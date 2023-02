L’Union européenne et l’Empire austro-hongrois  

L’Empire austro-hongrois, au moment de sa dissolution en 1918, regroupait plusieurs pays actuels dont l’Autriche et la Hongrie, mais aussi la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, de même qu’une partie de l’Italie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Serbie et de l’Ukraine. À plusieurs égards, cet empire, dirigé par la dynastie des Habsbourg, rappelle l’Union européenne d’aujourd’hui.

Dans son essai Monde d’hier, monde de demain : Un voyage à travers l’empire des Habsbourg et l’Union européenne (Actes Sud, 2023), qui prend la forme d’une enquête, la journaliste Caroline de Gruyter s’interroge sur les similitudes entre la dynastie des Habsbourg et l’Union européenne. Elle a écrit son essai après un séjour de quelques années à Vienne, capitale de l’Autriche et, avant la Première guerre mondiale, capitale de l’Empire austro-hongrois.

Réfléchir à l’Union européenne depuis Vienne, qu’on qualifie parfois de ville impériale tant elle est encore imprégnée par la dynastie des Habsbourg, amène une perspective différente qu’à partir de Strasbourg, où se trouve le Parlement européen, ou de Bruxelles, où se trouve la Commission européenne de même que les principales institutions européennes. Qui plus est, avec l’élargissement de l’Union européenne vers l’est en 2004, Vienne donne l’impression d’être au centre de l’Europe.

Le règne des Habsbourg à Vienne est associé, dans la culture populaire, à l’impératrice Sissi, immortalisée au cinéma par Romy Schneider. La dynastie des Habsbourg a régné pendant plusieurs siècles avant que son dernier empereur, Charles de Habsbourg-Lorraine, ne soit contraint à renoncer au trône en novembre 1918 dans la foulée de la Première guerre mondiale.

Charles de Habsbourg-Lorraine décédera en 1922 à Madère, île portugaise au large des côtes marocaines, tandis que sa veuve, Zita de Bourbon-Parme, vécue le reste de sa vie en exil en Espagne, en Belgique, à Québec, aux États-Unis, au Luxembourg puis en Suisse où elle décédera en 1989. Leur fils Otto de Habsbourg-Lorraine, décédé en 2011, incarnait un lien direct entre l’Empire austro-hongrois et l’Union européenne, lui qui a été député européen pendant 20 ans.

L’Empire austro-hongrois avait plusieurs choses en commun avec l’actuelle Union européenne. Par exemple, les deux sont caractérisés par une diversité linguistique et culturelle et prennent la forme d’une zone de libre-échange et d’une union douanière avec une monnaie unique.

Cependant, ils avaient aussi de nombreuses différences. La principale étant que l’Empire austro-hongrois était un État, ce qui n’est pas le cas de l’Union européenne.

Au-delà de leurs différences et de leurs similarités, ce qu’on remarque en premier dans ce qui les unie, ce sont leurs défauts et, en tête, les différents entre les communautés ou les gouvernements. Dans les deux cas, il y a souvent des solutions de compromis, qui paraissent parfois inachevées, ce qui n’est pas sans causer certaines frustrations.

Les courants souverainistes, au sens européen du terme, semblent avoir le vent dans les voiles au sein de plusieurs pays de l’Union européenne. Il y a eu le Brexit, soit le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, en 2016 et certains partis populistes ont voulu s’en inspirer en Grèce avec le Grexit, en France avec le Frexit, en Italie avec l’Italexit et aux Pays-Bas avec le Nexit.

Certains pourront y voir des signes avant-coureurs d’une dissolution de l’Union européenne comme on a vu une chute de l’Empire austro-hongrois. Pourtant, Caroline de Gruyter fait remarquer que le mythe de la « prison des peuples », qui se seraient libérés en 1918, est plutôt éloigné de la réalité.

L’exemple de l’Empire austro-hongrois tend à démontrer que l’Europe a avantage à s’adapter pour pouvoir continuer d’exister. C’est d’ailleurs ce qu’elle n’a cessé de faire depuis le Traité de Rome, instituant la Communauté économique européenne, en 1957.

La crise financière de 2008 et la crise migratoire de 2015 ont amené des défis particuliers à l’Europe qui diffèrent de ceux à ses débuts au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ou même d’avant la chute du mur de Berlin en 1989. L’Union européenne doit sans cesse se renouveler et se réinventer pour rester pertinente.