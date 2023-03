La planète plastique

Tout le monde sait à quel point le plastique à usage unique est devenu, au courant des dernières décennies, une véritable catastrophe écologique. En 20 ans, la production annuelle de plastique a doublé, pour atteindre 460 millions de tonnes. Avec elle a aussi doublé, sans grande surprise, la quantité de déchets plastiques, qui atteint maintenant 353 millions de tonnes!

À l’échelle mondiale, on estime que seulement 9% des déchets plastiques sont adéquatement recyclés. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 22 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent annuellement dans l’environnement, en particulier dans les milieux marins, où il représente aujourd’hui au moins 85% du total des déchets.

Pourtant, le plastique est un matériau plutôt récent, considérant que la production massive à l’échelle globale n’a commencé qu’en 1950. En 70 ans, la production a été multipliée par près de 230. Depuis, le monde a produit près de 10 milliards de tonnes de plastiques au total, soit plus d’une tonne pour chaque personne vivante aujourd’hui.

Pour l’instant, l’avenir ne semble réserver aucune solution concrète pour diminuer cette production massive, puisque malgré les efforts déployés par certains citoyens, les différents gouvernements et quelques multinationales qui tentent de verdir leur image, les projections sont mauvaises. Selon le Fonds mondial pour la nature (WWF), la production de plastique à l’échelle mondiale devrait doubler d’ici 2040. Certaines projections estiment même à plus d’un milliard de tonnes la quantité de plastique produite d’ici 2050.

Il est clair que nous allons à contre-courant de ce que nous devrions faire pour protéger l’environnement, le climat, la biodiversité et la santé humaine. Or, un sondage d’IPSOS mené sur 20 000 personnes dans 28 pays et publié en février 2022 montre que 75% de la population mondiale supporte une interdiction des plastiques à usage unique.

De nombreux pays, dont le Canada, ont récemment pris l’importante décision d’interdire certains articles de ce genre, mais comme le démontrent de nombreuses analyses sur le sujet, les efforts mis en place sont largement insuffisants. En réalité, on apprenait récemment, début février 2023, que la production de déchets plastiques atteint désormais un niveau record.

Les conséquences de notre production massive de déchets plastiques sont loin d’être négligeables. En plus de causer d’énormes problèmes à la biodiversité, le plastique, en se dégradant, constitue également une source d’émission de gaz à effet de serre et contribue donc aux changements climatiques.

Il y a aussi des conséquences sur la santé humaine. Aujourd’hui, non seulement des particules de microplastiques (particules inférieures à 5 mm) se retrouvent dans les fonds marins, au sommet des plus hautes montagnes et dans la neige de l’Antarctique; on en retrouve également dans le placenta des femmes enceintes, dans notre sang ainsi que dans nos selles.

Si les conséquences sur la santé sont encore méconnues, nombreux sont les scientifiques qui tentent urgemment de trouver des réponses à ces importantes questions de santé publique.

Le problème est que ce matériau se retrouve désormais pratiquement partout. Des filets de pêche qui étouffent nos océans jusque dans nos vêtements en passant par les mégots de cigarettes, qui constituent justement le déchet le plus répandu sur Terre.

En quelques décennies seulement, tous les océans de la planète ainsi que l’entièreté de la chaîne alimentaire marine furent contaminés. Les sols, les cours d’eau et l’air que nous respirons sont tous fortement contaminés à cause de l’utilisation irresponsable que nous en faisons.

Heureusement, des solutions commencent tranquillement à émerger grâce à la technologie et à l’innovation. Des chercheurs viennent d’évaluer les possibilités techniques d’un champignon particulièrement impressionnant et ont découvert qu’il pourrait remplacer le plastique dans toute une série de cas d’utilisation différents. Ce n’est qu’une possibilité parmi tant d’autres.

L’heure est à l’action! Notre impact écologique est d’une telle ampleur qu’une nouvelle époque géologique, marquée par l’activité humaine, gagne du terrain dans la communauté scientifique: l’anthropocène, soit l’époque où les êtres humains auront créé la planète plastique.