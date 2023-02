La province s’enrichit, les gens s’appauvrissent

Notre ministre des Finances Ernie Steeves annonçait cette semaine que la province prévoit enregistrer des surplus budgétaires absolument ahurissants pour 2022-2023.

Ce sont au total 862,6 millions $ qui sont attendus dans les coffres de la province selon M. Steeves.

Le plus beau là-dedans, c’est qu’on ne prévoit pas utiliser ces surplus pour alléger le quotidien des ménages néo-brunswickois.

Au contraire, notre gouvernement s’en servira pour réduire la dette de la province, comme il le fait d’ailleurs avec chacun de ses surplus budgétaires.

Car ces millions records enregistrés depuis l’arrivée de Blaine Higgs au pouvoir n’ont pas l’air d’avoir d’incidence directe sur le quotidien des gens, dont la plupart survivent d’une paie à l’autre.

Il est encore plus frustrant d’apprendre qu’en plus de ces surplus dont nous ne verrons jamais un sou, nous devrons aussi payer des millions pour réparer les erreurs de notre premier ministre.

Je ne vous cache pas ma surprise d’apprendre que la province devra verser 2 millions $ à l’ancien PDG du réseau de santé Horizon.

John Dornan avait été congédié en juillet 2022 lorsque le premier ministre Blaine Higgs s’était ingéré dans la gestion du système de santé afin de faire ce qu’il qualifiait de grand ménage.

L’ancien PDG a finalement eu gain de cause dans cette histoire de congédiement surprise et obtiendra une faramineuse compensation grâce aux excès de pouvoir de M. Higgs.

Même si je suis contente que justice ait été rendue, je trouve que ce sont des erreurs qui coutent cher à une province dont les gens sont de plus en plus pauvres.

J’ai bien hâte de voir combien nous débourserons dans l’affaire entre le Dr Jean-Robert Ngola et Blaine Higgs, autre dossier qui risque de saigner les payeurs de taxes néo-brunswickois.

De l’énergie et des fonds gaspillés pour des situations qui auraient pu être évitées.

Que fait-on de nos soins de santé qui sont en train de s’écrouler sous nos yeux? Des districts scolaires qui souffrent de pénurie d’enseignants? Des banques alimentaires qui ne réussissent plus à subvenir à la demande? Du fait que notre province est l’une des plus arriérées en termes de soins reproductifs et de l’accès à l’avortement?

Réduire la dette du Nouveau-Brunswick est indispensable, mais cela ne nourrira pas nos enfants issus de familles à faible revenu et n’offrira pas davantage de place en garderie dans la province.

Et on ne parle pas des logements abordables qui sont pratiquement inexistants et qui deviennent un réel casse-tête pour de nombreux d’entre nous!

Déposer ces millions sur la dette de la province, ça ne fera que réduire un chiffre sur un écran d’ordinateur pendant que nos voisins crèvent de faim.

L’économiste Richard Saillant avait d’ailleurs convenu en entrevue (en novembre dernier) que le Nouveau-Brunswick enregistrait ces surplus en partie le dos des ménages.

Alors au lieu de jouer le Séraphin Poudrier, pourquoi ne pas leur en retourner un peu maintenant qu’ils en ont réellement besoin?