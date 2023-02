Ukraine: dénouer le nœud gordien

Dans deux jours, il y aura déjà un an que la Russie a envahi l’Ukraine. Invasion arbitraire, illégitime et illégale qui met à mal l’équilibre chambranlant des forces armées du monde. Du monde occidental en particulier. Lundi et mardi, Vladimir Poutine et Joe Biden, devant des auditoires choisis, qui à Moscou, qui à Varsovie, ont tous deux bombé le torse devant les caméras du monde entier pour bien montrer qu’ils sont prêts pour le second round. Misère.

Un adage dit que la guerre, on sait quand ça commence, mais pas quand ça finit. Bizarrement, pour cette guerre ukrainienne, c’est un peu différent parce que selon certains elle n’aurait pas commencé en février 2022, mais elle aurait débuté en 2014, lors d’un soulèvement populaire, à Kiev, qui a donné ce qu’on a appelé: la Révolution de Maïdan.

Pour d’autres, elle a commencé en 2004, lors d’un autre soulèvement populaire connu, cette fois, comme la Révolution Orange.

Dans ces deux cas, les affrontements entre la population et les forces de l’ordre étaient causés par un ras-le-bol total de la population devant la corruption endémique qui sapait la démocratie ukrainienne.

Dans les deux cas, la Russie manigançait en coulisses pour maintenir ses affidés en poste.

***

D’aucuns se risquent plutôt à soutenir que cette guerre a commencé bien avant, du temps des Cosaques, au milieu du 17e siècle, lorsque ceux-ci entrent en rébellion contre l’État porté sur le servage de la population. Installés dans la région sud du pays, ils demandent la protection de la Russie.

Bien sûr, la Russie est intervenue et n’a jamais vraiment lâché le morceau depuis, comme en fait foi l’Histoire. Je vous fais grâce de mille péripéties, mais en 1922, l’URSS met la main sur le pays. En 1991, lors de la chute de l’URSS, l’Ukraine devient indépendante.

Mais il subsiste une poche de résistance, au sud-est, là où les Cosaques s’étaient jadis révoltés et là où, en 2014, des forces pro-russes ont déclaré l’indépendance des régions de Donetsk et de Lougansk, ce qui a déclenché la guerre du Donbass, et a fourni à la Russie un bon prétexte pour s’emparer de la Crimée!

***

Je vous raconte tout ça à gros traits, évidemment, et votre indulgence est appréciée. Car il y a beaucoup de tribulations dans la création de ce qui est devenu l’Ukraine. Mais je voulais surtout démontrer comment une guerre contemporaine peut prendre sa source loin dans l’Histoire et que c’est cela qui explique l’acharnement des uns, en l’occurrence les Russes, et la détermination des autres, les Ukrainiens.

D’ailleurs, il y a un an, lors de son long discours prononcé au moment de l’invasion de la Russie, Poutine, même s’il a justifié son invasion en blâmant les acteurs actuels et la situation contemporaine, a aussi tracé un portrait de plain-pied des liens millénaires qui liaient l’Histoire de la Russie et de l’Ukraine.

Dans ce contexte, il serait étonnant que cette guerre ne s’arrête prochainement. À moins d’un miracle!

Au contraire, c’est l’escalade qui prévaut. Chaque semaine, au gré des hauts et des bas de l’actualité ukrainienne, on apprend, à grand renfort de trompettes médiatiques, que tel pays ou tel autre y envoie des armes et de l’équipement militaire sophistiqué censés renflouer les troupes ukrainiennes.

***

En revanche, on se fait plus discret sur l’envoi de «conseillers militaires» appelés à épauler les militaires ukrainiens, mais ne soyons pas dupes: un jour, ce seront de vrais soldats occidentaux en chair et en os qui fouleront le sol ukrainien pour prêter main-forte à leurs frères d’armes ukrainiens.

Et tout cela, sous la menace constante d’un incident qui provoquerait l’embrasement du monde entier. Sans oublier la menace nucléaire!

Devant ce scénario catastrophiste, on s’étonne que si peu de voix s’élèvent pour demander, ou pour exiger?, que les dirigeants du monde s’activent autant en faveur de négociations de paix qu’ils le font en faveur de l’escalade militaire.

On s’attendrait à ce que l’ONU soit à l’avant-scène, que son Secrétaire général António Guterres soit sur toutes les tribunes, coure toutes les capitales névralgiques, qu’il fasse les manchettes, qu’il avance des suggestions positives en vue de réunir les belligérants et leurs alliés réciproques autour de la même table. Mais non. Silence radio.

***

Au lieu de rester les bras croisés, l’ONU pourrait, par exemple, proposer un cessez-le-feu associé à un retrait des forces russes en échange de la reconnaissance d’un nouveau statut pour le Donbass qui deviendrait, pour un temps indéterminé, une zone neutre et démilitarisée, placée sous la protection de Casques bleus.

Ensuite, des négociations pourraient s’engager entre les belligérants et des représentants d’États capables de neutralité, en vue de déterminer une fois pour toutes le statut permanent du Donbass.

Il ne faudrait pas craindre d’adjoindre à cet aréopage de négociateurs des représentants des deux factions majeures de l’Église orthodoxe, ainsi que des représentants de l’Église catholique grecque orthodoxe, car ces confessions religieuses jouent un rôle significatif en Ukraine où 70% de la population se déclare croyante.

***

Cela dit, je suis bien conscient que mes propos tiennent plus du vœu pieu que de la realpolitik. Car je suis bien conscient aussi que ce n’est pas avec une chronique qu’on pourra dénouer le nœud gordien de l’âme slave russo-ukrainienne!

Mais ce n’est pas non plus en nous assommant de bravades sous forme de discours, que les dirigeants du monde, et en particulier les deux principaux, Biden et Poutine, parviendront à réconcilier l’irréconciliable…

J’ai la chance d’avoir un ami qui ne partage pas entièrement mon point de vue sur cette guerre, sur les protagonistes, sur les origines du conflit, et sur les moyens d’y mettre un terme.

Cela nous incite à nous informer plus à fond pour enrichir notre dialogue. C’est peut-être un modèle que devraient adapter nos dirigeants.

Han, Madame?