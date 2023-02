Cette semaine, je réponds à la question très intéressante d’un lecteur de la région d’Edmundston. Il aimerait en savoir plus sur la procrastination alimentaire. Bonne lecture!

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne s’agit pas de «remettre à plus tard l’heure de manger», mais plutôt de «remettre à plus tard la préparation de nourriture saine» au profit de solutions plus rapides et moins équilibrées, telles que les plats préparés du commerce, la livraison de repas à domicile ou le grignotage. Les facteurs le plus souvent liés à ce comportement sont le stress, le manque de temps, la démotivation, la fatigue, les émotions négatives, l’autosabotage et la dépression.

Quand ce comportement se produit occasionnellement, il n’est pas trop nuisible, mais s’il se répète régulièrement, il peut entraîner un déséquilibre nutritionnel et des problèmes de santé liés à l’alimentation (obésité, maladies cardiaques, diabète, hypertension, mauvaise digestion, problèmes intestinaux, intolérances alimentaires, etc.). Cela est facile à comprendre quand on considère que les aliments associés à la procrastination alimentaire sont riches en énergie, graisses totales, saturées et trans, sucres et sel, et pauvres en fibres et en protéines.

Si la procrastination alimentaire fait partie de votre quotidien, voici quelques trucs pour vous en débarrasser progressivement:

– Planifiez votre journée en incluant la préparation de vos repas.

– N’essayez pas de tout changer en même temps. Prenez en compte vos habitudes alimentaires (pour éviter les régressions) et apportez graduellement des modifications.

– Fixez-vous des objectifs réalisables pour la préparation de vos repas.

– Éliminez les distractions pour vous concentrer sur la préparation de vos repas.

– Trouvez des recettes simples, savoureuses et nutritives qui ne prennent pas trop de temps à cuisiner.

– Choisissez des recettes qui incluent des aliments sains comme des légumes et des fruits (frais, surgelés, en conserve), des grains entiers (pâtes, riz, pains, etc.), des légumineuses (pois chiches, lentilles, haricots, etc.), du tofu, des edamames, de la protéine végétale texturée, du tempeh, du poisson, de la volaille, du yogourt grec, des œufs, etc.

– Préparez à l’avance vos repas pour éviter de succomber aux options plus rapides.

– Doublez vos recettes et congelez les surplus.

– N’oubliez pas de vous féliciter pour avoir pris le temps de vous préparer un repas sain.

– Fixez-vous un horaire pour la consommation de vos repas. Cela peut réduire grandement les épisodes de grignotage.

– Dormez suffisamment pour éviter la fatigue et le manque de motivation à cuisiner.

– Pratiquez du sport pour augmenter votre bien-être.

– Pratiquez la méditation pour mieux gérer le stress et les émotions négatives.

– Fixez-vous des défis alimentaires hebdomadaires pour vous sortir de votre routine quotidienne.

Puis finalement, prenez le temps de comprendre les raisons qui vous poussent à la procrastination alimentaire (stress, manque de temps, solitude, etc.). Si ce comportement est causé par une source profonde (dépression, stress, anxiété, etc.), discutez-en avec votre médecin. Il vous orientera vers un professionnel qui pourra vous fournir des stratégies adaptées à votre situation.

Bon samedi et à bientôt!