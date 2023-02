Mon Facebook intime

Depuis un certain temps, j’ai une page professionnelle sur Facebook. N’importe qui peut me suivre et être au courant de mes affaires sans qu’on soit véritablement «amis». Je ne sais pas exactement comment l’humain s’est rendu jusque là. À partir de quel moment a-t-on abdiqué sur l’intimité pour faire place à la publicité? À la limite, en écrivant dans l’Acadie Nouvelle, je deviens un genre de personnage public, mais regardez votre fil Facebook et vous verrez que plusieurs de vos amis se servent de leurs réseaux sociaux pour partager avec le monde entier leur quotidien, comme si ça allait intéresser quelqu’un.

Pourtant, quand j’étais jeune, on était à des kilomètres de s’imaginer qu’un jour, on allait prendre une photo de notre canisse de p’tites saucisses et la publier sur les z’internets pour se vanter d’avoir mangé ça pour dîner. À l’époque, comme à peu près toute ma génération, j’avais un journal intime. Mais avant d’en avoir un avec la tite clé, j’avais décidé de m’en inventer un qui était en fait un vulgaire calepin. Allo l’intimité! Un simple coup de noroît pouvait faire virevolter mes plus sombres secrets à la vue de ceux qui voulaient bien les voir.

J’ai quand même commencé avec ça. Par contre, au niveau du contenu, ce n’était pas ça du tout. Je n’avais absolument rien à dire à mon journal. Je décrivais ma journée sans rien dévoiler de croustillant: «Cher journal, aujourd’hui j’ai pas mangé pour déjeuner. J’avais pas faim. Mais au dîner, là j’avais faim. Faque j’ai mangé en masse.» Vous voyez le genre?

Mais il faut dire que comme il ne se barrait pas, je n’avais pas intérêt à y mettre de véritables révélations-chocs. Surtout qu’à l’époque, je partageais ma chambre avec mon frère et que sa table de chevet… c’était aussi la mienne. Il avait le tiroir du bas et j’avais celui du haut. Alors, ma cachette la plus efficace, c’était dans mon tiroir… en dessous d’un cadre du groupe Metallica gagné au Ron Elliott Show l’année d’avant et que je gardais là en attendant d’y trouver une place sur mon mur.

Jusqu’au jour où je me suis acheté un vrai journal intime. Vous souvenez-vous de ça? Ceux avec le cadenas qui aurait pu être cassé en criant très fort? Me semble que juste à regarder la clé, elle pliait. Mais on était convaincu que personne ne pourrait jamais l’ouvrir et lire ce qu’on y avait inscrit. Le marketing de ce cahier de notes aux pages couleur pastel était sans faille. Pourtant, combien de fratries ont failli être décimées à cause de ça? Combien de sœurs complètement hystériques ont couru autour de leur lit en hurlant après leur grand frère qui lisait à haute voix des passages peu reluisants de leur autobiographie confidentielle?

C’est pourquoi l’idéal était d’écrire dans son journal intime… en code secret. Moi, je me suis servi de la bonne vieille méthode des initiales. «J’ai maintenant une blonde. C’est A.B.» A.B. est un exemple; ne cherchez pas à qui c’que c’est la fille. Le problème avec cette technique-là, c’est que des A.B., il n’y en avait pas trente-cinq à l’école Saint-Pierre. En réfléchissant un p’tit brin, on pouvait facilement deviner de qui l’on parlait. Et en passant, je n’ai jamais eu de blonde de tout mon primaire. Mais à l’époque, quand je trouvais une fille de mon goût, j’écrivais dans mon journal que je sortais avec. Ça peut avoir l’air pathétique, mais je vous assure que je ne réalisais pas que j’étais en train de mentir. Je pense que ce n’était pas encore clair pour moi ce que c’était que de sortir avec quelqu’un. Bref, dans l’espace de trois mois, j’ai dû imaginer que j’avais changé de «blonde» au moins cinq fois: «Cher journal, aujourd’hui, je n’aime plus A.B. J’aime C.D. J’espère qu’un jour, je pourrai la F.» Non, ne pensez pas croche; F voulait simplement dire «frencher». Mais comme c’était encore des mots gênants à l’âge que j’avais, je choisissais d’y aller en initiales aussi.

Souvent, j’écrivais à propos des autres. Il ne se passait tellement rien d’excitant dans ma vie que je préférais prendre des notes en regardant autour de moi. Mais j’utilisais quand même la technique des initiales pour parler d’autrui. Ça donnait parfois des phrases comme: «Cher journal, aujourd’hui j’ai su que A.L. et C.M. avaient F. dans la cour d’école. Si le chum de A.L., D.B., apprend ça, il va P.T. la djeule à C. M.» J’étais le F.B.I. de Lavernière.

C’est impressionnant à quel point on est passé de jeunes qui se cachent l’intimité derrière des écrits cadenassés, à des adolescents qui se rependent sur le web en se mettant en scène dans des photos qu’ils affichent au monde entier. Les filles qui, à l’époque, s’époumonaient le désespoir de voir leurs précieux récits dévoilés à toute l’école, rêvent aujourd’hui que le plus de Facebookeux possibles partagent les stories de leur plus récent souper festif. Plus on a de likes, plus on est quelqu’un. Plus on existe. Et pourtant… pourtant, il me semble parfois qu’on était plus vivants quand on cherchait moins à s’auto-promouvoir. Comme quoi, le monde et les temps changent.

Cela dit, n’hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook: hugobourque, auteur. Elle n’est pas barrée avec une petite clé molle.

On se r’parle!