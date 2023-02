Loyers: un plafond cathédrale

Il y a deux semaines, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) publiait son rapport annuel sur le logement locatif.

Globalement, le portrait dressé par ce rapport n’a vraiment rien d’encourageant.

Commençons par les loyers. Entre octobre 2021 et 2022, le loyer moyen au Nouveau-Brunswick a augmenté de 8,9 pour cent, franchissant le cap de 1000$ par mois.

Ces chiffres couvrent l’ensemble des logements, y compris les nouvelles unités qui ont été ajoutées sur le marché l’an dernier, lesquelles sont typiquement plus dispendieuses.

Si l’on exclut ces dernières pour se concentrer sur celles qui existaient déjà auparavant, on constate tout de même que le loyer moyen a augmenté de 7,1 pour cent.

Comment cela a-t-il pu se produire compte tenu du gel décrété par la province l’an dernier? Pour y voir plus clair, il faut se tourner vers ce que la SCHL appelle le «taux de rotation» des appartements.

Chaque année, un certain nombre de locataires quittent leur logement, que ce soit parce qu’ils font l’objet de «rénovictions» par leurs propriétaires ou encore parce qu’ils déménagent pour d’autres raisons, comme occuper un emploi dans une autre communauté. L’an dernier, ce taux s’élevait à 18 pour cent.

Le gel des loyers n’a été appliqué qu’aux locataires qui n’ont pas quitté leur logement. Lorsqu’un locataire quittait son logement, son propriétaire demeurait libre d’augmenter le loyer à sa guise en fonction de ce qu’il pensait que le marché pouvait soutenir.

De combien les loyers pour les logements libérés l’an dernier ont-ils augmenté, au juste?

Ici, il faut interpréter les chiffres de la SCHL avec prudence, car ils vont d’octobre à octobre, ce qui veut dire qu’ils incluent quelques mois en 2021 pendant lesquels les propriétaires étaient libres d’augmenter les loyers sur l’ensemble du parc locatif.

Il est raisonnable, cependant, de conclure que les loyers pour les logements libérés en 2021 ont augmenté au minimum de 25 pour cent l’an dernier. C’est là un signe on ne peut plus clair que l’offre de logements n’arrive tout simplement pas à répondre à une demande qui explose.

Des loyers, passons maintenant au nombre de logements. Entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, la population combinée des quatre cités du Nord (Miramichi, Bathurst, Campbellton et Edmundston) a augmenté de 1248 résidents. Pourtant, selon la SCHL, le nombre de logements locatifs dans ces cités n’y a pas augmenté; il a en fait légèrement diminué. Il semble donc évident que l’offre ne suffit pas à satisfaire la demande – pour l’instant, du moins.

Dans les trois grands centres du Sud de la province, la situation est quelque peu différente. Le boom immobilier dans le triangle doré s’est poursuivi. Au total, le nombre de logements locatifs y a augmenté de 1298 unités, soit un bond de quatre pour cent. Cela dit, les loyers pour les logements existants ont là aussi grimpé en flèche, ce qui laisse entendre que le marché demeure très serré, particulièrement pour les logements relativement plus abordables.

La demande pour le logement est clairement très forte partout à travers le Nouveau-Brunswick. Dans un marché équilibré, c’est-à-dire un marché où l’offre arrive à répondre à la demande, on serait en droit de s’attendre à ce que le nombre de logements locatifs augmente partout sur le territoire de la province.

Dans un marché où l’offre n’arrive pas à combler la demande, cependant, les promoteurs immobiliers ont l’embarras du choix et sont libres de concentrer leurs efforts sur les segments de marché qui sont les plus rentables et les moins risqués. Or, il appert que c’est dans les trois grandes cités du Sud et ses environs que ceux-ci se retrouvent.

Si l’on veut faire en sorte que toutes nos régions et tous les Néo-Brunswickois puissent prospérer, il faut que ça change au plus vite. Le Nouveau-Brunswick a urgemment besoin d’une stratégie pour le logement à la hauteur de ses défis, lesquels s’étendent bien au-delà des trois grands centres du Sud.