsi appelée à témoigner au procès. Le romancier arrive à traiter de ce sujet grave avec délicatesse, intelligence, lucidité et une certaine retenue. C’est très réussi. Son écriture est concise, imagée et d’une grande justesse.

«Après vingt et un mois de dérive sur une mer calme en apparence, mais remuée de boue dans ses profondeurs et si vaste qu’aucun port ne se trouvait en vue, la cour d’assises de la Gironde s’est réunie et le procès s’est enfin ouvert.»

Il y a de ces romans qui nous ébranlent et celui-ci en fait partie. On est frappé en plein coeur et nul n’en sort indemne. En écrivant à la première personne, on entre facilement dans cette oeuvre que j’estime nécessaire. Elle témoigne aussi du pouvoir de la fiction. Philippe Besson est un dramaturge et un romancier chevronné qui a publié au moins une vingtaine de romans. (Julliard, 2023). ♥♥♥♥½

Ceci n’est pas un fait divers de Philippe Besson – Gracieuseté La Grande Sophie – Gracieuseté: Jules Faure L’album La vie moderne de La GrandeSophie – Gracieuseté

La vie moderne, La Grande Sophie

Sorti à la mi-janvier, le nouvel album de l’auteure-compositrice-interprète française est un baume pour l’esprit. Mélange de folk, de pop, avec des guitares acoustiques bien présentes et une touche de modernité, ce nouveau projet porté par la voix soyeuse de l’artiste navigue à travers les hauts et les bas de l’existence humaine et de la vie moderne.

Avec cette collection de 12 titres, elle fait un retour à l’essentiel. Intime, épuré, ce nouveau voyage musical qui invite au dépouillement est porté par une certaine mélancolie, mais il y a aussi l’espoir. La nostalgie du temps passé, la vie qui file à toute allure figurent dans son champ d’inspiration.

«On n’aime plus les mêmes choses qu’avant / On s’en est lassé / Au placard j’en ai vu des gens / Des gens entassés / On dit toujours que tout va bien / Même si tout va mal, on fait de ce mal un chemin» (extrait de La vie moderne).

Celle qui s’amuse avec les mots avec ingéniosité se démarque par ses textes comme celui-ci qui met en lumière les soubresauts de la vie.

«La vie c’est comme ça / Des hauts puis des bas/ Ça n’fait pas débat/ On prend l’ascenseur / tout à cent à l’heure / pour descendre l’escalier.» (extrait de L’escalier).

Certains airs sont plutôt entraînants. Je pense, entre autres, à la chanson un peu funky Vendredi ou encore à La mer. Celle qui a grandi à Marseille confie que la mer est vitale pour elle. Ces chansons invitent à prendre la route et à se permettre d’espérer à un monde meilleur.

Sans révolutionner le paysage musical, ce neuvième album de l’artiste, léger et lumineux, présente des chansons bien ficelées qui respirent la vie. L’auteure-compositrice-interprète de son vrai nom Sophie Huriaux a remporté en 2009 le grand prix de l’Académie Charles Cros pour Des vagues et des ruisseaux. ♥♥♥½