La famille, pour le meilleur et pour le pire

Tout d’abord, il est question du récent recueil de nouvelles de l’auteur et cinéaste Bernard Émond qui explore les liens familiaux avec sensibilité. En musique, Jeannot Bournival jette un regard sur le quotidien avec son disque Avec vue sur l’amer.

Quatre histoires de famille, Bernard Émond

Bernard Émond est connu surtout pour ses films d’une grande profondeur et humanité qui interrogent les valeurs actuelles de la société.

Parmi ses œuvres marquantes, on retrouve La femme qui boit, La Neuvaine, Contre toute espérance et La Donation. Ce qu’on sait peut-être moins, c’est qu’il est aussi écrivain. Il a fait paraître en 2022 son deuxième livre de fiction qui rassemble quatre nouvelles sur des histoires de familles pas nécessairement idéales. Dans chacun des récits, le passé revient, pour le meilleur et pour le pire, où les liens familiaux dans leurs paradoxes et leur complexité, révèlent de la beauté et libèrent. Des récits de familles disloquées qui malgré les blessures et l’éloignement se retrouvent et cherchent à renouer les fils de leur histoire. Malgré les embûches et le fait que certaines blessures demeurent, les liens familiaux subsistent à leur manière et la beauté finit par ressurgir. C’est en quelque sorte le temps des réconciliations.

L’auteur met en scène des personnages écorchés, vrais, très humains et authentiques qui tentent tant bien que mal de trouver un sens à leur vie. Tout d’abord, Françoise, une professeure exilée aux États-Unis qui revient au Québec pour enterrer son frère Paul, ex-toxicomane, avec qui elle avait coupé les ponts depuis 40 ans. À travers les gens qui ont connu Paul, elle découvre un autre visage de son frère.

La seconde histoire raconte celle de Mathieu, un homme âgé qui accueille chez lui son ex-femme gravement malade, qui les avait pourtant abandonnées, lui et leur fille, lorsque celle-ci était enfant.

Dans la troisième nouvelle, un ingénieur Paul qui est sur le point de prendre sa retraite découvre qu’il a un demi-frère à Kapuskasing dans le nord-est de l’Ontario. Paul se remémore sa famille, l’absence de son père qui a refait sa vie avec Doria, une femme native de la Péninsule acadienne.

«Paul ne comprit pas pourquoi il fut si ému. Il s’assit sur le tronc d’un arbre mort. Il était loin de tout. Il se mit à penser à son enfance, à son père, à Doria. Il pensa au temps qui lui restait, au temps qu’il avait perdu. Il se rappela le Nord, qu’il avait tant aimé, le monde qu’il avait parcouru. C’était sa vie. Tant et si peu à la fois. Il resta longtemps immobile dans le silence. Une paix profonde l’envahit.»

Et puis, il y a Charles, un grand-père qui attend sa petite-fille Zhu qui arrive de Shanghai. Ils ne sont jamais rencontrés et elle ne parle pas sa langue. Pendant l’attente à l’aéroport, Charles repense à sa vie, à son fils et à sa relation avec son amoureuse. Il se dit qu’il n’a jamais été fait pour la vie de famille.

Ce recueil est à la fois intime et universel. L’auteur touche à des éléments essentiels qui nous interpellent tous. La vie nomade, le déracinement, les grands espaces, les difficultés de l’existence, la barrière des langues et le fleuve nourrissent son œuvre. On voyage à travers le Québec et l’Ontario. Le silence occupe aussi une grande place dans son écriture tout comme dans ses oeuvres cinématographiques.

Il y a aussi la beauté des paysages que nous transmet merveilleusement bien l’auteur dans son écriture sensible, sans fioritures et d’une grande justesse. J’ai vu beaucoup de similitudes entre ce livre et ses films. Quel beau moment de lecture tout en douceur qui suscite des réflexions sur la famille. (Leméac Éditeur, 2022). ♥♥♥♥

L’album Avec vue sur l’amer de Jeannot Bournival. – Gracieuseté Jeannot Bournival – Gracieuseté Quatre histoires de famille de Bernard Émond. – Gracieuseté: Leméac Éditeur

Avec vue sur l’amer, Jeannot Bournival

Reconnu notamment pour son travail comme architecte sonore aux côtés de Tire le coyote, Fred Pellerin et bien d’autres, Jeannot Bournival débarque sur la planète musicale avec un nouvel opus de huit titres qui nous réconcilie avec les épreuves de la vie quotidienne. L’auteur-compositeur-interprète et pianiste de Saint-Élie-de-Caxton au Québec nous propose de petites histoires lumineuses et poétiques faisant un parallèle évident avec la mer, ses marées et ses plages de galets. Il fait ainsi référence à la fragilité de l’être humain face à l’immensité.

«Cette dualité amertume-lumière imprègne toutes les chansons», mentionne l’artiste en présentant l’album.

Ses chansons enveloppantes presque chuchotées à l’oreille, au style folk acoustique, voyagent à travers divers univers musicaux joliment éthérés avec une présence marquée du piano. Beaucoup de tendresse et de délicatesse se dégagent de cet opus concocté avec grand soin. On a juste envie de se laisser aller à rêver. Avec des titres comme La main tendue du redoux, La laisse du temps ou encore Mur à mur, le chanteur a la plume poétique étonne avec ses arrangements originaux. Les relations amoureuses sont abordées de différentes façons, avec des allégories. Même si certaines chansons comme Nos fantômes abordent un sujet plus lourd (les bagages affectifs individuels dans un couple), la musique reste joyeuse. Voici un extrait de cette pièce: «Le lit devient trop grand, avec toi, avec moi / le lit devient trop grand avec tous nos fantômes dedans…»

L’album Avec vue sur l’amer sort le 24 février. ♥♥♥½