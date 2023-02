L’amour comme rivière

Ce matin, je voudrais prolonger la Saint-Valentin avec vous. Dans la douceur de cet hiver, je suis allé visiter un couple affable. Ginette avait préparé un bon repas de poisson salé avec des grillades comme savent l’apprêter les gens d’ici. Avec leur approbation, je vous partage quelques bribes de nos échanges.

Il y a plus d’un an, leur fille Lisa est décédée accidentellement. Elle a fait une chute dans une résidence où elle avait été accueillie quelques jours auparavant. Ses parents avaient hésité de la « placer » ; ils se sont sentis responsables de sa mort. Moi aussi, je me suis senti coupable : je les avais encouragés à prendre cette décision.

+ + +

Émérild et Ginette ont l’étoffe du pays. Ils sont à leurs affaires, modestes, humbles, attentionnés et soucieux des autres. Leur force de caractère ressemble à leur force physique. C’est à Maltempec qu’ils ont bâti une maison à leur image. Ces gens vaillants ont trimé dur pour avoir ce qu’ils ont.

Pendant de nombreuses années, il a travaillé à entretenir les routes. Depuis plus de 47 ans, Ginette travaille dans les usines de transformation de poissons l’été et dans la fabrication des couronnes l’automne. Le travail à la chaîne des gens d’ici pour nourrir et égayer la vie des gens d’ailleurs. Elle prévoit retourner à la « shop » ce printemps en se disant « C’est ma vie. J’aime ça ! »

La naissance de leur fille Lisa a été difficile. Elle a manqué d’oxygène et rapidement, des troubles de mobilité sont apparus. Avec résilience, les parents se sont dit qu’ils avaient sûrement quelque chose à apprendre de cette situation particulière. « C’était notre mission » disent-ils. Lisa a fait ressortir des capacités insoupçonnées chez eux. Ils étaient timides et renfermés ; ils ont dû s’affirmer pour parler au nom de leur enfant.

À mesure que les années passaient, ses besoins étaient de plus en plus grands. Elle a séjourné dans quelques résidences, mais ses parents sentaient bien qu’elle était mieux chez eux. Lorsque Émerild a pris sa retraite, les parents ont ramené leur fille à la maison. Pendant plus de 5 ans, ils ont pourvu à ses besoins primaires : manger, se lever, se laver. Ce qu’ils ont donné à Lisa, elle leur a remboursé avec tout son amour. Lorsqu’elle disait « J’vous aime assez ! », ils recevaient leur salaire.

+ + +

À l’occasion, je voyais Lisa à l’église avec sa mère. Lorsqu’il y avait trop de bruit, elle mettait ses deux mains sur ses oreilles. Dans plusieurs lieux de la communauté, ils ont souffert de certains regards qui leur disait de « placer » leur enfant. Ils ont parfois ressenti cela comme une insulte. Moi, j’ose croire que ce qu’ils ressentaient comme insultant relevait davantage de la sympathie venant des autres. En les encourageant à placer Lisa, les gens pensaient aux parents ; eux, ils pensaient à leur enfant.

Il y a plus d’un an, Émérild et Ginette sentaient que le temps était venu pour Lisa de déménager dans une résidence avec des soins qu’ils ne pouvaient plus lui donner. Ils ont consenti à la réalité en respectant la consigne de ne pas visiter leur fille pour quelques semaines afin de faciliter son intégration dans son nouveau milieu de vie. Or, peu après le placement, ils reçoivent un appel que leur fille avait fait une chute. Ils avaient laissé leur fille dans une résidence avec l’espoir d’une vie meilleure ; ils l’ont retrouvé agonisante à l’hôpital quelques jours plus tard.

+ + +

Ce qui leur permet de survivre et de persévérer : leur foi et la nature. La nourriture spirituelle qui les soutient, c’est la lecture de la Bible et leur dévotion à sainte Thérèse. Ginette m’a montré un pendentif qu’elle chérit. Dessus, il est écrit « Avec Dieu, tout est possible ».

Ils disent aller à l’église pour la même raison qu’un bateau accoste sur la rive : pour se ravitailler. Depuis quelques mois, ils disent que la communauté leur fait un cadeau en leur permettant de faire du bénévolat. Voilà la gratitude des gens qui disent recevoir en donnant.

Dans le bois, leur propriété secondaire est un phare. Ce « camp » a été leur église pendant leurs années avec Lisa, leur lieu de ressourcement. Aujourd’hui, ils vivent avec la satisfaction d’être allés au bout de leur mission. Et la conviction qu’ils ont accueilli un ange dans leur maison.

+ + +

La blessure du départ de « Loulou » continue de se cicatriser. Pour les parents. Mais aussi pour Mario. Avec le décès de Lisa, il perdait une sœur qui avait mis des nuages dans ses rêves : il avait peur de mettre au monde un enfant avec des besoins spéciaux. Lors des funérailles, il était là, avec sa conjointe qui portait en elle le fruit de leur amour. Quelques mois plus tard, Travis est venu au monde, en santé. Il fait la joie de ses parents et des grands-parents. La vie continue.

L’amour de Émerild et Ginette est comme la rivière qu’ils voient chaque jour derrière leur maison. Aujourd’hui, elle est au beau fixe : on peut même marcher dessus tellement elle est solide. Dans quelques semaines, un printemps va l’agiter jusqu’à la rendre menaçante. Elle retrouvera sa quiétude aux saisons d’été et d’automne pour soutenir le poids des embarcations à la manière de l’amour qui soutient et bercent nos jours.

Sur la rivière de leur amour, Lisa aura été leur bouée de sauvetage. Aux jours d’épreuve, elle a renforcé leur fidélité. Ils témoignent qu’il fallait aider l’enfant tout en soutenant l’autre conjoint. Ils auront eu besoin de se réconcilier parfois : « nous avons chacun notre caractère et ça nous arrive de nous fustrer ; mais nous réussissons à nous pardonner chaque soir ».

Écouter Émerild et Ginette, c’est entendre le verbe «aimer» se conjuguer au ras des réalités quotidiennes. Les regarder, c’est voir cupidon s’affairer pour atteindre les cœurs. Les fréquenter, c’est sentir que les liens d’amour tissés ici-bas demeurent dans l’éternité.