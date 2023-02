Vers la fin des tests sur les animaux

Chaque année, ce sont plus de 115 millions d’animaux non humains qui sont utilisés dans les différentes expériences de laboratoires autour du monde. Ce chiffre n’est qu’une estimation, puisque seulement quelques pays collectent et publient des données concernant l’utilisation d’animaux pour l’expérimentation et la recherche. Le nombre exact est donc inconnu, mais sûrement beaucoup plus élevé.

Le terme «expérimentation animale» désigne les procédures effectuées sur des animaux vivants à des fins de recherche sur la biologie fondamentale et les maladies, mais aussi pour l’évaluation de l’efficacité de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules ou encore pour la sécurité de bien de consommation, telles que les cosmétiques et les produits d’entretien.

Autrement dit, les animaux servent de cobayes pour tester des produits possiblement toxiques et dangereux pour la santé humaine, comme s’ils étaient eux-mêmes incapables de souffrir. Pourtant, l’idée selon laquelle les animaux non humains ne seraient que des «machines dépourvues de sensibilité», comme le décrivaient à l’époque certains philosophes, est depuis longtemps dépassée.

De telles expérimentations sur des êtres vivants sensibles génèrent donc de sérieux problèmes éthiques sur lesquels nous devons absolument nous pencher, à une époque où les connaissances sur le bien-être animal se développent à une vitesse ahurissante.

Il peut parfois sembler naturel de considérer les intérêts des êtres humains comme étant plus importants que les intérêts des animaux non humains, mais dans les faits, cette intuition ne résiste pas à un examen rigoureux.

Il va s’en dire que l’appartenance à un groupe biologique quelconque, délimité par exemple par l’espèce, l’ethnicité ou le sexe, ne justifie en aucun cas les injustices, les discriminations ou les inégalités de considération ou de traitement à l’endroit d’un individu ou d’un groupe.

Les animaux sont des sujets conscients. Ils sont des êtres vivants sentients, c’est-à-dire qu’ils ressentent, comme l’être humain, du plaisir, de la douleur et des émotions. Ils possèdent ainsi des intérêts fondamentaux, dont celui à ne pas souffrir, que nous nous devons de respecter.

Toutes les souffrances similaires se valent, car l’intérêt à ne pas souffrir est, a priori, le même chez tous les individus ayant la capacité de souffrir. Dès lors, le fait que nous soyons généralement plus intelligents, rationnels ou cultivés que les autres espèces ne rend pas leurs souffrances moins dignes de considération que la nôtre.

Dans les expériences de laboratoires, les animaux souffrent. Nous les utilisons dans des expériences qui causent des souffrances insoutenables dans le but, justement, d’éviter de telles souffrances aux êtres humains qui utiliseraient par la suite les produits testés. Or, nous venons d’établir, d’un point de vue éthique et philosophique, que toutes les souffrances similaires se valent, ce qui nous mène nécessairement à revoir la nécessité de telles pratiques.

Une nouvelle loi américaine, signée par le président américain Joe Biden en décembre 2022, vient supprimer l’obligation pour les médicaments en cours de développement de subir des tests sur des animaux avant d’être administrés aux participants lors des essais cliniques. Cette obligation était en place depuis 1938, ce qui représente en soi un changement radical dans notre relation avec les autres animaux.

Le Canada a annoncé, le 20 janvier 2023, une décision similaire en interdisant l’expérimentation des produits cosmétiques sur les animaux. Plus de 40 pays ont, depuis quelques années déjà, emboîté le pas.

De nos jours, de nombreuses solutions alternatives existent pour assurer la sécurité des nouveaux produits destinés aux humains, comme la modélisation informatique et les « organes sur puce », des micropuces de la taille d’un pouce qui peuvent indiquer de quelle façon les organes sont affectés par les produits pharmaceutiques. Sans compter qu’au niveau des cosmétiques, des milliers d’ingrédients sécuritaires sont déjà connus.

Le monde se dirige donc vers la fin des tests sur les animaux. Ce n’est qu’une étape parmi tant d’autres pour mettre fin à l’exploitation animale dans son ensemble, puisqu’un meilleur monde pour eux est un meilleur monde pour tous.