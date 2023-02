Populisme et christianisme

Un peu partout dans le monde, on assiste à une instrumentalisation du christianisme par des politiciens populistes et des partis d’extrême droite. Ils cherchent ainsi à s’approprier les symboles du christianisme, les détourner de leurs sens, et les associer à leurs programmes qui sont pourtant éloignés des valeurs chrétiennes.

Le vaticaniste Iacopo Scaramuzzi, dans son essai Dieu? Au fond à droite (Salvator, 2022), traduction française de Dio? In fondo a destra, a analysé comment le christianisme est détourné par des discours populistes afin de l’associer à l’identité occidentale et au rejet de l’étranger. Cette instrumentalisation a donné lieu à une stratégie électorale qui semble avoir eu un certain succès dans les urnes.

Cette stratégie a notamment été utilisé par Jair Bolsonaro au Brésil et Donald Trump aux États-Unis et est toujours utilisée par Viktor Orban en Hongrie et Giorgia Meloni en Italie. Elle est aussi utilisée de façon terriblement meurtrière par Vladimir Poutine qui se sert de l’Église orthodoxe, notamment via le patriarche Kirill, afin de soutenir l’offensive des forces armées russes en Ukraine.

Par exemple en 2016, l’ex-président du Brésil Jair Bolsonaro s’est fait rebaptiser dans l’eau du Jourdain, ce fleuve du Moyen-Orient dans lequel Jésus-Christ s’est fait baptiser par Jean le Baptiste, afin de séduire l’électorat évangélique. En Hongrie en 2017, Viktor Orban a réinterprété la Bible, plus précisément l’Évangile selon Marc, en rappelant qu’il faudrait non seulement aimer son «prochain», mais aussi «soi-même», ce qui justifierait ses politiques hostiles à l’immigration.

En utilisant un langage religieux, qui en appelle aux traditions, les politiciens populistes peuvent donner l’impression d’être rassurant pour une partie de la population qui se sent laissée au bord du chemin dans un monde de plus en plus changeant. Les références au christianisme leurs permettent de prendre la posture des défenseurs de la mémoire, des racines et de l’histoire.

Ces leaders d’extrême droite peuvent aussi séduire ceux qui s’inquiètent de la disparition des références religieuses au même moment où la diversité religieuse prend de plus en plus de place dans l’espace public. Ils alimentent ainsi la rhétorique populiste du «nous» contre «eux».

Le christianisme se trouve ainsi réduit à sa dimension identitaire. Il est instrumentalisé pour en faire une sorte de bouclier misant sur l’identité culturelle afin de se protéger de l’étranger en général, de l’islam en particulier.

Ainsi, la défense du christianisme par les leaders d’extrême droite est plutôt une façon de surfer sur la peur en entretenant une impression d’angoisse identitaire. Qui plus est, chez plusieurs d’entre eux du moins, l’affichage publique de ces valeurs chrétiennes semblent relever de la stratégie électorale plutôt que de convictions profondes de leur part.

C’est le cas notamment de l’ex-président américain Donald Trump qui s’est fait photographier à plusieurs reprises avec une Bible à la main. Il déclarait que c’était son livre de référence, mais lors d’une entrevue en 2015 à la chaîne de télévision Bloomberg, il a été incapable d’en citer un verset.

Toutefois, ces leaders d’extrême droite ont un adversaire de taille au sein du Vatican, le Pape François. Dans sa troisième et dernière lettre encyclique en 2020, Fratelli tutti, il dénonce de façon plus ou moins subtile le populisme d’extrême droite.

Le texte s’inquiète des «nationalismes étriqués» et «des difficultés à penser un monde ouvert où il y ait de la place pour tout le monde». Il critique aussi les «groupes populistes fermés» qui «défigurent le terme “peuple”, puisqu’en réalité ce dont il parle n’est pas le vrai peuple».

L’encyclique mentionne aussi que le populisme est «malsain» lorsqu’il «devient l’habileté d’un individu à captiver afin d’instrumentaliser politiquement la culture du peuple, grâce à quelque symbole idéologique, au service de son projet personnel et de son maintien au pouvoir». Le texte a tout de même l’élégance de ne pointer du doigt aucun leader politique.

Le Pape François, dont la fonction exige de se tenir au-dessus des questions politiques et des partis, dénonce tout de même cette stratégie des politiciens populistes et des partis d’extrême droite qui consiste à instrumentaliser à leurs fins le christianisme. C’est pourquoi il ne manque pas de rappeler, au grand dam de l’extrême droite, que les valeurs chrétiennes sont associées à l’amour du prochain plutôt qu’à la défense de l’identité et du sol.