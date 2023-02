De l’énergie à revendre

Je ne sais plus trop où donner de la tête cette semaine, tiraillée par les diverses considérations énergétiques de ma province. Jugez plutôt:

Le premier ministre du Québec, François Legault, est en ville, pour discuter hydroélectricité au Labrador. Il s’inquiète, à juste titre, de l’après 2041, date à laquelle, le contrat de Churchill Falls arrive à son terme. Le Québec perdra alors sa vache à lait (qui lui donne tous les ans des milliers de kilowatts d’électricité pour quelques sous) et Terre-Neuve-et-Labrador, peut-on penser, sera enfin maître de son énergie. En fait, ma province sera, à ce moment-là, à peine mieux outillée que dans les années 1960 pour négocier, endettée jusqu’au cou par le second projet hydroélectrique de Muskrat Falls et sans moyen de vendre notre surplus électrique sans les lignes de transmission du Québec. Pas étonnant que Legault prenne les devants.

Pendant ce temps-là sur la péninsule de Port-au-Port (presqu’île, je le rappelle, de 50 x 25 km) la population se déchire à propos d’un projet éolien qui installerait 164 éoliennes au-dessus de ses villages. Ce dilemme est également sur le point de devenir celui du centre de Terre-Neuve où une autre compagnie privée propose un projet de 300 éoliennes autour des communautés de Grand-Falls-Windsor. Flairant la bonne affaire, la province, s’apprête d’ailleurs à annoncer dans quelques jours son programme de redevances pour l’industrie éolienne.

Et pendant qu’on discute âprement de ces deux sources d’énergie verte (au moins, il y a ça de positif,) nous voici repartis dans le délirant projet pétrolier Bay du Nord. Entendons-nous, la compagnie Équinor n’a pas encore donné son feu vert au projet extra-côtier, mais elle annonce que SI le projet va de l’avant, la plateforme flottante de production ne sera pas construite ici. Cela dit, assure-t-elle, il y aura du travail localement puisqu’il faudra construire pas moins de 8 énormes systèmes de pompage. Ceux-ci seront fixés à près de 1,5 km de profondeur sur un site aussi grand que notre péninsule d’Avalon, avant d’être raccordés à la plateforme par des kilomètres de tuyaux flexibles. Le minimum de 500 millions de barils de réserve fait saliver au point que nul n’a l’air épouvanté devant les risques environnementaux d’une telle entreprise. En France, au siècle dernier, un slogan célèbre disait, «nous, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées», ici, ce serait plutôt l’inverse.

Avoir des ressources naturelles c’est bien, mais ce n’est pas facile gérer.