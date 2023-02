Immigration francophone: la SANB a raison

Il y a deux semaines, Ottawa tirait grand plaisir de nous annoncer qu’il avait atteint sa cible en matière d’immigration francophone hors-Québec l’an dernier. Nous apprenions également que les francophones représentaient 23% de tous les résidents permanents accueillis au Nouveau-Brunswick, une proportion en nette hausse par rapport à celle de 2021, qui s’établissait à 15%.

Ce sont là de bonnes nouvelles. Le problème, c’est que, malgré tout, le poids démographique du Nouveau-Brunswick francophone continue de décliner à la vitesse grand «V».

Les nouveaux résidents permanents (les immigrants), faut-il le rappeler, ne représentent qu’une partie des nouveaux arrivants qu’accueille la province à chaque année.

Selon Statistique Canada, la migration a ajouté 27 000 personnes à la population du Nouveau-Brunswick au cours des quatre derniers trimestres. Les immigrants ne représentaient qu’environ le tiers de ce nombre.

L’autre deux tiers provenaient de deux sources: la migration interprovinciale et les résidents non-permanents, soit principalement les gens de l’extérieur qui sont entrés au pays avec un visa de travail ou d’étude.

Commençons par la migration interprovinciale. Au cours des quatre derniers trimestres, le Nouveau-Brunswick a accueilli 10 200 résidents des autres provinces de plus qu’il en a perdu à ces dernières. De ce nombre, plus de 90% (9 400) provenaient de l’Ontario. Au risque d’énoncer une évidence, la très grande majorité, sinon la quasi-totalité de ces nouveaux arrivants n’étaient pas francophones.

Pour ce qui est des résidents non-permanents, les données suggèrent que ceux-ci diffèrent peu des immigrants sur le plan linguistique. Ainsi, lors du recensement de 2021, ils étaient 22% à déclarer le français ou encore le français et l’anglais comme première langue officielle parlée.

Au Nouveau-Brunswick, les francophones représentent environ 30% de la population. Or, sur la base des données présentées ci-dessus, il semble clair que la proportion de nouveaux arrivants francophones que la province a accueillis l’an dernier est nettement en-dessous de 20%.

Personne ne sait encore combien de temps les «réfugiés du logement» du sud de l’Ontario vont affluer au Nouveau-Brunswick en quête de propriétés plus abordables. Cela dit, même si la migration interprovinciale ralentissait considérablement, la perte de poids démographique du Nouveau-Brunswick francophone ne serait pas près de s’estomper.

Il y a au moins deux raisons à cela. La première, bien sûr, c’est que malgré le progrès de l’an dernier, l’immigration francophone demeure en deçà du poids démographique des francophones dans la province.

La deuxième est beaucoup moins discutée dans l’espace public, mais son importance demeure néanmoins incontournable: le vieillissement des baby-boomers, soit les gens nés entre 1946 et 1965.

Au Canada, le baby-boom a été beaucoup plus fort dans les communautés rurales et catholiques que dans les communautés protestantes et urbaines. C’est en très grande partie pourquoi les baby-boomers néo-brunswickois sont proportionnellement plus nombreux chez les francophones que les anglophones. Plus d’un tiers (34%) de la population du Nouveau-Brunswick rural francophone sont des baby-boomers. Dans le reste de la province, c’est plus près d’un quart (26%).

Cette année, les baby-boomers les plus âgés vont célébrer leurs 77 ans. Malheureusement, bon nombre d’entre eux vont nous quitter dans les années à venir, et ceci va exercer une pression à la baisse beaucoup plus forte au sein de la population francophone qu’anglophone.

La SANB affirme qu’il faudrait que la moitié des immigrants au Nouveau-Brunswick soient francophones, question non seulement de préserver notre poids démographique, mais aussi de l’augmenter.

Elle a raison. Cependant, les tendances énoncées ci-dessous nous laissent croire que cela ne contribuerait pas tant à augmenter le poids des francophones dans l’ensemble néo-brunswickois qu’à le stabiliser, voire simplement ralentir son déclin.