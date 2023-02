Santé: la vaine quête des conditions d’Ottawa

Alors que le gouvernement fédéral s’apprête à augmenter considérablement son financement aux provinces pour la santé, bien des Canadiens aimeraient que ces nouveaux fonds soient assortis de strictes conditions sur leur utilisation.

On peut les comprendre. Les gouvernements provinciaux ont la fâcheuse habitude de quémander de l’argent à Ottawa à certaines fins spécifiques, pour ensuite se virer de bord et le dépenser sur autre chose.

On se rappellera notamment du célèbre épisode du «déséquilibre fiscal» au milieu des années 2000, où les gouvernements provinciaux scandaient à l’unisson que «l’argent est à Ottawa alors que les dépenses sont dans les provinces».

En réponse à cette montée de lait, le gouvernement fédéral avait accordé une hausse majeure des transferts fédéraux, y compris une augmentation de 2,1 milliards $ en paiements de péréquation. Le Québec, qui avait mené le bal dans l’effort des provinces pour crier famine, avait alors annoncé qu’il utiliserait la part qui lui revenait de cette somme pour financer une baisse d’impôt de 700 millions $.

Mais ce qui est sans doute le plus frustrant pour Ottawa, c’est que celui-ci a augmenté dramatiquement son financement pour la santé depuis deux décennies sans que les provinces n’aient pour autant emboîté le pas.

La question qui se pose, bien sûr, est comment cela-a-t-il pu se produire. La réponse courte, c’est que l’imposition de conditions fermes sur l’usage des transferts fédéraux soulèverait un tollé au Québec et que personne n’a vraiment le goût de chatouiller la bête souverainiste qui dort dans cette province.

Qu’on soit d’accord ou non avec la position du Québec, celle-ci a au moins le mérite d’être cohérente. Le gouvernement québécois a toujours systématiquement opposé l’usage du pouvoir de dépenser d’Ottawa dans les domaines de compétence provinciale. Les autres provinces, pour leur part, ont historiquement adopté une attitude plus mercantile. Si le fait d’accepter des conditions d’Ottawa leur permettait de recevoir plus d’argent, elles tendaient à se montrer dociles.

Cette fois-ci, cependant, toutes les provinces savaient très bien qu’elles n’avaient pas à accepter de conditions véritablement contraignantes d’Ottawa.

Si Ottawa a décidé d’agir à ce moment-ci, ce n’est pas parce qu’il croit vraiment que les provinces ont raison de crier famine. C’est plutôt parce que la santé est la priorité numéro un des Canadiens et que la seule manière pour celui-ci d’avoir l’air d’agir dans ce dossier, c’est par le biais de son financement.

Autrement dit, c’est pour retirer une épine de son pied, et non pas celui des provinces, qu’Ottawa a choisi d’agir. Dans un tel contexte, les provinces savaient très bien que celui-ci allait bien finir par cracher le morceau, avec ou sans conditions.

Certains rétorqueront que le dossier des garderies a démontré qu’Ottawa peut en effet imposer certaines conditions sur son financement.

C’est vrai, sauf que le Québec avait déjà son programme de garderie, ce qui veut dire qu’il a reçu un gros chèque d’Ottawa qu’il a pu utiliser à sa guise. Qui plus est, il aurait été difficile pour une province comme le Nouveau-Brunswick de refuser l’argent d’Ottawa pour rendre ses garderies plus abordables en pleine pandémie, alors même que le fédéral acceptait de payer presque toute la facture.

De toute façon, si vous espérez qu’un important coup de pouce financier d’Ottawa pour la santé améliorera bientôt les conditions sur le terrain, ne retenez pas votre souffle. Avec un surplus qui excède déjà le milliard de dollars cette année, l’argent n’est pas le problème qui empêche le gouvernement néo-brunswickois d’agir. Le vrai goulot d’étranglement, comme chacun le sait, c’est le manque de personnel.

Cela dit, comme je l’ai indiqué dans une chronique cet automne, il ne faut pas voir la pénurie de personnel comme une donnée immuable. Si le fait d’obtenir davantage d’argent d’Ottawa peut pousser le gouvernement de Blaine Higgs à faire montre de créativité pour améliorer les choses, on ne peut que s’en réjouir.

En bout de ligne, cependant, ce sera aux Néo-Brunswickois de juger de l’usage qui sera fait des fonds supplémentaires d’Ottawa – aux urnes, lors des prochaines élections provinciales.