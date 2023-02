Vivre à l’unisson

Depuis deux semaines, les OVNIS s’en donnent à cœur joie dans le ciel d’Amérique! Tout a commencé avec un gros ballon. Vilain ballon chinois espionnant des sites militaires stratégiques, selon les États-Unis. Mignon ballon atmosphérique égaré dans le ciel, selon la Chine. Il a finalement été abattu au large des côtes de la Caroline du Sud.

Ensuite, coup sur coup, trois autres «objets», volant à des degrés d’altitude différents et ayant des formes et des dimensions différentes, tous abattus également: au nord de l’Alaska, au-dessus du Yukon et dans l’espace américain au-dessus du lac Huron.

Si le ballon atmosphérique avait la dimension de trois autobus, ceux abattus au-dessus du Yukon et de l’Alaska avaient la taille d’une voiture. Il semblerait aussi que celui détruit au Yukon était de forme cylindrique et que celui du lac Huron était octogonal et sans nacelle. Des grosses bébelles, ça!

***

On nous transmet l’information au compte-goutte. Sans doute parce que les autorités concernées n’en savent pas plus. Mais peut-être aussi parce qu’elles font de la rétention d’information, histoire de maintenir une longueur d’avance sur le bon peuple qu’il ne faut surtout pas effrayer.

D’ailleurs, les Américains ont tenu à préciser qu’il ne s’agissait pas d’objets d’origine extraterrestre, et le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby a déclaré que les États-Unis ne savaient rien de plus.

Il est fort probable que si jamais un jour un gouvernement américain (ou autre) devait annoncer urbi et orbi que des extraterrestres sont bel et bien entrés en contact avec notre planète, ce serait la panique.

C’est mal vu de croire aux extraterrestres. C’est comme croire encore au Père Noël, mais en plus gênant!

***

En forme pour un brin de science-fiction?

Et si, justement, c’étaient nos tinamis de l’espace qui piaffaient d’impatience sidérale en attendant de nous rencontrer officiellement, de nous serrer la pince?

Peut-être squattent-ils nos cieux dans l’espoir qu’en les apercevant, les Terriens prennent conscience qu’ils ne sont pas seuls dans l’Univers et qu’ils ne devraient pas agir comme s’ils en étaient les propriétaires et pouvaient en disposer à leur guise?

Parce qu’il faut se rendre à l’évidence: à l’heure actuelle, la façon dont l’humanité se comporte à plusieurs niveaux est un véritable désastre. En tant que Terriens, on ne s’entend plus sur rien. Et notre propre discorde est notre plus grande menace.

***

Qu’on pense à la question environnementale, par exemple. On a beau multiplier les conférences internationales sur les changements climatiques, la biodiversité, la transition énergétique, ou le développement durable, on avance à pas de tortues, alors qu’on s’approche dangereusement de l’irréparable. Pas d’entente globale.

On ne s’entend pas plus en économie. Malgré la mondialisation qui a fait baisser le taux de pauvreté, un enfant de moins de 5 ans meurt de faim toutes les 11 secondes dans le monde, selon le Programme alimentaire mondial (PAM). C’est normal, ça?

C’est la même division en politique. Idem avec les courants religieux. Et de ce capharnaüm civilisationnel naissent des guerres. Il n’y a que la pandémie qui est parvenue, à ses débuts, à nous forcer à conjuguer nos forces.

Et si tout à coup on se retrouvait devant un monde inconnu venu d’ailleurs, peut-être qu’on réalignerait encore nos priorités dans le bon ordre? Peut-être qu’on commencerait enfin à vivre à l’unisson? En effet, rien de mieux qu’une «menace» extérieure pour nous brasser la conscience, non?

***

Le même principe s’applique à la manière dont l’Acadie se gouverne.

En Acadie aussi l’unisson est difficile à atteindre! Il y a encore des querelles de clocher, des rivalités régionales, des différences d’appréciation entre le rural et l’urbain. Chacun veut sa part du gâteau, c’est normal.

Mais il arrive parfois que la solution à un problème commun se trouve dans le gros bon sens, et que cela devrait faciliter l’unisson!

Je pense ici au nom de l’Université de Moncton. Le problème de cette appellation illogique revient périodiquement, et il vient d’être remis à l’ordre du jour par un plaidoyer solide de mon ami Jean-Marie Nadeau en faveur de l’appellation: Université de l’Acadie.

J’ai toujours trouvé étrange qu’on rechigne à changer le nom de l’Université pour un nom qui refléterait mieux son identité. Que la ville où est située l’Université se nomme Moncton, c’est une chose, mais ce n’est pas une raison pour défigurer en même temps la seule université du Niou-Brunswick dont la mission est de favoriser le développement et l’épanouissement du peuple acadien.

C’est un peu comme tourner le fer dans la plaie.

***

Robert Monckton est appelé le bourreau de l’Acadie à cause de son rôle capital dans la Déportation. (Sans oublier qu’il fut aussi le complice de Wolfe dans la prise de la ville de Québec.) On déboulonne des statues et on rebaptise des lieux pour moins que ça aujourd’hui. C’est son tour de disparaître de la carte. En tout cas, chez les Acadiens!

Je me demande si le fait de préserver autant de noms comme ça en Acadie, territoire francophone, ne contribue pas à perpétuer de génération en génération un sentiment de défaite, de faillite, de soumission au pouvoir britannique, comme s’il existait toujours, comme si on vivait encore en 1755.

Monckton a décidé de déporter les Acadiens parce qu’ils s’entêtaient à refuser de prêter le serment d’allégeance à la Couronne britannique. Plus de 250 ans plus tard, c’est carrément lui rendre hommage que de lui faire l’honneur posthume de donner son nom à l’Université de l’Acadie!

L’entêtement d’une partie de l’élite à maintenir les stigmates de cette tragédie dans l’appellation du lieu par excellence de la transmission du savoir en Acadie l’enchaîne à son statut victimaire.

L’Université de l’Acadie, elle, enverrait au monde entier le message que l’Acadie fait le ménage dans son passé et prend résolument en main son destin.

Vivement l’Université de l’Acadie! Travaillons à l’unisson. N’attendons pas que les extraterrestres s’en mêlent.

Han, Madame?