Le gouvernement Higgs a annulé – pour le moment – son projet de jeter à la poubelle le programme d’immersion française. Comme l’a dit le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, «ce n’était pas le meilleur choix pour nos enfants».

Et ç’a pris tout ce temps pour qu’il s’en rende compte?

Tout ce que je peux dire, c’est qu’il était temps. Le plan des conservateurs a été mal conçu dès le départ. Le gouvernement n’a pas écouté les données qui lui ont été présentées. Rappelez-vous le commentaire «data my ass» du premier ministre Higgs et le congédiement de Dominic Cardy comme ministre de l’Éducation parce qu’il posait un peu trop de questions sur la décision de saborder ce programme.

Puis vint la réticence du gouvernement à révéler ses «experts» sur le sujet et la décision de ne pas partager ses recherches sur la question. Tu parles d’un manque de transparence!

Puis les résultats des tests d’un programme similaire à celui que Higgs voulait mettre en œuvre ont été révélés dans les médias. Les résultats ont brossé un tableau sombre, avec la moitié des élèves de cette école de Bathurst qui n’arrivent même pas à atteindre le même niveau que ceux qui suivent le programme d’immersion française actuel. Aïe!

Pourtant, le gouvernement Higgs a continué dans la même veine. Mais qu’est-ce qui a changé en cours de route?

Les parents. Oui, ce sont les parents qui sont responsables de ce revirement de situation. Ils sont sortis en masse pour dire au gouvernement conservateur qu’ils en avaient assez de ses plans irréfléchis. À Moncton, ils ont même modifié le format des «consultations» pour se faire entendre. D’un endroit à l’autre, de Moncton à Saint-Jean, de Fredericton à Bathurst, les parents étaient enragés et remplissaient les salles de réunion jusqu’à ce qu’elles débordent.

Et n’oublions pas les enseignants. Beaucoup ont eu le courage de prendre la parole pour dénoncer les changements proposés. Comme ils l’ont dit, ce qu’il faut, ce sont des ressources supplémentaires pour s’assurer que les élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage puissent effectivement apprendre la matière. Assurément, avec un surplus approchant le milliard de dollars cette année, le gouvernement conservateur peut allouer 100 millions de dollars pour soutenir nos élèves! Après tout, c’est un investissement raisonnable dans notre avenir.

À tous les parents et enseignants qui ont pris le temps de s’exprimer sur cette question, je vous dis merci! Merci de vous soucier de l’éducation de vos enfants. Merci d’avoir pris le temps, dans vos journées bien remplies, d’assister à des réunions, d’écrire des lettres et de dénoncer les plans insensés du gouvernement. Je vous lève mon chapeau! Vous avez fait la différence!

Et pour le gouvernement conservateur, tout n’est pas perdu.

Oui, ses plans idéologiques étaient mal conçus. Mais, il peut dire aux électeurs qu’il les a écoutés et qu’il a accepté de changer son fusil d’épaule. Et le temps est de son côté. Les prochaines élections n’auront lieu qu’à l’automne 2024.

Mais sachez, messieurs les conservateurs, que les gens vous regardent, et qu’ils ne supportent plus vos bêtises. Vous vous êtes d’abord attaqués à nos hôpitaux ruraux et maintenant à l’immersion française, deux dossiers où vous avez dû faire volte-face.

Avez-vous déjà appris vos leçons? Espérons-le.

Maintenant, que dites-vous de sortir 100 millions $ de vos coffres pour soutenir nos enseignants et pour s’assurer que nos élèves reçoivent l’aide nécessaire pour apprendre?