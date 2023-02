Dialogue de sourd

Nul ne sait quand prendra fin la controverse entourant la nomination de Mme Amira Elghawaby au poste tout juste inventé de «représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie», mais elle contribuerait beaucoup à y mettre fin elle-même si elle reconnaissait qu’elle n’a pas l’autorité morale pour bien s’acquitter de l’énorme responsabilité que vient de lui confier le premier ministre.

Certes, elle s’est officiellement excusée d’avoir tenu des propos blessants envers les Québécois. En prétendant, notamment, après l’adoption de la loi 21 sur la laïcité de l’État, par l’Assemblée nationale du Québec, en 2019, que «la majorité des Québécois semblent influencés par un sentiment antimusulman». Un euphémisme pour les décrire comme islamophobes, donc racistes.

Mais le pire, selon moi, c’est sa réaction aux propos de Joseph Heath, philosophe de l’Université de Toronto, qui soutenait, en 2021, dans un article au Globe and Mail, que «le plus grand groupe à avoir été victimisé par le colonialisme britannique, subjugué et incorporé de force dans la confédération, c’étaient les Canadiens-français».

Ce à quoi Mme Elghawaby avait répondu sur Twitter: «Je vais vomir».

***

Cette nausée politique est indigeste, parce que dans ce cas précis, ça frise sinon le discours haineux, du moins une intolérance extrême. Elle ne saurait prétendre ici qu’il s’agit d’un commentaire objectif devant des données intellectuellement défendables. Quand t’as envie de vomir, t’es pas en train d’analyser!

Faisons un test. Reprenons la phrase qui donne envie de vomir à Mme Elghawaby: «Le plus grand groupe à avoir été victimisé par le colonialisme britannique, subjugué et incorporé dans la confédération de force, c’étaient les Canadiens-français.»

Maintenant, remplaçons «les Canadiens-français» par «les Autochtones», ou «les Noirs», ou «les Juifs», ou «les Arabes », ou «les musulmans» et que Mme Elghawaby ait twitté: «Je vais vomir».

Elle aurait été dénoncée sur le champ. Dès 2021. Et pensez-vous qu’elle démissionnerait aujourd’hui? Non, parce que, excuses ou pas, Trudeau ne lui aurait jamais demandé d’aller combattre le racisme sous aucune forme, puisqu’elle s’était irrémédiablement disqualifiée d’elle-même.

Mais le fait que sa nausée était due à l’évocation du fait français en particulier, ça n’a semblé déranger personne à l’époque, ce qui est déjà une preuve que la discrimination anti-francophone au pays est à ce point systémique qu’on ne la remarque plus.

***

Une autre chose qui me frappe, c’est qu’on met beaucoup l’accent sur le Québec dans cette controverse, comme si le nouveau poste de Mme Elghawaby visait seulement cette province. Parce qu’on vient de commémorer l’horrible tuerie de 2017 à la mosquée de Québec?

Mais va-t-on accuser le Québec en entier pour la folie d’un abruti? Quoi qu’il en soit, on assiste à une joute Elghawaby – Québec.

Le tollé général soulevé au Québec par la nomination de Mme Elghawaby renforce l’impression qu’elle a été nommée pour combattre l’islamophobie spécifiquement au Québec!

Surtout que le concept fourre-tout de l’islamophobie est associé au racisme, et comme les Québécois seraient d’indécrottables racistes vu qu’ils tiennent à protéger leur identité, leur langue et leur culture, c’est certain qu’ils doivent être plus islamophobes que le reste du Canada…

Alors que le reste du Canada, lui, est tellement généreux avec sa minorité francophone qu’il préfère l’assimiler pour lui éviter de devoir se présenter devant la Cour pour défendre des droits linguistiques devenus caduques, de toute façon, puisqu’il l’aide à s’assimiler docilement!

On attaque ainsi le Québec parce que le gouvernement n’a pas peur d’y protéger le fait français. Et à défaut d’ouverture d’esprit envers des francophones qui se tiennent debout, on préfère les accuser de tribalisme et de racisme.

***

Il ne faut surtout pas penser que ces préjugés ne visent pas les francophones des autres provinces. Ce que les francophones du pays devraient saisir, c’est qu’en s’attaquant principalement au Québec, c’est tous les francophones du Canada qu’on a dans la mire.

Sauf que, dans le cas de ces derniers, les gouvernements, institutions et médias ont d’autres moyens efficaces de les tenir en laisse.

En effet, puisque les francophones sont des minorités en déclin dans le reste du pays, inutile de partir en guerre contre eux: leurs gouvernements n’ont qu’à lésiner sur leurs droits linguistiques jusqu’à ce qu’ils finissent tous assimilés, du premier au dernier. Et s’ils sont trop bruyants, comme au Niou-Bi, faisons-leur la vie dure!

De plus, en les noyant sous un déluge de nouveaux arrivants, comme a commencé à le faire le gouvernement fédéral actuel, ça va les isoler davantage, et ils vont s’assimiler encore plus vite. Yéé. Élémentaire, mon cher Justin!

En effet, si 4% d’entre ces nouveaux arrivants sont «destinés» aux communautés francophones, c’est donc dire qu’on en «réserve» 96% à la majorité anglophone! Lord Durham ne ferait pas mieux!

***

Bon, Mme Elghawaby n’est pas responsable de cette situation intégralement. En revanche, il est clair que le gouvernement Trudeau multiplie les gaffes dès qu’il touche aux relations entre les habitants de ce pays – histoire, origine, identité, culture, langue, confondues.

Il maîtrise l’art des excuses au nom de grands principes vaporeux dont les adeptes du wokisme sont friands. Conséquemment, il multiplie les gestes médiatiques censés attester de sa bonne foi, mais il oublie que la vie réelle, ce n’est pas des programmes politiques inventés à la va-vite. Il faut y mettre de l’authenticité, de la vérité, du jugement, et une grande sensibilité humaniste.

À ne pas confondre sensibilité et sensiblerie.

Il a mis dans l’embarras Mme Simon, gouverneure générale, et Mme Murphy, lieutenante-gouverneure. Maintenant, il met dans l’embarras Mme Elghawaby. C’est bien beau de vouloir afficher à tout prix une prédilection pour les nominations féminines, mais si c’est pour le leur faire payer au prix de leur réputation, c’est le leur faire payer trop cher!

Quant à Mme Elghawaby, si elle veut vraiment combattre l’islamophobie par le dialogue, elle devra éviter le dialogue de sourd!

Han, Madame?