Oser briser le silence

Cette semaine, on est dans l’audace, celle de Léane Gamache qui s’attaque au thème de la dépression dans son deuxième roman Liberté. Et puis, le rappeur FouKi qui vient de lancer un nouvel album avec une petite touche acadienne.

Liberté, Léane Gamache

Cinq ans après avoir publié Héritage, la jeune autrice de Rivière-du-Loup revient avec un deuxième roman qui traite d’un sujet sensible celui de la dépression et du suicide. On suit l’histoire de Patricia (personnage fictif), une adolescente qui traverse de grandes épreuves. La route est loin d’être facile pour la jeune fille qui a perdu son père de façon accidentelle à l’âge de 7 ans. Toute jeune, elle était une petite fille enjouée, heureuse, qui profitait de la vie.

Les blessures demeurent et la douleur de la perte de son père est bien vive. Sa mère qui est serveuse dans un bar décide de refaire sa vie avec un homme dur, sévère et alcoolique, qui se soucie peu d’elle. À l’adolescence, Patricia fait la rencontre d’Alex, un garçon charmant avec qui elle tombe amoureuse.

Entre l’école et la maison où la vie familiale est houleuse en raison des relations tendues avec son beau-père, elle tente de reconstruire sa vie.

Elle s’accroche à son amoureux qui l’accompagne comme il peut dans cette traversée du désert. Plus elle avance dans sa vie d’adolescente, plus la détresse est grande. Elle se sent désemparée, troublée, s’estimant incapable de surmonter ce qui lui paraît une montagne. Commettra-t-elle l’irréparable? Elle s’isole et pleure de plus en plus. Le titre du livre n’est pas anodin. La jeune protagoniste se sent coincée, enfermée et isolée.

Si ce récit est dramatique, il reste que l’espoir et la lumière se pointent. Elle aborde le sujet de front, sans mettre de gants blancs et c’est tout à son honneur. Elle arrive à transmettre avec réalisme la dépression. J’aurais aimé par contre qu’elle développe davantage le moment où Patricia commence à se sortir de cette période trouble et à reprendre confiance en elle et en la vie.

Le récit aurait pu aussi être plus concis et le style peaufiné. Bien qu’il y ait des redondances, quelques longueurs et des maladresses dans l’écriture, la jeune autrice a le courage de publier un roman qui brise le silence sur ce trouble qui affecte beaucoup plus de personnes que l’on pense. Elle rappelle que le suicide est la deuxième cause de décès chez les personnes de 15 à 34 ans. On sent que la romancière connaît très bien son sujet. Dans son avant-propos, elle explique qu’elle a elle-même vécu une grave dépression par le passé.

C’est un roman qui s’adresse tout particulièrement aux lecteurs adolescents et aux jeunes adultes. Avec ce livre, Léane Gamache souhaite encourager les gens qui vivent des troubles psychologiques à chercher de l’aide auprès des professionnels. Dans sa note de l’auteure, elle se veut encourageante. «Ayez confiance que des jours meilleurs viendront même si cela ne semble pas être le cas. Plusieurs solutions existent et maintes ressources sont là pour vous.»

Elle termine en disant «Soyez libres. Soyez heureux.» À la fin du livre, elle a inclus des témoignages de personnes ayant souffert de dépression et des ressources existantes. (Éditions de la Francophonie, 2023). ♥♥½

Liberté, le deuxième roman de la jeune romancière Léane Gamache – Gracieuseté La jeune romancière Léane Gamache – Gracieuseté Le rappeur FouKi a lancé un nouvel album: Zayon. – Gracieuseté

Zayon, FouKi

Si le rappeur québécois est reconnu pour ses textes qui tendent vers le bonheur et le plaisir, cette fois, il dévoile un visage un peu plus sombre. Avec cette nouvelle offrande de 12 chansons, il présente deux facettes de sa personnalité. Festif, mais aussi songeur, introspectif et profond en offrant un portrait personnel des transformations du monde, traitant d’enjeux sociaux, humains et environnementaux. Le disque s’ouvre sur la chanson coup de poing Cowboy «Ils veulent tous sauver la planète, mais avant faudrait qu’on la respecte… Qu’est-ce qui est arrivé / pour qu’on en soit arrivé là où les plus fous font la loi. On est dans un monde de cowboy…»

Il cherche ainsi à rendre compte un peu de l’état d’âme qui règne après la pandémie. C’est aussi un album de collaborations. On retrouve des titres plus festifs comme St-Han Quinzou qu’il chante en duo avec l’auteur-compositeur-interprète acadien P’tit Belliveau. Avec une touche d’humour et d’ironie, ils font le lien entre les fêtes nationales de la Saint-Jean et de l’Acadie, en combinant influences traditionnelles et modernité. C’est très réussi.

Le rappeur de 26 ans nous offre des airs dansants et entraînants comme dans No stress et 80’s, où il se fait nostalgique de ces années, même s’il ne les a pas vécues. Quatrième album en carrière, Zayon (paradis imaginaire) représente l’aboutissement d’un travail créatif et exploratoire de deux années. Un véritable voyage de couleurs et de sons éclectiques et intelligents. Avec cet album qui vient tout juste de paraître, FouKi démontre qu’il fait partie des auteurs-compositeurs-interprètes de la scène rap/hip-hop les plus intéressants de son époque. ♥♥♥½