Blaine Higgs s’amuse

Le premier ministre savait bien que les journalistes et la province tout entière attendaient des réponses sur son avenir professionnel durant le discours sur l’état de la province.

C’est Blaine Higgs lui-même qui avait annoncé qu’il ferait état de ses intentions au mois de février. Il semble maintenant regretter ses propos puisqu’il ne se dit pas prêt à décider s’il veut continuer à diriger la province ou non.

Pour semer la confusion au sein de la population et pour rire de ceux qui espèrent le voir partir, Blaine Higgs a décidé d’orchestrer une fin de discours assez particulière jeudi.

Il a quitté la scène en riant et en enchaînant des pas de danse sous la chanson Should I Stay Or Should I Go du groupe The Clash.

Chanson qui se traduit en français par Devrais-je rester ou devrais-je partir, ce qui démontre le manque de sérieux de notre premier ministre face à la foulée de Néo-Brunswickois qui désirent sa démission.

Il faut avoir du cran quand même pour rire des gens à ce point durant un événement gouvernemental si important. Ce manque de professionnalisme à lui seul devrait convaincre ceux qui doutaient encore de son honnêteté de lui tourner le dos.

Durant la période de questions avec les journalistes, Blaine Higgs continue son embardée en ignorant les questions de ceux-ci quant à son désir de rester en poste. Il se permet même de rire du suspense qu’il a créé dans la province.

Être premier ministre ce n’est pas un jeu et on n’est pas en plein tournage de la série House of Cards. Une chose est certaine, c’est qu’il est rendu bien trop confortable dans son rôle et qu’il semble trouver beaucoup de plaisir à semer l’incompréhension au sein de la province.

D’ailleurs, ses petits jeux commencent à se retourner contre lui. Le sondage de l’Institut Angus Reid avait démontré au mois de décembre que Blaine Higgs était parmi les deux premiers ministres les moins appréciés au pays.

Ce n’est pas le genre de top 2 que l’on espère atteindre dans sa carrière.

Et pourtant, il est toujours là en train de jouer à ses petits jeux qui ne font rire que lui.

Je suis d’accord avec les chefs d’opposition, David Coon et Susan Holt, qui exigent des réponses claires de sa part. Nous en attendons tous avec impatience.

Il est important de savoir où on s’en va en tant que province et je refuse que l’on prenne mon avenir et celui de mon fils et qu’on en fasse un jeu.

Il reste environ un an et demi avant les prochaines élections provinciales, Blaine Higgs doit faire part à la population de ses plans rapidement.

Il voit bien que ses actions ont des conséquences négatives sur la notoriété de son propre parti, qui est par ailleurs dernier dans les plus récents sondages de satisfaction de la firme Narrative Research.

Si on est chanceux, ce sera peut-être la fin de son règne et de celui du Parti progressiste-conservateur tel qu’on le connait présentement.

Je ne plaindrais pas d’un vent nouveau dans les habitudes de vote des Néo-Brunswickois!