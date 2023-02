L’Université et l’Acadie

Je reviens sur le nom de l’Université de Moncton. Le sujet n’est peut-être pas une priorité pour son recteur, ça se comprend, mais il demeure d’une étonnante actualité puisqu’il refait surface épisodiquement. Il mérite donc qu’on s’y attarde un peu.

On a dit et redit ad nauseam jusqu’à quel point est honni en Acadie le nom de Robert Monckton, devenu «Moncton». J’en déduis que les fondateurs anglophones de la ville du même nom ont voulu honorer sa mémoire. Idem pour les villes de Bathurst, Campbellton et Edmundston, trois villes «françaises» malheureusement affublées de noms étrangers.

Ça démontre que les premiers maîtres de la province, les Loyalistes fuyant la révolution américaine, ainsi que leurs descendants, ne cherchaient nullement à partager le territoire ni avec les descendants des déportés, ni avec les francophones venus du Québec s’installer ici pour survivre économiquement.

Les francophones étaient les vaincus et n’avaient évidemment aucune voix au chapitre. Ce fut l’histoire du Niou-Brunswick pendant des décennies. Puis, il y eut la renaissance acadienne!

***

Petit à petit, l’oiseau fait son nid, dit-on. Et c’est ainsi qu’à force de persévérance et de foi en l’Acadie, ses pionniers ont fini par tromper les ruses de gouvernements qui ne se gênaient pas pour les traiter en citoyens de deuxième classe, et à s’affranchir un tant soit peu de cet assujettissement moral autant que physique.

À mesure que le pays acadien prenait forme, de grands esprits visionnaires apparaissaient au large, dont de nombreux éducateurs conscients de la nécessité de passer par l’éducation pour affiner la conscience du peuple acadien.

Les petites écoles de rang menèrent aux académies et aux multiples collèges qui marquaient, par leur présence dans moult localités, l’avancement économique, culturel et social de leurs habitants.

***

Puis, Louis Robichaud arriva au pouvoir, bien déterminé à moderniser l’administration des affaires publiques. Comme le Québec était en train de le faire avec sa Révolution tranquille.

Et c’est ainsi qu’avec la complicité du père Clément Cormier, recteur du collège Saint-Joseph, à Memramcook, il en vint à créer l’Université de Moncton, dotée de trois campus: Moncton, Shippagan, Edmundston.

Il était normal, à l’époque du moins, d’imaginer que le siège social de cette université soit installé dans la ville de Moncton, car c’est là que vivait l’essentiel de la masse critique acadienne.

Et cela semblait aller de soi qu’on donne à l’université le nom de la ville où était situé son siège social.

***

Mais ce qui allait de soi en 1963 ne correspond plus du tout à l’air du temps. Les préoccupations de cette époque imposaient leur propre agenda. Il fallait voir à l’essentiel: mettre sur pied une université capable de dispenser une éducation de qualité à ses étudiants.

Pari réussi! C’est en grande partie grâce cette institution que l’Acadie est aujourd’hui dotée d’organisations professionnelles regroupant enseignants, juristes, municipalités, soins de santé, sports, culture, économie, pêcheurs, travailleurs du bois, journalistes, artistes, et que sais-je encore!

En un sens, elle a livré la marchandise, favorisant la prise de conscience de la population en la nécessité de briser les chaînes de l’ignorance, et en faisant naître un désir d’affirmation nationale qui ne se dément pas. À preuve, le mouvement actuel visant à lui donner un nom qui reflète mieux sa réalité intrinsèque dans la vie acadienne!

Car c’est encore grâce à elle si aujourd’hui la population est à ce point devenue consciente de sa force politique qu’elle en est à revendiquer que ses propres institutions se débarrassent des restants de colonialisme loyaliste qui marquaient encore insidieusement son passé récent.

Bref: les raisons qui motivaient le nom choisi à l’époque ne sont plus valides, elles ne tiennent plus la route, elles jurent contre l’air du temps.

L’Acadie est rendue ailleurs, il faut que son université le soit aussi!

***

Si l’on a pu lui accoler ce nom, soixante ans passés, c’est parce que l’Acadie avait d’autres choix à fouetter à l’époque. Mais les chats ont été suffisamment fouettés!

Dans ce contexte, le changement de nom devrait non pas être repoussé du revers de la main par une élite universitaire qui semble avoir oublié d’où elle vient, mais il devrait au contraire figurer à l’avant-plan de ses préoccupations actuelles alors que l’université tente vaillamment de braver les courants forts qui agitent les milieux de l’éducation supérieure de par le monde.

Une université qui change de nom, on ne voit pas ça tous les jours. Raison de plus pour procéder, afin de relancer l’image de l’Université, de raviver sa marque. On a voulu en faire une université de langue française, il est donc temps qu’elle assume à la face du monde que le temps est venu pour elle de sortir de son placard et s’affiche telle qu’elle est.

Le nom «Moncton» indique qu’il s’agit d’une université située quelque part en Acadie, mais il n’est pas assez fort pour indiquer qu’il s’agit d’une université acadienne.

Je n’en veux pas au recteur, à l’élite universitaire ou à ceux qui récusent un changement de nom. Mais je dis que l’Université qui a accompagné l’Acadie dans son émancipation, depuis des décennies, doit aujourd’hui l’accompagner dans l’affirmation française de cette émancipation qu’elle a elle-même fortement favorisée.

***

J’ai fréquenté l’Université par les deux bouts, si je puis dire. En effet, j’ai fait partie de la toute dernière classe d’étudiants du collège Saint-Joseph en 1966, lors de sa fermeture. Je suis ensuite passé par le collège Saint-Louis, à Edmundston, qui allait devenir le collège Saint-Louis-Maillet.

L’Université est mon alma mater et elle m’a même fait l’honneur de me décerner un doctorat honoris causa en communication.

C’est entre ses murs que je suis devenu un francophone conscient du fait français. Je lui dois donc beaucoup.

Pourtant, je n’ai jamais été à l’aise avec le nom de Moncton. Car il va à l’encontre de ce que m’a révélé mon Université: ma liberté. Et aujourd’hui je m’autorise de cette liberté pour lui dire: il est temps de devenir à la face du monde ce qu’elle est: l’Université de l’Acadie!

Pour elle, pour nous, et pour la descendance.

Han, Madame?