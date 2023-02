Des mensonges, encore des mensonges

Les signes de la chute d’un gouvernement résident dans son incapacité à répondre au peuple. Plus il rejette l’opposition bruyante de la population face aux changements qu’il veut apporter, plus ce gouvernement devient arrogant et veut imposer ses vues.

Nous le voyons actuellement avec le Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick et sa détermination tenace à se débarrasser de l’immersion française. Il veut mettre en place un programme «super léger» de français fortement édulcoré dans l’espoir que les gens puissent commander une tasse de café en français!

Et quelles preuves les conservateurs de Higgs fournissent-ils pour étayer leur affirmation? Très peu, à part les grandes déclarations jusqu’à présent.

Par exemple, le premier ministre a affirmé en décembre que le programme que son gouvernement veut mettre en place a déjà été utilisé à Bathurst et «qu’il a très bien fonctionné». John McLaughlin, le sous-ministre de l’Éducation pour les écoles anglophones a dit la même chose. En fait, M. McLaughlin a dit que les taux de réussite correspondaient aux résultats de l’immersion française.

Ces affirmations sont des mensonges comme nous l’avons appris récemment du journaliste Jacques Poitras de CBC. Il a révélé que lorsque l’on compare les résultats des élèves du modèle de Bathurst au niveau «avancé» de l’immersion française, le taux de réussite est de 38,6%, ce qui est bien inférieur aux résultats obtenus par le programme actuel.

Alors pourquoi continuer à défendre un programme de qualité inférieure?

Bill Hogan, le ministre de l’Éducation, a récemment déclaré que le programme proposé par le gouvernement conservateur est une immersion en français, mais «sous une forme différente».

Si vous croyez cette déclaration du ministre, appelez-moi, car j’ai des châteaux en Espagne à vous vendre!

Ce n’est pas de l’immersion française. Le fait d’enseigner aux élèves des matières non essentielles en français pendant 50% de leur temps au primaire pour ensuite réduire ce temps à 40% lorsqu’ils entrent au secondaire ne correspond pas aux 90% d’apprentissage en français requis pour l’immersion. Pire encore, le plan proposé par le gouvernement Higgs ne comporte aucun outil pour mesurer le niveau d’apprentissage des élèves. Si l’on lit entre les lignes, cela signifie qu’il s’agira de périodes de «récréation». Ce n’est certainement pas ce que nous voulons pour nos élèves!

L’autre problème est le fait que les conservateurs n’ont pas encore présenté de preuves à l’appui du programme qu’ils comptent mettre en place. Ils affirment qu’elles seront révélées plus tard cette année. Quand exactement? Deux jours avant le début du trimestre en septembre?

Cela m’indique que leur recherche ne donne pas les résultats escomptés et qu’ils se démènent dans les coulisses pour essayer de trouver des preuves à l’appui de leurs plans.

En général, lorsque les gouvernements ne révèlent pas leurs recherches, c’est un mauvais signe. car ils savent qu’elles ne résisteront pas à un examen approfondi.

La conservatrice Andrea Anderson-Mason, députée de Fundy-Les-Îles-Saint-Jean-Ouest le comprend bien. Elle a récemment pris position contre son propre gouvernement en déclarant qu’il fallait plus de temps pour examiner les choses. Cela a demandé du courage et elle devrait être applaudie pour l’avoir fait.

Le gouvernement semble avoir compris et lève un peu le pied de l’accélérateur, affirmant que tout n’est pas coulé dans le béton dans ce dossier.

Mais il faut faire plus. Les mensonges et la désinformation doivent cesser. L’avenir de nos enfants l’exige.