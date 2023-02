La fabuleuse histoire d’un trésor théâtral

Je vous propose de lire ou de relire La petite histoire de la Sagouine de Viola Léger, un ouvrage incontournable offrant un aperçu du cheminement de la grande comédienne raconté dans ses propres mots. En musique, on se transporte dans l’univers d’une nouvelle venue sur la scène musicale Andréanne Sabourin-Côté.

La petite histoire de la Sagouine, Viola Léger

Le legs de Viola Léger est immense tout autant que l’empreinte qu’elle laisse sur ce personnage. Elle ne jouait pas La Sagouine, elle était La Sagouine quand elle entrait en scène. Cet ouvrage en donne un petit aperçu tout en se glissant dans les coulisses de La Sagouine. La comédienne raconte comment elle a vécu les débuts de cette grande aventure théâtrale qui s’est étendue sur plus de 40 ans.

Ce qui est fantastique avec ce récit, c’est qu’on entend presque la voix de Viola Léger. Sa langue est vivante. C’est avec ses propres mots qu’elle livre son histoire. Le récit qui se déroule de 1971 à 1976 a été dicté par la comédienne à une secrétaire professionnelle. Les événements ne suivent pas nécessairement un ordre chronologique.

Elle raconte, entre autres, son émerveillement quand elle a lu pour la première fois le texte d’Antonine Maillet, alors qu’elle était étudiante à l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq.

«La Sagouine est née sans bruit, le plus naturellement du monde, au fin fond de l’Acadie, en novembre 1970.» Dès la diffusion des textes radiophoniques, les auditeurs ont réclamé d’autres chapitres.

On assiste à la naissance de la pièce en Acadie. À ses débuts, la comédienne combinait l’enseignement à l’École Vanier et le théâtre. Son amie qu’elle appelle affectueusement Tonine l’a invitée à revêtir les habits de cette ménagère au franc-parler qui raconte sa vie, son âme, sa jeunesse, son printemps et sa mort.

C’est lors du lancement du livre de La Sagouine à Moncton que la comédienne a incarné pour la première fois le personnage dans une mise en scène d’Eugène Gallant au milieu des 150 invités et des nombreux dignitaires. «Tous les visages se sont illuminés. La Sagouine était lancée!

Quand on m’a reconnue, j’ai senti une grosse vague d’amour et de fierté envers cette Sagouine. C’est elle! C’est notre Sagouine!» Comme le souligne la comédienne, la Sagouine c’est nos pères, nos mères, nos voisins, nos oncles, nos tantes et tout un pays.

Elle raconte l’envers du décor des tournées en Acadie, au Québec et en France se retrouvant parfois dans des loges improvisées, ressentant un trac immense, tremblant de peur et de froid. Au début, elle s’est même demandé pourquoi elle s’était embarquée dans cette galère. Pourtant, cette Sagouine était bien en elle.

«Un jour, j’ai réalisé que j’avais un trésor théâtral dans la main et que le public le voulait.»

Pour Viola Léger, La Sagouine n’est pas un monologue, c’est un dialogue. «Le personnage parle à quelqu’un de très précis, à Gapi, la Sainte, la serveuse sociale, au père Léopold, à sa voisine Laurette à Johnny.»

Dans ce livre assez positif, elle a préféré ne pas partager les moments difficiles. L’homme de théâtre et poète Gabriel Robichaud qui a été son régisseur associé à ses débuts dans le métier signe une très belle préface qui relate sa rencontre avec Viola Léger.

«Je crois que le mythe de la Sagouine n’aurait pu vivre aussi longtemps sans quelqu’un pour le porter, pour l’incarner. Sans la générosité, la rigueur, la fougue, la vulnérabilité, la fierté féroce, l’humilité et la force de cette femme, je ne sais pas à quel point ce mythe se serait autant enraciné dans l’inconscient collectif francophone de ce pays.» (Éditions Perce-Neige, 2017). ♥♥♥♥

Mauvais plis d’Andréanne Sabourin-Côté – Gracieuseté Andréanne Sabourin-Côté – Gracieuseté: Rosalie Roberge La petite histoire de la Sagouine de Viola Léger – Gracieuseté: Perce-Neige

Mauvais plis, Andréanne Sabourin-Côté

Peut-être l’avez-vous vu à l’émission La Voix en 2019. Cette auteure-compositrice-interprète, pianiste et violoniste nous propose un premier mini album qui se présente un peu comme une grande caresse.

À travers les cinq pièces de cette première offrande, on est frappé par la douceur et la délicatesse de sa voix enveloppée dans un univers musical de pop alternative, indie folk, teintée de jazz. C’est tout en retenue. Avec de belles sonorités, ses ballades intimistes traitent de l’amour, de la détresse, du quotidien et de la vie familiale. Des thèmes à la fois sombres et légers.

On peut y voir une certaine parenté avec la chanteuse américaine Phoebe Bridgers, les Soeurs Boulay, Ingrid St-Pierre et Ariane Roy. Pub de yogourt figure parmi les titres favoris du disque. Dans l’ensemble, c’est un album tendre à écouter qui annonce un avenir prometteur, mais qui manque un peu de contraste et d’audace pour se distinguer véritablement dans le paysage musical.

Andréanne Sabourin-Côté a fait des études en musique classique et en jazz. Après avoir travaillé dans divers projets et groupes émergents (Météore, Déviré et Korum), elle se consacre maintenant à son projet solo. L’album sort ce vendredi. ♥♥♥