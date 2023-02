Manger sainement sous le soleil du Sud: mission possible!

Il est vrai que la variété de nourriture servie dans les hôtels et les bateaux de croisière est souvent tentante pour quiconque essaie de maintenir de bonnes habitudes alimentaires.

Si vous envisagez de voyager dans le Sud, veuillez considérer ces 20 conseils qui vous aideront à profiter pleinement des vacances tout en maintenant vos saines habitudes de vie. L’objectif est de choisir les conseils qui conviennent le mieux à vos préférences et à votre mode de vie, tout en sortant de temps en temps de votre zone de confort.

1. Avant de partir en vacances, préparez-vous mentalement en fixant des objectifs réalistes pour votre santé. Cela peut inclure la visualisation de vos choix alimentaires et la planification de stratégies pour être plus actif pendant votre séjour. En vous préparant ainsi, votre cerveau aura déjà commencé à intégrer ces comportements et sera plus enclin à les mettre en pratique une fois sur place, ce qui augmentera vos chances de réussite.

2. Tout comme vous le faites à la maison, optez pour des repas équilibrés comprenant des légumes, des fruits, des grains entiers, des protéines végétales ou animales maigres, etc.

3. Mangez lentement, savourez chaque bouchée et restez dans le moment présent. Si vous mangez à l’extérieur, profitez-en pour admirer le paysage qui vous entoure.

4. Maintenez une régularité alimentaire qui s’apparente le plus à celle que vous avez à la maison. Le fait de sauter des repas engendrera tôt ou tard des rages alimentaires.

5. Si vous êtes affamé au début du repas, il est important d’en prendre conscience et de ralentir la cadence de la fourchette. Si vous mangez trop rapidement, votre cerveau n’a pas le temps d’envoyer ses signaux qu’il a assez mangé.

6. Pour donner suite à l’idée précédente, attendez 10 minutes avant de vous resservir une seconde portion. Quand on a très faim, on mange avec les émotions et non avec la raison! Ce temps d’arrêt vous permettra de constater que vous n’avez plus faim.

7. Choisissez le menu à la carte, dont les plats sont déjà servis portionnés.

8. Il est conseillé de privilégier les buffets qui offrent des options alimentaires équilibrées et variées. Pour cela, choisissez des aliments grillés ou cuits au four plutôt que frits ou en sauce, car ces derniers sont souvent riches en matières grasses et en calories.

9. Mangez avec modération les pâtisseries et desserts. Plutôt que de goûter à un peu de tout, optez pour un dessert qui vous plaît vraiment beaucoup! Car n’oubliez pas qu’il y aura toujours autant de choix sucrés au prochain repas.

10. Si vous avez faim entre les repas, optez pour des fruits et des légumes frais la plupart du temps. À l’occasion – et si vous le souhaitez – savourez aussi d’autres types d’aliments, mais toujours dans la modération.

11. Prenez votre dernier repas à la même heure qu’à la maison. Manger trop tard peut nuire à votre digestion, à la qualité de votre sommeil et à votre niveau d’énergie au réveil.

12. Tentez de maintenir le même horaire de sommeil qu’à la maison. Un corps et un cerveau bien reposés sont portés à faire de bien meilleurs choix!

Hydratation

13. Plus les températures sont chaudes, plus il est important de vous hydrater régulièrement. De plus, si vous êtes bien hydraté, votre corps ne risque pas de confondre la soif avec la faim.

14. Privilégiez l’eau ou l’eau aromatisée la plupart du temps, et ne consommez des boissons sucrées qu’occasionnellement, si vous le souhaitez.

15. Essayez de limiter votre consommation d’alcool, surtout les cocktails à base de jus qui contiennent souvent beaucoup de sucre. Cela vous évitera des calories superflues et des maux de tête.

Entraînements

16. Si vous avez l’habitude de vous entraîner régulièrement, choisissez une destination de vacances qui vous permettra de continuer à le faire.

17. Faites de l’exercice le matin afin d’être libre le reste de la journée. En y allant tôt le matin, vous éviterez également les fortes chaleurs.

18. Planifiez des excursions en couple ou en famille comme la randonnée, le vélo, la planche à surf, etc.

19. Profitez des activités organisées telles que le volley-ball, l’aquaforme, les couloirs de marche, etc.

20. Si vous avez accès à une salle de sport, planifiez vos séances d’entraînement.

En terminant, je vous souhaite de passer d’excellentes vacances bien méritées. Offrez-vous de la bienveillance, et ne vous culpabilisez pas si vous vous accordez de temps en temps une pause dans votre planification initiale. Essayez autant que possible de maintenir une alimentation équilibrée et un mode de vie actif, mais n’oubliez pas de vous amuser et de profiter pleinement de vos vacances!