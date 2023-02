Consolation pour les malades

Onze février. Mémoire de Notre-Dame-de-Lourdes au calendrier liturgique de l’Église. Cette fête devait être chère à nos ancêtres. Parce qu’en faisant l’inventaire des lieux qui évoquent l’apparition de la Vierge, on se rend compte qu’ils sont nombreux en Acadie.

Il y a d’abord des églises placées sous le patronage de Notre-Dame-de-Lourdes: dans la pittoresque vallée de Memramcook et parmi les Appalaches dans la nouvelle entité municipale Vallée-des-Rivières. Aussi les nombreuses grottes érigées sur le flanc d’une colline ou dans le fond d’une cour. Certaines sont historiques comme celle à St-Louis-de-Kent. D’autres, plus discrètes, sont un rappel de la dévotion mariale acadienne.

Évidemment, c’est en France, dans les Pyrénées, que se trouve le plus important site marial dédié à Notre-Dame-de-Lourdes. Au lieu même où la Vierge serait apparue à la jeune Bernadette pour la première fois en 1858, il y a 165 ans cette année. Chaque année, des milliers de pèlerins se rendent en pèlerinage sur les rives du Gave.

Récemment, l’origine des pèlerins s’est diversifiée: chrétiens, bouddhistes, hindous, musulmans et incroyants sont attirés vers cette ville-sanctuaire. La grotte de Massabielle attire de nombreuses personnes en quête de guérison de l’esprit et du corps. Les malades sont nombreux à venir allumer un cierge, prier le rosaire, se plonger dans les bains. Ce n’est donc pas un hasard si Jean-Paul II a fait de ce jour dédié à Notre-Dame-de-Lourdes la journée mondiale des malades.

+++

Que dire de la maladie lorsque nous sommes en santé? Peu de chose. Il faut en dire le moins possible. Lorsque la tentation me vient de parler de la douleur, je pense aux mots du cardinal Veuillot (1913-1968). Sur son lit de mort, à 55 ans, cet archevêque de Paris disait: «Nous savons faire de belles phrases sur la souffrance. Moi-même j’en ai parlé avec chaleur. Dites aux prêtres de n’en rien dire: nous ignorons ce qu’elle est et j’en ai pleuré.»

Plus que des paroles, ce sont des gestes qui peuvent réconforter les malades. Parfois, c’est aussi simple qu’une brève visite ou un appel téléphonique. D’autres fois, c’est plus exigeant parce que nos soins doivent s’inscrire dans la durée. Avec patience et fidélité. Cela fait ressortir une caractéristique des soins essentiels pour les malades: la consolation.

Le réconfort est un thème biblique. De nombreuses prophéties, dont celle d’Isaïe magnifiquement reprise par Haëndel dans son oratorio Le Messie (1741), clament: «Consolez. Consolez mon peuple.» Le réconfort n’est pas seulement pour le corps, il est aussi pour l’âme qui a besoin de se faire dire: retrouve la paix, retourne à ton repos.

Le fruit de la consolation, c’est un état serein de solidité intérieure. Pour les chrétiens, le Christ est ce roc sur lequel ils peuvent trouver un appui sûr. Il est la lumière qui dissipe les ténèbres et illumine toute chose. Pour être ainsi consolé, un acte de confiance est sollicité. En s’abandonnant, nous pouvons réaliser que lorsque le plancher semble se dérober sous nos pieds, il y a un autre sol. Plus solide encore!

+++

Le psychiatre français Christophe André a récemment écrit sur la valeur de la consolation. Il l’a fait à partir de son expérience de soignant, mais aussi de patient. Lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer il y a quelques années, il dit avoir eu besoin de deux choses pour faire face à la situation: des soins bien sûr, mais aussi de consolation.

Pour lui, la consolation est une facette de l’amour: c’est l’attention affective qui est donnée à l’autre sous la forme d’un geste, d’une parole ou d’un sourire. J’ajouterais aussi l’écoute. Ces gestes, simples en apparence, font comprendre à l’autre qu’il n’est pas seul dans l’adversité.

Consoler l’autre, c’est lui permettre de vivre son chagrin et d’accepter d’être fragile. Le psychiatre a cette image saisissante: «Consoler, ce n’est pas réparer la souffrance de l’autre, c’est lui montrer qu’on est à ses côtés. Ce n’est pas le relever lorsqu’il est à terre (c’est parfois hors de notre pouvoir), c’est s’allonger à ses côtés.» (La Croix, 21 janvier 2023).

Cette consolation, certains vont la trouver dans la prière. Ils font alors l’expérience d’être accompagné par Quelqu’un d’autre. Heureux les malades qui trouvent leur consolation en l’Éternel. Bienheureux ceux et celles qui ont à leur côté quelqu’un qui s’allonge pour être signe de réconfort.

Ces jours-ci, il n’y a pas que les malades qui ont besoin de compassion. La souffrance des sinistrés du terrible séisme en Turquie et en Syrie sollicite notre pitié. Les regards tristes et inquiets des parents à Laval et ailleurs brisent notre mirage d’une société épanouie. Le mal-être, exacerbé par trois années de pandémie, s’exprime de diverses manières.

Comment consoler mon cœur? Et celui des autres?