Des pétrolières en santé sur une planète malade

Un autre jour commence et un autre géant des combustibles fossiles annonce qu’il a accumulé des bénéfices records. L’industrie pétrolière, principal moteur de la crise climatique et de nombreux enjeux écologiques, a connu en 2022 la meilleure année financière de son histoire, alors que l’humanité suffoque sous les 40 milliards de tonnes de CO2 émis annuellement.

Depuis que la guerre dévastatrice de Vladimir Poutine en Ukraine a commencé il y a presque exactement 12 mois, il y a un « gagnant » évident: les géants des combustibles fossiles. Le monde, qui devrait être en train de délaisser massivement les énergies fossiles pour adopter un système énergétique global renouvelable, se dirige très exactement dans la mauvaise direction.

Shell a annoncé, en début février, un bénéfice de près de 40 milliards $ pour l’année 2022. C’est plus du double des résultats de l’année précédente et le plus gros bénéfice jamais réalisé par la compagnie en 115 ans d’existence. Même les dirigeants avouent avoir « plus d’argent que nous ne savons quoi en faire ». Et pendant que les géants continuent à forer, nous – le public – continuons à payer.

Ensemble, Chevron, ConocoPhillips, Exxon et Shell ont réalisé un chiffre d’affaires de 1000 milliards $ l’année dernière, une somme supérieure à la production économique totale de la Colombie, de l’Afrique du Sud ou de la Suisse. La flambée des prix de l’essence, au détriment des finances personnelles et du pouvoir d’achat des citoyens ordinaires, n’est pas étrangère à ces profits records.

Mais derrière les excellentes nouvelles financières pour l’industrie pétrolière se cachent une triste réalité, qui entraînera des conséquences sur chacun d’entre nous beaucoup plus rapidement que l’on pourrait le croire. Le monde se dirige vers un réchauffement planétaire catastrophique de 2,6℃ d’ici la fin du siècle et l’industrie pétrolière en est directement responsable.

En termes d’augmentation de température, 2,6℃ peut sembler relativement faible. En revanche, il est important de comprendre qu’une augmentation d’une telle ampleur n’est pas du tout sans conséquences pour les systèmes météorologiques, climatiques et écologiques.

Dans les faits, une augmentation de la température moyenne mondiale de 1,5℃ constitue une limite à ne pas franchir si nous voulons éviter les pires conséquences engendrées par la crise climatique, telles que des sécheresses généralisées, une disparition quasi totale des récifs coralliens, des tempêtes d’une intensité encore jamais observées ainsi qu’une augmentation considérable du niveau de la mer.

Et tristement, la probabilité de limiter le réchauffement à 1,5℃ diminue dangereusement avec chaque nouvelle émission de gaz à effet de serre. En fait, une nouvelle étude scientifique publiée le 30 janvier 2023 et menée grâce à l’intelligence artificielle conclut que ce seuil pourrait être atteint d’ici à peine 10 ans. L’humanité devrait ainsi plafonner les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025 et réduire le tout de 43% d’ici 2030, ce qui s’avère être une tâche colossale.

Si les chiffres et les statistiques reliées aux changements climatiques et aux enjeux écologiques sont abstraits et ne semblent pas signifier grand-chose, les conséquences, elles, sont et seront bien concrètes.

À ce stade-ci, chacun d’entre nous devrait entretenir une certaine frustration vis-à-vis de l’industrie pétrolière qui, non seulement s’enrichit au détriment des consommateurs, mais continue, en toute connaissance de cause, de pomper des milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, de polluer notre air, de mettre à risque notre santé et d’hypothéquer l’avenir de l’humanité et de l’ensemble des espèces vivantes de notre planète.

L’industrie n’hésite même plus à nier son inaction par rapport à la crise climatique. Le géant BP a annoncé la semaine passée qu’elle réduisait ses projets de réduction des émissions de gaz et de pétrole à la suite de leurs gains financiers exceptionnels. Nous paierons cher, très cher, cette inaction climatique.

Il est maintenant le temps de dénoncer l’industrie pétrolière pour ce qu’elle est réellement: une criminelle climatique.