L’amour dans tous ses états

En cette période de l’année où on s’apprête à célébrer l’amour, je vous propose deux œuvres sur cette thématique. Tout d’abord un collectif d’essais variés traitant des différentes facettes de l’amour, puis un retour sur une collection de chants du Choeur Louisbourg.

15 brefs essais sur l’amour, sous la direction de Marilyse Hamelin

«C’est crissement pas facile, écrire sur l’amour; du moins sans tomber dans des lieux communs», affirme dans son texte d’ouverture Marilyse Hamelin qui a dirigé cet ouvrage collectif.

Laissons de côté les fleurs et les traditionnelles boîtes de chocolats pour jeter un regard réfléchi sur la signification de l’amour. Dans ce collectif, 15 auteurs de divers horizons offrent de multiples réflexions sur l’amour, non seulement sur les relations conjugales, mais sur l’amour filial, l’amitié, l’amour de la vie, des enfants, les amours toxiques, le romantisme, les relations ouvertes, la coparentalité et le déséquilibre amoureux pour ne nommer que ceux-là. Cet ouvrage ratisse large et offre des points de vue multiples sur cette question qui nous concerne tous. On y trouve même une lettre d’amour d’une autrice à ses enseignants. Ce texte de Véronique Alarie m’a particulièrement touché.

«On oublie peut-être parfois combien la relation entre prof et élève en est d’abord une d’amour…», écrit-elle. L’écrivaine est convaincue que les bons profs sont la «fibre d’individus d’exception, fondamentalement altruistes et peut-être animés de quelque chose de moins simpliste, d’encore plus grand, que la vocation.[…] Quelque chose comme l’amour du travail bien fait, l’amour des autres et l’amour de soi.»

Dans son essai, Takwa Souissi nous raconte comment son amour et sa passion aveugle pour la langue française sont morts à petit feu. Un texte inspirant qui suscite plusieurs réflexions sur les nouveaux arrivants qui doivent adopter notre langue. La beauté de cet ouvrage est de remettre en question des idées préconçues, d’offrir plusieurs angles à la thématique et d’oser emprunter des chemins inattendus. Je pense, entre autres, à toute la réflexion sur le romantisme et comment certains comportements s’ancrent dès l’enfance et divisent les genres.

«Si toute leur enfance, on berce les filles avec de grandes histoires d’amour, on oriente plutôt les garçons vers des récits d’aventures. Les vêtements des enfants portent déjà la marque annonciatrice de ce déséquilibre […]. Sans oublier les jouets, les livres, les films et séries destinés aux filles, la plupart des produits culturels ayant trait à la «culture des sentiments «…», note Raphaël Corbeil dans son texte sur le déséquilibre amoureux. Il y a aussi des essais plus revendicateurs tels que celui sur le refus total des amours toxiques de Mylène Mackay. Julien Gravelle signe un récit touchant sur l’amour que l’on peut éprouver pour un animal. Ce sont surtout des femmes qui ont accepté de soumettre un texte dans ce collectif, bien que Marilyse Hamelin ait tenté de recruter des hommes. Parmi les écrivains, on retrouve aussi une personne non binaire. Les auteurs du collectif sont issus de différents milieux.

Le livre se conclut sur un récit lucide et lumineux d’Ouanessa Younsi sur comment l’amour est un chemin vers soi et vers l’autre. Voici un passage de son texte: «Il n’y a pas de passion heureuse, mais l’amour? C’est le temps, l’existence, ses paix et ses ravins, ses engouements et ses deuils, c’est la vie avec sa dose de lumière et sa ration de ténèbres, la vie rayonnante comme un placenta, la vie au seuil de la maladie et de la perte.»

Cet ouvrage collectif sort en librairie le 14 février. (Éditions Somme toute, 2023). ♥♥♥½

Le Choeur Louisbourg a lancé un premier album Chansons d’amour d’Acadie et de France de concert avec le Skye Consort, en 2018. – Gracieuseté L’ouvrage collectif 15 brefs essais sur l’amour: petits et grands chantiers de reconstruction. – Gracieuseté: Éditions Somme toute

Chansons d’amour d’Acadie et de France, Choeur Louisbourg

J’ai eu le plaisir de réécouter cet album cette semaine. Je vous propose donc un petit retour dans le temps avec cette collection magnifique de folklores acadiens et de chants polyphoniques de la Renaissance. C’est le fruit d’une collaboration entre le choeur acadien à voix mixtes, dirigé par Monique Richard et le Skye Consort qui a créé des arrangements originaux sur des instruments anciens, leur donnant ainsi un nouvel éclairage. Les folklores sont tirés de deux recueils, La fleur du rosier: chansons folkloriques d’Acadie (Labelle et Creighton) et Chansons d’Acadie, 6e série (Boudreau et Chiasson).

J’ai particulièrement aimé les chants de la Renaissance. Ils ont été composés par Jacotin (actif de 1516 à 1556) un compositeur plutôt obscur. Tantôt grivoises, romantiques, galantes ou poétiques, ces courtes chansons naviguent à travers diverses couleurs musicales, nous offrant de belles envolées vocales. Quelques brefs interludes colorent aussi cette sélection de 24 titres. On se laisse bercer par la beauté des harmonies. Le folklore acadien Écrivez-moi et le chant D’ung coup mortel figurent parmi les pièces préférées de l’album. Vous remarquerez dans le livret qui accompagne le disque que l’orthographe à cette époque était différente d’aujourd’hui.

Si vous aimez le chant choral et la musique classique, vous serez certainement séduits par la finesse de cette œuvre parue en 2018. Le Choeur qui est un ensemble semi-professionnel prépare un nouvel enregistrement qui mettra en valeur des œuvres littéraires et musicales d’artistes de l’Acadie et du Nouveau-Brunswick. ♥♥♥½