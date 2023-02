La marche vers Pâques

C’est parti ! Depuis trois jours! Il en reste 37 à parcourir. Pour les plus futés, sachez que pour arriver au chiffre de 40 entre le mercredi des cendres et Pâques, il ne faut pas compter les dimanches. Le premier jour de la semaine est toujours un jour de fête. On ne peut pas faire pénitence le dimanche puisque chaque dimanche est la célébration de la résurrection, un écho de Pâques.

Avec les années, sans tambour ni trompette, les caractéristiques du carême sont disparues dans la société. Mais réapparues sous d’autres formes et appellations. Comme on dit «chassez le naturel, il revient au galop».

C’est un besoin pour l’être humain de s’arrêter et de réfléchir à la vie afin de discerner entre le bien et le mal. Il est rusé le Mauvais: il nous fait miroiter le bonheur là où il ne se trouve pas toujours. Le tentateur souffle toujours. Il faut rester vigilant. Une mise en retrait au désert permet cela.

+++

Ces dernières années, nous avons rejeté le jeûne du carême, et nous avons adopté des régimes-minceurs souvent plus frugaux et exigeants. Nous avons cru que la tempérance appartenait à une autre époque, et nous voilà avec ces «mois sans alcool». Nous avons voulu nous libérer d’un ascétisme sévère, et nous remplissons les salles de gym pour discipliner notre corps.

Nous n’avons plus le temps de prier, mais nous trouvons toujours du temps pour la méditation. Nous n’allons plus à l’église, mais nous ressentons le besoin de nous retrouver avec d’autres. Nous ne voulons plus être à l’écoute d’un maître de sagesse, mais nous sommes encouragés par des coachs de vie et conseillés par des influenceurs. Nous n’avons plus les moyens de partager quelques dollars avec les pauvres, mais nous donnons volontiers aux clubs de loisirs pour nous divertir.

Les trois piliers du carême sont apparus sous d’autres formes. On continue de jeûner, de prier et de faire l’aumône. Autrefois, on le faisait par amour de Dieu. Aujourd’hui, c’est par amour de soi. Ce qui me fait croire que tout n’est pas perdu puisqu’entre l’amour de Dieu et de soi, il n’y a pas une cloison étanche.

Une conversion serait salutaire: on gagne à ne pas se soucier uniquement de la beauté de son nombril. En mettant le bien-être du prochain et de la planète au centre de nos préoccupations, on se libère d’une quête quasi obsessionnelle de réalisation de soi à tout prix. Nous libérons des possibilités pour la sauvegarde de notre maison commune, la terre.

+++

Pour parler du carême, on parle du désert. Se prolongeant à l’infini, ce lieu permet de rêver d’un monde sans frontière. Il évoque un espace dégagé où l’on voit très loin. C’est un lieu dépourvu d’artifices et de distractions. Un espace pour se retrouver avec soi-même, avec l’Essentiel.

Le désert n’est jamais loin. Dans notre panorama géographique, nos espaces vierges sont nos lieux de désert: les tourbières à perte de vue, les sentiers de ski se prolongeant à l’infini, la vaste étendue de la mer.

Faire l’expérience du désert, c’est aussi ressentir la solitude. Celle qui se vit même lorsqu’on est entouré d’amis intimes. Celle qui vient de notre incapacité à trouver des réponses satisfaisantes aux questions radicales et qui nous laissent seules à livrer nos vrais combats.

Le désert permet de traverser la distance entre ce que je suis et ce que j’aspire à devenir. Il est le présage d’un monde à venir. Mais pour y arriver, il faut consentir au chemin. Heureusement que nous ne sommes pas seuls. Il est rassurant de vivre ensemble la marche vers Pâques.